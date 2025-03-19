https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/sirbistan-parlamentosu-basbakan-vucevicin-istifasi-kabul-etti-yeni-hukumetin-kurulmasi-icin-30-1094662517.html

Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Vucevic'in istifası kabul etti: Yeni hükümetin kurulması için 30 günlük süre başladı

Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Vucevic'in istifası kabul etti: Yeni hükümetin kurulması için 30 günlük süre başladı

Sputnik Türkiye

Sırbistan Parlamentosu Başbakan Vucevic'in istifasını resmen kabul ederek yeni bir hükümetin kurulması ya da erken seçime gidilmesi için 30 günlük süreyi... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T17:28+0300

2025-03-19T17:28+0300

2025-03-19T17:28+0300

dünya

aleksandr vucic

sırbistan

batı

ana brnabic

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parlamento

milos vucevic

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Sırbistan Meclisi, 1 Kasım'da Novi Sad Tren İstasyonu'nda yaşanan çökme sonucu 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve akabinde kitlesel protestolara sebebiyet veren olayların ardından 28 Ocak'ta istifasını sunan Başbakan Milos Vucevic'in istifasını kabul etti.Parlamento Başkanı Ana Brnabic, Vucevic'e Başbakan olarak gösterdiği dürüst performans ve 'sorumlu ve cesur davranışları' için teşekkür ederek, "Sırbistan Parlamentosu, Anayasanın 132. maddesi uyarınca Başbakanın istifasını kabul etmiş ve böylece Milos Vucevic hükümetinin yetkileri resmen sona ermiştir. Yeni hükümetin kurulması için süre yarın, 20 Mart'ta başlıyor" dedi.Sırbistan'da başbakanın istifası, tüm hükümetin yeni bir kabine oluşturmak için 30 günlük sürenin başlaması anlamına geliyor. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, kendisi ile bakan adaylarının ve programlarının Parlamento tarafından onaylanması için hükümeti kurmak üzere yeni bir görev sahibi önerebilir. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedebilir ve seçimler için belirlenecek tarihten en geç 60 gün içinde yeni seçimler için bir son tarih belirlebilir.Sırbistan'daki protestocu öğrenciler ve muhalefet destekçileri daha önce birçok yüksek öğrenim kurumunun çalışmasını engellemiş ve büyük ayaklanmalar düzenlemeseler de neredeyse her gün yolları ve ulaşım kavşaklarını kapatmışlardı. Talepler arasında Novi Sad Tren İstasyonu'nun inşasına ilişkin tüm belgelerin yayımlanması, olaya karışan yetkililerin soruşturulması ve cezai sorumluluğa tabi tutulması ve daha önce protestolarda gözaltına alınanların kanunen serbest bırakılması bulunuyordu.Ocak ayında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, savcılığın haklarında ayaklanma suçundan ceza davası açtığı kitlesel protestolara katılan 13 kişinin affedilmesi kararını imzalamıştı. Sırbistan'ın farklı şehirlerinden 6 öğrenci, 1 fakülte dekanı, 1 doçent, 4 okul müdürü ve bir okul çalışanı cezai kovuşturmadan affedilmişti.Sırp yetkililer protestocuların amacının hükümeti ve cumhurbaşkanını devirmek olduğuna ve eylemlerinin arkasında Batı tarafından finanse edilen medya ve kuruluşların bulunduğuna dile getirmişti. Vucic, Şubat ayında Sırbistan'ın mevcut hükümetini devirmek için 10 yıl boyunca yurtdışından 3 milyar euro yatırım yapıldığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/tam-ateskes-birkac-hafta-icinde-saglanabilir-diyen-witkoff-sonra-sira-yaptirimlara-gelebilir-1094662243.html

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aleksandr vucic, sırbistan, batı, ana brnabic, istifa, parlamento, milos vucevic