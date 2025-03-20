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Atasözü uyarmıştı: Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı
Atasözü uyarmıştı: Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de aniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcak hava, bir anda yerini kar yağışına bıraktı. Bu durum ülkede çokça 'karlı çiçek'... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, sıcak, sıcak hava, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı, mart, fotoğraf
фото, sıcak, sıcak hava, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı, mart, fotoğraf

Atasözü uyarmıştı: Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı

05:28 20.03.2025
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Türkiye'de aniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcak hava, bir anda yerini kar yağışına bıraktı. Bu durum ülkede çokça 'karlı çiçek' görüntüsüne yol açarken, görüntüler 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedirtti.
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşandı.

Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşandı.

© AA / Mehmet Ali Özcan

Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, birden yerini sert bir soğuk hava dalgasına bıraktı.

Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, birden yerini sert bir soğuk hava dalgasına bıraktı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, birden yerini sert bir soğuk hava dalgasına bıraktı.

© AA / Mehmet Ali Özcan

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona erince ortaya 'karlı çiçekler' çıktı.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona erince ortaya &#x27;karlı çiçekler&#x27; çıktı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mehmet Ali Özcan

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona erince ortaya 'karlı çiçekler' çıktı.

© AA / Muhammed Selim Korkutata

Pek çok ilde sıcak havanın ardından etkisini gösteren kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedirtti.

Pek çok ilde sıcak havanın ardından etkisini gösteren kar, &#x27;Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır&#x27; dedirtti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Muhammed Selim Korkutata

Pek çok ilde sıcak havanın ardından etkisini gösteren kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedirtti.

© AA / Mustafa Hatipoğlu

Kazma kürekler yakılırken, belki de mevsimin son kar yağışının tadı da çıkarıldı.

Kazma kürekler yakılırken, belki de mevsimin son kar yağışının tadı da çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mustafa Hatipoğlu

Kazma kürekler yakılırken, belki de mevsimin son kar yağışının tadı da çıkarıldı.

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