https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/atasozu-uyarmisti-mart-kapidan-baktirdi-kazma-kurek-yaktirdi-1094674925.html
Atasözü uyarmıştı: Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı
Atasözü uyarmıştı: Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı
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Türkiye'de aniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcak hava, bir anda yerini kar yağışına bıraktı. Bu durum ülkede çokça 'karlı çiçek'... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T05:28+0300
2025-03-20T05:28+0300
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фото, sıcak, sıcak hava, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı, mart, fotoğraf
фото, sıcak, sıcak hava, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı, mart, fotoğraf
Atasözü uyarmıştı: Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı
Türkiye'de aniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayan sıcak hava, bir anda yerini kar yağışına bıraktı. Bu durum ülkede çokça 'karlı çiçek' görüntüsüne yol açarken, görüntüler 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedirtti.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşandı.
Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşandı.
© AA / Mehmet Ali Özcan
Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, birden yerini sert bir soğuk hava dalgasına bıraktı.
Mart ayı boyunca rekor kıran sıcaklıklar, birden yerini sert bir soğuk hava dalgasına bıraktı.
© AA / Mehmet Ali Özcan
Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona erince ortaya 'karlı çiçekler' çıktı.
Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sona erince ortaya 'karlı çiçekler' çıktı.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Pek çok ilde sıcak havanın ardından etkisini gösteren kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedirtti.
Pek çok ilde sıcak havanın ardından etkisini gösteren kar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedirtti.
© AA / Mustafa Hatipoğlu
Kazma kürekler yakılırken, belki de mevsimin son kar yağışının tadı da çıkarıldı.
Kazma kürekler yakılırken, belki de mevsimin son kar yağışının tadı da çıkarıldı.