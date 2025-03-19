https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/flash-tvnin-ardindan-cnbc-e-masak-raporuyla-harekete-gecildi-kanalin-sahibi-gozaltinda-surece-dair-1094652541.html

Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?

Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, medya sektörüne de sıçradı. MASAK raporu doğrultusunda CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T14:15+0300

2025-03-19T14:15+0300

2025-03-19T14:15+0300

türki̇ye

cnbc

i̇lbak holding

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

murat i̇lbak

mustafa i̇lbak

ekrem i̇mamoğlu

son dakika

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İstanbul’da İBB’ye yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, medya ve finans sektörüne de uzanan gözaltı kararları alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonla, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın yolsuzluk iddiaları ve basına sızan para sayma görüntülerinin ardından MASAK raporu doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.MASAK inceledi: CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding yöneticilerine gözaltı 10 Haziran 2024’te yeniden yayına başlayan CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.İlbak Holding, madencilikten turizme, inşaattan reklamcılığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olarak biliniyor. İlbak Holding’in medya ve reklamcılıktaki gücüİlbak Holding’in medya ve reklamcılık sektöründeki yatırımları dikkat çekiyor:İBB operasyonu siyaset ve medya dünyasında gündem olduİBB soruşturması ve medya sektörüne sıçrayan gözaltılar, siyasi ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyonun kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve İlbak Holding yöneticileri hakkındaki suçlamaların detayları merak konusu olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-sorusturmasi-cnbc-enin-sahibi-gozaltina-alindi-1094650948.html

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cnbc, i̇lbak holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat i̇lbak, mustafa i̇lbak, ekrem i̇mamoğlu, son dakika