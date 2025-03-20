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Ahmet Yüce kimdir?
Ahmet Yüce kimdir?
Sputnik Türkiye
Ahmet Yüce kimdir merak ediliyor. Skoda ve Alfa Romeo araba markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Ahmet Yüce kamuoyunda, çalışanlarına dağıttı yüksek... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T15:40+0300
2025-03-20T15:40+0300
2025-03-20T15:40+0300
türki̇ye
ahmet yüce
ikramiye
skoda
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
alfa romeo
galatasaray lisesi
i̇stanbul
çekya
türkiye
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Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, son yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek miktardaki ikramiyelerle dikkat çekerken, ismi bu nedenle sıklıkla haberle konu oluyor. Otomotiv sektöründe tanınan isim 70 yaşındaki Yüce, çalışanlarına 15 yıldır aralıksız ikramiye dağıtıyor.Ahmet Yüce kimdir?Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe yer aldı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Yüce, akabinde Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı.Son olarak Skoda'nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yüce Fransızca biliyor.Toplamda 54 maaş ikramiye dağıttıSkoda'nın Türkiye distribütörü, Yüce Auto A.Ş sahibi Ahmet Yüce'dir. 1989 yılında Orhan R. Yüce tarafından kurulan şirket, otomotiv sektöründe 65 yılı aştı. Yüce, daha önceki yıllarda toplamda 54 maaş ikramiye vermesiyle biliniyor. Ünlü işadamı, Skoda'nın satış rekoru kırdığı 2024 yılında da çalışanlarına ikramiye dağıtma kararı alırken, bu yılki miktar açıklanmadı.
türki̇ye
i̇stanbul
çekya
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ahmet yüce, ikramiye, skoda, otomotiv distribütörleri derneği (odd), alfa romeo, galatasaray lisesi, i̇stanbul, çekya, türkiye
ahmet yüce, ikramiye, skoda, otomotiv distribütörleri derneği (odd), alfa romeo, galatasaray lisesi, i̇stanbul, çekya, türkiye
Ahmet Yüce kimdir?
Ahmet Yüce kimdir merak ediliyor. Skoda ve Alfa Romeo araba markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Ahmet Yüce kamuoyunda, çalışanlarına dağıttı yüksek ikramiyelerle tanınıyor. İkramiye rekortmeni olarak bilinen Yüce ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ahmet Yüce kimdir?
Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, son yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek miktardaki ikramiyelerle dikkat çekerken, ismi bu nedenle sıklıkla haberle konu oluyor. Otomotiv sektöründe tanınan isim 70 yaşındaki Yüce, çalışanlarına 15 yıldır aralıksız ikramiye dağıtıyor.
Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe yer aldı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Yüce, akabinde Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı.
Son olarak Skoda'nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yüce Fransızca biliyor.
Toplamda 54 maaş ikramiye dağıttı
Skoda'nın Türkiye distribütörü, Yüce Auto A.Ş sahibi Ahmet Yüce'dir. 1989 yılında Orhan R. Yüce tarafından kurulan şirket, otomotiv sektöründe 65 yılı aştı.
Yüce, daha önceki yıllarda toplamda 54 maaş ikramiye vermesiyle biliniyor. Ünlü işadamı, Skoda'nın satış rekoru kırdığı 2024 yılında da çalışanlarına ikramiye dağıtma kararı alırken, bu yılki miktar açıklanmadı.