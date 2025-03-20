Ahmet Yüce kimdir?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya engellemelerinin şirketlere maddi zararı ne?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ahmet-yuce-kimdir-1094697050.html
Ahmet Yüce kimdir?
Ahmet Yüce kimdir?
Sputnik Türkiye
Ahmet Yüce kimdir merak ediliyor. Skoda ve Alfa Romeo araba markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Ahmet Yüce kamuoyunda, çalışanlarına dağıttı yüksek... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T15:40+0300
2025-03-20T15:40+0300
türki̇ye
ahmet yüce
ikramiye
skoda
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
alfa romeo
galatasaray lisesi
i̇stanbul
çekya
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081385318_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_acc990e348e372396159d02492d11d22.jpg
Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, son yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek miktardaki ikramiyelerle dikkat çekerken, ismi bu nedenle sıklıkla haberle konu oluyor. Otomotiv sektöründe tanınan isim 70 yaşındaki Yüce, çalışanlarına 15 yıldır aralıksız ikramiye dağıtıyor.Ahmet Yüce kimdir?Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe yer aldı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Yüce, akabinde Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı.Son olarak Skoda'nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yüce Fransızca biliyor.Toplamda 54 maaş ikramiye dağıttıSkoda'nın Türkiye distribütörü, Yüce Auto A.Ş sahibi Ahmet Yüce'dir. 1989 yılında Orhan R. Yüce tarafından kurulan şirket, otomotiv sektöründe 65 yılı aştı. Yüce, daha önceki yıllarda toplamda 54 maaş ikramiye vermesiyle biliniyor. Ünlü işadamı, Skoda'nın satış rekoru kırdığı 2024 yılında da çalışanlarına ikramiye dağıtma kararı alırken, bu yılki miktar açıklanmadı.
türki̇ye
i̇stanbul
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081385318_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d1a8a3de889576b98f68c9758141c4c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet yüce, ikramiye, skoda, otomotiv distribütörleri derneği (odd), alfa romeo, galatasaray lisesi, i̇stanbul, çekya, türkiye
ahmet yüce, ikramiye, skoda, otomotiv distribütörleri derneği (odd), alfa romeo, galatasaray lisesi, i̇stanbul, çekya, türkiye

Ahmet Yüce kimdir?

15:40 20.03.2025
Ahmet Yüce
Ahmet Yüce - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
Abone ol
Ahmet Yüce kimdir merak ediliyor. Skoda ve Alfa Romeo araba markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Ahmet Yüce kamuoyunda, çalışanlarına dağıttı yüksek ikramiyelerle tanınıyor. İkramiye rekortmeni olarak bilinen Yüce ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Ahmet Yüce kimdir?
Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü yapan Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, son yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek miktardaki ikramiyelerle dikkat çekerken, ismi bu nedenle sıklıkla haberle konu oluyor. Otomotiv sektöründe tanınan isim 70 yaşındaki Yüce, çalışanlarına 15 yıldır aralıksız ikramiye dağıtıyor.

Ahmet Yüce kimdir?

Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve orta öğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe yer aldı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Yüce, akabinde Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesine katkı sağladı.
Son olarak Skoda'nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yüce Fransızca biliyor.

Toplamda 54 maaş ikramiye dağıttı

Skoda'nın Türkiye distribütörü, Yüce Auto A.Ş sahibi Ahmet Yüce'dir. 1989 yılında Orhan R. Yüce tarafından kurulan şirket, otomotiv sektöründe 65 yılı aştı.
Yüce, daha önceki yıllarda toplamda 54 maaş ikramiye vermesiyle biliniyor. Ünlü işadamı, Skoda'nın satış rekoru kırdığı 2024 yılında da çalışanlarına ikramiye dağıtma kararı alırken, bu yılki miktar açıklanmadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала