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Bozkırın ortasında bir mavi cennet: Sakarya Nehri'nin kaynağı görüntülendi
Bozkırın ortasında bir mavi cennet: Sakarya Nehri'nin kaynağı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Bozkırın ortasında bir vahayı andıran Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı, nehrin 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olarak biliniyor. Sakaryabaşı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, sakarya nehri, karasu, sakaryabaşı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, sakarya, sakarya nehri, karasu, sakaryabaşı

Bozkırın ortasında bir mavi cennet: Sakarya Nehri'nin kaynağı görüntülendi

13:44 21.03.2025
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Bozkırın ortasında bir vahayı andıran Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı, nehrin 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olarak biliniyor. Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak ilan edildi.
© AA / Yavuz Emrah Sever

22 Mart Dünya Su Günü için çekilen görüntülerde, Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer alması gündeme geliyor.

22 Mart Dünya Su Günü için çekilen görüntülerde, Türkiye&#x27;nin su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer alması gündeme geliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Yavuz Emrah Sever

22 Mart Dünya Su Günü için çekilen görüntülerde, Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer alması gündeme geliyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, Sakarya Nehri'nin bozkırın ortasındaki kaynağı olarak biliniyor.

Eskişehir&#x27;in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, Sakarya Nehri&#x27;nin bozkırın ortasındaki kaynağı olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Tahsin Ceylan

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, Sakarya Nehri'nin bozkırın ortasındaki kaynağı olarak biliniyor.

© AA / Tahsin Ceylan

Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor.

Kızılırmak ve Fırat&#x27;tan sonra Türkiye&#x27;nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri&#x27;nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Tahsin Ceylan

Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı, bölgeye gelenleri güzelliğine hayran bırakıyor.

© AA / Yavuz Emrah Sever

Turkuaz rengi suyun sıcaklığı 18 ila 22 derece arasında değişiyor. Bu doğal kaynak, bozkırın ortasında bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlıyor.

Turkuaz rengi suyun sıcaklığı 18 ila 22 derece arasında değişiyor. Bu doğal kaynak, bozkırın ortasında bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Yavuz Emrah Sever

Turkuaz rengi suyun sıcaklığı 18 ila 22 derece arasında değişiyor. Bu doğal kaynak, bozkırın ortasında bir dalış noktası oluşmasına imkan sağlıyor.

© AA / Tahsin Ceylan

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farkındalık yaratma amacıyla görüntüler çekildi. Türkiye, resmi rakamlara göre, yılda kişi başına düşen 1519 metreküp içilebilir su kaynağı sıkıntısı çeken ülkeler grubunda yer alıyor.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farkındalık yaratma amacıyla görüntüler çekildi. Türkiye, resmi rakamlara göre, yılda kişi başına düşen 1519 metreküp içilebilir su kaynağı sıkıntısı çeken ülkeler grubunda yer alıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Tahsin Ceylan

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farkındalık yaratma amacıyla görüntüler çekildi. Türkiye, resmi rakamlara göre, yılda kişi başına düşen 1519 metreküp içilebilir su kaynağı sıkıntısı çeken ülkeler grubunda yer alıyor.

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