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Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?
Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, medya sektörüne de sıçradı. MASAK raporu doğrultusunda CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da İBB’ye yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, medya ve finans sektörüne de uzanan gözaltı kararları alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonla, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın yolsuzluk iddiaları ve basına sızan para sayma görüntülerinin ardından MASAK raporu doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.MASAK inceledi: CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding yöneticilerine gözaltı 10 Haziran 2024’te yeniden yayına başlayan CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.İlbak Holding, madencilikten turizme, inşaattan reklamcılığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olarak biliniyor. İlbak Holding’in medya ve reklamcılıktaki gücüİlbak Holding’in medya ve reklamcılık sektöründeki yatırımları dikkat çekiyor:İBB operasyonu siyaset ve medya dünyasında gündem olduİBB soruşturması ve medya sektörüne sıçrayan gözaltılar, siyasi ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyonun kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve İlbak Holding yöneticileri hakkındaki suçlamaların detayları merak konusu olmaya devam ediyor.
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cnbc, i̇lbak holding, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), murat i̇lbak, mustafa i̇lbak, ekrem i̇mamoğlu, son dakika

Flash TV’nin ardından CNBC-e: MASAK raporuyla harekete geçildi, kanalın sahibi gözaltında; sürece dair neler biliniyor?

14:15 19.03.2025
CNBC-e
CNBC-e - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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İBB'ye yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, medya sektörüne de sıçradı. MASAK raporu doğrultusunda CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak, İBB’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul’da İBB’ye yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, medya ve finans sektörüne de uzanan gözaltı kararları alındı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonla, CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın yolsuzluk iddiaları ve basına sızan para sayma görüntülerinin ardından MASAK raporu doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.

MASAK inceledi: CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding yöneticilerine gözaltı

10 Haziran 2024’te yeniden yayına başlayan CNBC-e’nin sahibi İlbak Holding’in yöneticileri Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.
İlbak Holding, madencilikten turizme, inşaattan reklamcılığa kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren bir şirketler grubu olarak biliniyor.

İlbak Holding’in medya ve reklamcılıktaki gücü

İlbak Holding’in medya ve reklamcılık sektöründeki yatırımları dikkat çekiyor:
CNBC-e: 10 Haziran 2024’te ikinci kez yayına başladı.
PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş.: Borsa İstanbul’da işlem gören ve reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket.
Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama: Türkiye genelinde 35 bin reklam alanına sahip.
PL Reklamcılık Ticaret Sanayi: Havalimanlarındaki iç ve dış reklam alanlarının pazarlamasını yapıyor.
BBM Büyük Baskı Merkezi: Açık hava reklam sektörüne baskı çözümleri sunan bir kuruluş.

İBB operasyonu siyaset ve medya dünyasında gündem oldu

İBB soruşturması ve medya sektörüne sıçrayan gözaltılar, siyasi ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyonun kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve İlbak Holding yöneticileri hakkındaki suçlamaların detayları merak konusu olmaya devam ediyor.
CNBC-e - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
CNBC-e'nin sahibi gözaltına alındı: Holding yöneticileri de gözaltında
12:51
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