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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/zaharova-riyadda-yapilacak-rusya-abd-gorusmelerinin-ayrintilarini-acikladi-1094710124.html
Zaharova, Riyad'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerinin ayrıntılarını açıkladı
Zaharova, Riyad'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerinin ayrıntılarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin Riyad'da ABD heyetiyle yapılacak toplantıya gitmeyeceğini dile getirdi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T22:39+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin ABD heyetiyle Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıya katılmayacağını bildirdi.Perşembe günü başkanlık yardımcısı Yuriy Uşakov, Donald Trump'ın ulusal güvenlik yardımcısı Michael Waltz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna konulu ABD-Rusya görüşmelerinin 24 Mart'ta Riyad'da yapılacağını açıklamıştı.Görüşmelere Rusya tarafından Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi Başkan Danışmanı Sergey Beseda katılacak.Rusya Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump 18 Mart'ta yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rus lider, diğer hususların yanı sıra çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak reddetmesi fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat vermişti.Putin ve Trump ayrıca 'Karadeniz'de ateşkes, tam bir ateşkes ve kalıcı barış' için teknik müzakerelere derhal başlama konusunda mutabık kalmışlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/putin-coventryyi-uluslararasi-olimpiyat-komitesi-baskani-secilmesi-dolayisiyla-kutladi-1094708865.html
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rusya, mariya zaharova, riyad, yuriy uşakov, donald trump, suudi arabistan, rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, federal güvenlik servisi, abd
rusya, mariya zaharova, riyad, yuriy uşakov, donald trump, suudi arabistan, rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, federal güvenlik servisi, abd

Zaharova, Riyad'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerinin ayrıntılarını açıkladı

22:39 20.03.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin Riyad'da ABD heyetiyle yapılacak toplantıya gitmeyeceğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin ABD heyetiyle Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıya katılmayacağını bildirdi.
Perşembe günü başkanlık yardımcısı Yuriy Uşakov, Donald Trump'ın ulusal güvenlik yardımcısı Michael Waltz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna konulu ABD-Rusya görüşmelerinin 24 Mart'ta Riyad'da yapılacağını açıklamıştı.
Görüşmelere Rusya tarafından Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi Başkan Danışmanı Sergey Beseda katılacak.
Rusya Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump 18 Mart'ta yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rus lider, diğer hususların yanı sıra çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak reddetmesi fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat vermişti.
Putin ve Trump ayrıca 'Karadeniz'de ateşkes, tam bir ateşkes ve kalıcı barış' için teknik müzakerelere derhal başlama konusunda mutabık kalmışlardı.
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