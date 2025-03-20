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'Polis öğrencilere plastik mermiyle müdahale etti' iddiasına yanıt
'Polis öğrencilere plastik mermiyle müdahale etti' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği iddiasını yalanladı ve "Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T23:32+0300
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polis
öğrenci
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
dezenformasyonla mücadele merkezi
plastik mermi
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Basında ve sosyal medyada yer bulan Polis öğrencilere plastik mermiyle müdahale etti şeklindeki iddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldiDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
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polis, öğrenci, emniyet genel müdürlüğü (egm), dezenformasyonla mücadele merkezi, plastik mermi

'Polis öğrencilere plastik mermiyle müdahale etti' iddiasına yanıt

23:32 20.03.2025
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği iddiasını yalanladı ve "Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Basında ve sosyal medyada yer bulan Polis öğrencilere plastik mermiyle müdahale etti şeklindeki iddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti.' iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır."
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
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