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'Bizimkiler' dizisinin Hacer’i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
'Bizimkiler' dizisinin Hacer’i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinde Hacer karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ocak ayında... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T14:43+0300
2025-03-20T14:43+0300
2025-03-20T14:43+0300
yaşam
filiz küçüktepe
oyuncu
bizimkiler
hacer
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Türk sineması ve televizyonunun sevilen isimlerinden Filiz Küçüktepe, ocak ayında beyin pıhtısı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun yıllar boyunca pek çok film ve dizide rol alan Küçüktepe, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 75 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti.Cenazesi 21 Mart’ta defnedilecekAilesi ve sevenleri, Küçüktepe’yi 21 Mart’ta Kurtköy’deki Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedecek. Cenaze namazının, öğle namazına müteakip kılınacağı açıklandı. Küçüktepe’nin ani ölümü, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.Filiz Küçüktepe kimdir?Filiz Küçüktepe, en çok 1989-2002 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Bizimkiler’de canlandırdığı Hacer karakteriyle tanındı. Dizide Hacer’in eşi Abbas’ı canlandıran usta oyuncu Hikmet Karagöz de 2020 yılında hayatını kaybetmişti.Küçüktepe, televizyonun yanı sıra sinemada da önemli projelerde yer aldı. Züğürt Ağa, Bombacı, Şöhret Tutkusu ve Bir Sevgi İstiyorum gibi yapımlarda gösterdiği performansla izleyicinin gönlünde taht kurdu.
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filiz küçüktepe, oyuncu, bizimkiler, hacer
filiz küçüktepe, oyuncu, bizimkiler, hacer
'Bizimkiler' dizisinin Hacer’i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinde Hacer karakteriyle hafızalara kazınan Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ocak ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Küçüktepe, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Peki, Filiz Küçüktepe kimdir?
Türk sineması ve televizyonunun sevilen isimlerinden Filiz Küçüktepe, ocak ayında beyin pıhtısı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun yıllar boyunca pek çok film ve dizide rol alan Küçüktepe, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 75 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti.
Cenazesi 21 Mart’ta defnedilecek
Ailesi ve sevenleri, Küçüktepe’yi 21 Mart’ta Kurtköy’deki Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedecek. Cenaze namazının, öğle namazına müteakip kılınacağı açıklandı. Küçüktepe’nin ani ölümü, sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.
Filiz Küçüktepe, en çok 1989-2002 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Bizimkiler’de canlandırdığı Hacer karakteriyle tanındı. Dizide Hacer’in eşi Abbas’ı canlandıran usta oyuncu Hikmet Karagöz de 2020 yılında hayatını kaybetmişti.
Küçüktepe, televizyonun yanı sıra sinemada da önemli projelerde yer aldı. Züğürt Ağa, Bombacı, Şöhret Tutkusu ve Bir Sevgi İstiyorum gibi yapımlarda gösterdiği performansla izleyicinin gönlünde taht kurdu.