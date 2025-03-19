https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamoglu-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-diger-isimler-kimler-1094652745.html

İmamoğlu soruşturmasında gözaltına alınan diğer isimler kimler? İBB'den ve iş insanlarından kim gözaltında

İmamoğlu soruşturmasında gözaltına alınan diğer isimler kimler? İBB'den ve iş insanlarından kim gözaltında

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda isim de gözaltına alındı. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T13:36+0300

2025-03-19T13:36+0300

2025-03-19T15:03+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

i̇yi̇ parti

necati özkan

fatoş pınar türker

emin ferhat ertek

serdar haydanlı

i̇rfan karakaş

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Türkiye'nin gündemine oturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı operasyonda 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Medya A.Ş Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB imar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Aygün, İPA Başkanı Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, açık hava reklamcılığı sektöründe tanınan iş insanı İrfan Karakaş, iBB Başkanı İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan da o isimler arasında. İşte o isimlerden bazıları: Medya A.Ş. Genel Müdürü de gözaltında Gözaltına alınan isimlerden biri de Medya A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurumu Üyesi Fatoş Pınar Türker oldu. 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Türker, Nisan 2021’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirket olan Medya A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Aygün hakkında da gözaltı kararı verildiİBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Aygün de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Aygün, Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde, Planlama ve Kentsel Dönüşüm Bürolarında Büro Sorumlusu olarak görev yaptı, aynı belediyede Plan ve Proje Müdürlüğü görevini yürüttü. Kentsel planlama ve politika alanlarında çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Şu anda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak çalışmakta. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi Ebru Yılmazlar da gözaltına alındı. 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünde göreve başlayan Yılmazlar, 2019 yılında stanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü olarak atandı. Şu anda da İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü Yaya Şefi olarak görev yapıyor.Gözaltına alınan bir diğer isim de CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Uğurhan Atma. İBB'ye yönelik bu sabah başlatılan operasyonlar kapsamında İYİ Parti İstanbul Siyasi İşler Başkanı Emin Ferhat Ertek de gözaltına alındı.Gözaltına alınan bir isim de Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol. Çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Şenol 2016 yılında Clear Channel açık hava reklam şirketini satın aldı ve halen kendi şirketlerini yönetiyor.İPA Başkanı Gökçe de gözaltında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde. Eğitim hayatının ardından Egebank AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ de Genel Müdür olarak devam eden Çağlar, 1998-2003 yılları arasında Faisal (Family) Finans AŞ Katılım Bankasında Genel Müdürlük yaptı. 2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2011 yılında Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Çağlar, temmuz 2020'den beri İBB Genel Sekreteri görevini sürdürüyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya da gözaltına alındı. Çalışma hayatına Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlayan Karakaya, burada kazandığı deneyimin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) geçti. Özel sektördeki çalışmalarının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi. Bu görevde belediyenin finansal ve idari işlemleriyle ilgilendi. İş insanı Haydanlı da gözaltındaki isimler arasında Operasyon kapsamında iş insanı Serdar Haydanlı da gözaltına alındı. Teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Haydanlı, 2015 yılında 4.5G Grup şirketini kurdu. Haydanlı bir çok organizasyon ve etkinlikte de görev alan isim. İmamoğlu'nun danışmanı da gözaltına alındıİBB Başkanı İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan da gözaltına alınan diğer bir isim. Eğitim hayatına Kara Harp Okulu'nda başlayan, Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören Özkan, kurduğu ajansla,. bir çok ulusal ve uluslararası markanın iletişim kampanyalarını yönetti. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Strateji” dersleri veren Özkan, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (IAPC) İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Açık hava reklamcısı Karakaş da gözaltındaGözaltına alınan bir diğer isimde açık hava reklamcılığı sektöründe tanınan iş insanı İrfan Karakaş. İrfan Karakaş, 1955'te doğdu. Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nden mezun oldu. (1979). 1980-1991 İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü (Şeflik ve Spor Müdürlüğü). 1991-1993 İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptı. Karakaş 17 yıldır açık hava reklamcılığı yapan bir isim olarak tanınıyor. Gözaltına alınan Seda Hoşel Kiraz kimdir?Soruşturma kapsamında Seda Hoşel Kiraz da gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olar Kiraz,. özel sektörde çok sayıda kurumda insan kaynakları, iletişim ve etkinlik alanında kariyerini sürdürdü. 2011 yılında İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim alanlarına odaklı yaratıcı ajans waytosay`i kurdu. Kiraz, iç iletişim, işveren markası, kurum kültürü, çalışan bağlılığı, değer iletişimi, hikaye anlatımı (storytelling) gibi konularda eğitimler vermekte.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/cuppeli-ahmetin-damadinin-agabeyi-de-gozalti-listesinde-mehmet-muhittin-palazoglu-kimdir-1094652177.html

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