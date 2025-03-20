https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/zaharova-riyadda-yapilacak-rusya-abd-gorusmelerinin-ayrintilarini-acikladi-1094710124.html

Zaharova, Riyad'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerinin ayrıntılarını açıkladı

Zaharova, Riyad'da yapılacak Rusya-ABD görüşmelerinin ayrıntılarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin Riyad'da ABD heyetiyle yapılacak toplantıya gitmeyeceğini dile getirdi. 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T22:39+0300

2025-03-20T22:39+0300

2025-03-20T22:39+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

riyad

yuriy uşakov

donald trump

suudi arabistan

rusya dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanlığı

federal güvenlik servisi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin ABD heyetiyle Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıya katılmayacağını bildirdi.Perşembe günü başkanlık yardımcısı Yuriy Uşakov, Donald Trump'ın ulusal güvenlik yardımcısı Michael Waltz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna konulu ABD-Rusya görüşmelerinin 24 Mart'ta Riyad'da yapılacağını açıklamıştı.Görüşmelere Rusya tarafından Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve Federal Güvenlik Servisi Başkan Danışmanı Sergey Beseda katılacak.Rusya Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump 18 Mart'ta yaklaşık iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Rus lider, diğer hususların yanı sıra çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları karşılıklı olarak reddetmesi fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat vermişti.Putin ve Trump ayrıca 'Karadeniz'de ateşkes, tam bir ateşkes ve kalıcı barış' için teknik müzakerelere derhal başlama konusunda mutabık kalmışlardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/putin-coventryyi-uluslararasi-olimpiyat-komitesi-baskani-secilmesi-dolayisiyla-kutladi-1094708865.html

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rusya, mariya zaharova, riyad, yuriy uşakov, donald trump, suudi arabistan, rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, federal güvenlik servisi, abd