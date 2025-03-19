https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/flash-tvnin-ardindan-cnbc-e-masak-raporuyla-harekete-gecildi-kanalin-sahibi-gozaltinda-surece-dair-1094652541.html
Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?
Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, medya sektörüne de sıçradı. MASAK raporu doğrultusunda CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T14:15+0300
2025-03-19T14:15+0300
2025-03-19T14:15+0300
türki̇ye
cnbc
i̇lbak holding
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
murat i̇lbak
mustafa i̇lbak
ekrem i̇mamoğlu
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094651731_0:83:717:486_1920x0_80_0_0_a895f441407731ec92f90b1b7b93fa6f.jpg
İstanbul’da İBB’ye yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, medya ve finans sektörüne de uzanan gözaltı kararları alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonla, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın yolsuzluk iddiaları ve basına sızan para sayma görüntülerinin ardından MASAK raporu doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.MASAK inceledi: CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding yöneticilerine gözaltı 10 Haziran 2024’te yeniden yayına başlayan CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.İlbak Holding, madencilikten turizme, inşaattan reklamcılığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olarak biliniyor. İlbak Holding’in medya ve reklamcılıktaki gücüİlbak Holding’in medya ve reklamcılık sektöründeki yatırımları dikkat çekiyor:İBB operasyonu siyaset ve medya dünyasında gündem olduİBB soruşturması ve medya sektörüne sıçrayan gözaltılar, siyasi ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyonun kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve İlbak Holding yöneticileri hakkındaki suçlamaların detayları merak konusu olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ibb-sorusturmasi-cnbc-enin-sahibi-gozaltina-alindi-1094650948.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/13/1094651731_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_723fb58514797e8991a5ec9d76a7de51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cnbc, i̇lbak holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat i̇lbak, mustafa i̇lbak, ekrem i̇mamoğlu, son dakika
cnbc, i̇lbak holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat i̇lbak, mustafa i̇lbak, ekrem i̇mamoğlu, son dakika
Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?
İBB'ye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, medya sektörüne de sıçradı. MASAK raporu doğrultusunda CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak, İBB’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul’da İBB’ye yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, medya ve finans sektörüne de uzanan gözaltı kararları alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonla, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın yolsuzluk iddiaları ve basına sızan para sayma görüntülerinin ardından MASAK raporu doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.
MASAK inceledi: CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding yöneticilerine gözaltı
10 Haziran 2024’te yeniden yayına başlayan CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.
İlbak Holding, madencilikten turizme, inşaattan reklamcılığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olarak biliniyor.
İlbak Holding’in medya ve reklamcılıktaki gücü
İlbak Holding’in medya ve reklamcılık sektöründeki yatırımları dikkat çekiyor:
CNBC-e:
10 Haziran 2024’te ikinci kez yayına başladı.
PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş.:
Borsa İstanbul’da işlem gören ve reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket.
Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama:
Türkiye genelinde 35 bin reklam alanına
sahip.
PL Reklamcılık Ticaret Sanayi: Havalimanlarındaki iç ve dış reklam alanlarının
pazarlamasını yapıyor.
BBM Büyük Baskı Merkezi:
Açık hava reklam sektörüne baskı çözümleri sunan
bir kuruluş.
İBB operasyonu siyaset ve medya dünyasında gündem oldu
İBB soruşturması ve medya sektörüne sıçrayan gözaltılar, siyasi ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyonun kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve İlbak Holding yöneticileri hakkındaki suçlamaların detayları merak konusu olmaya devam ediyor.