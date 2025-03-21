Bozkırın ortasında bir mavi cennet: Sakarya Nehri'nin kaynağı görüntülendi

Bozkırın ortasında bir vahayı andıran Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı, nehrin 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olarak biliniyor. Sakaryabaşı, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak ilan edildi.