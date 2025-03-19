Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Norveç, anlaşmaya göre Svalbard Adaları’nı silahlandıramaz’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuraklık tehdidi üreticiyi korkutuyor
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
AB Gümrük Birliği Anlaşması ekonomide Türkiye’ye ‘eksi’ yazıyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin ederek tüm ordu tarafından saygı duyulan kişi Mustafa Kemal'dir'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in futbolcu değerleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir: İsrail’in saldırganlığı ABD onaylı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu bir anda ateşkesi bozup bebek öldürmeye kaldığı yerden devam etmeye başladı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
18 MART ZAFERİ
Kanla yazılan kahramanlık destanı: Çanakkale
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Tümgeneral Yavuz: 'Mustafa Kemal, Çanakkale'de muharebelerin kaderini tayin etti'
19:15
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Demir: Trump huzur istiyorsa İsrail'i durdurmalı
19:50
6 dk
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ İSMİ
'Bu da mı gol değil?' repliği hafızalara kazınmıştı
20:38
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/beyaz-saray-trumpin-zelenskiy-ile-gerceklestirdigi-telefon-gorusmesine-dair-ayrintilari-paylasti-1094667876.html
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Ukrayna'nın... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T21:27+0300
2025-03-19T21:42+0300
ukrayna krizi
abd
donald trump
ukrayna
truth social
kiev
amerika
vladimir zelenskiy
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094098308_0:0:534:301_1920x0_80_0_0_4cfab9a081bb4f84b8338755eb958b96.jpg
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada öne çıkan açıklamalar şöyle:Daha önce, Beyaz Saray lideri Donald Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda, Kiev rejiminin lideri ile Moskova ve Kiev'in müzakere pozisyonlarının yakınlaşması konusunda yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Trump, Zelenskiy'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtmişti.Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki akşam ABD'li mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Basın Servisi, iki liderin Ukrayna sorununun çözümünü ele aldığını ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgilerini dile getirdiğini bildirmişti. Putin, çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı olarak kaçınması fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat verdiğini ifade etmişti.'ABD, Ukrayna ile kaynak anlaşmasından vazgeçmiyor'Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile bir maden anlaşması imzalamaktan vazgeçmediğini ancak şimdi barışı sağlamaya odaklandığını söyledi.Ukrayna ile nadir toprak elementleri hususunda anlaşmanın ABD yönetiminin gündeminden çıkıp çıkmadığını sorusuna yanıt veren Leavitt açıklamasında, "Şu anda uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyoruz" dedi.'ABD Ukrayna'nın nükleer santral işletmesine yardım etmeye hazır'Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin elektrik ve nükleer santrallerin yönetiminde Kiev'e yardım etmeye hazır olduğunu ve ABD'nin Ukrayna'nın enerji tesislerine sahip olmasının bu altyapıyı korumanın en iyi yolu olacağını söyledi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerinin durumunu da ele aldı. ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanındaki uzmanlığı, bu planlara büyük destek sağlayabilir. Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapıyı korumak için en iyi savunma olacaktır ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek sağlayacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ukrayna-basini-trump-ve-zelenskiy-havada-ve-denizde-uygulanacak-ateskesin-detaylarini-gorustu-1094667673.html
ukrayna
kiev
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094098308_0:0:440:330_1920x0_80_0_0_8cf9b7e5d33f2a58936e563dc78e2f2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ukrayna, truth social, kiev, amerika, vladimir zelenskiy, beyaz saray
abd, donald trump, ukrayna, truth social, kiev, amerika, vladimir zelenskiy, beyaz saray

Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı

21:27 19.03.2025 (güncellendi: 21:42 19.03.2025)
© Beyaz Saray X HesabıABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı: Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti
ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı: Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© Beyaz Saray X Hesabı
Abone ol
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Ukrayna'nın güvenliği için yeni öneriler sunduğunu belirtti.
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada öne çıkan açıklamalar şöyle:
ABD, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerini yönetmesine yardımcı olmaya hazırdır. Bu santrallerin gelecekte Amerika'nın mülkiyetinde olması, hem en iyi koruma sağlayacak hem de Ukrayna'nın enerji altyapısına destek olacaktır.
Beyaz Saray yönetimi, ateşkesin tesis edilmesi ve genişletilmesine ilişkin teknik konular üzerinde çalışmaya yönlendirilecektir.
Ulusal güvenlik uzmanlarından, Ukrayna konusunda atılacak adımların detaylarını mümkün olan en kısa sürede belirlemeleri istenmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri, Kiev'e istihbarat bilgisi sağlamaya devam edecektir.
Daha önce, Beyaz Saray lideri Donald Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda, Kiev rejiminin lideri ile Moskova ve Kiev'in müzakere pozisyonlarının yakınlaşması konusunda yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Trump, Zelenskiy'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtmişti.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki akşam ABD'li mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Basın Servisi, iki liderin Ukrayna sorununun çözümünü ele aldığını ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgilerini dile getirdiğini bildirmişti. Putin, çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı olarak kaçınması fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat verdiğini ifade etmişti.

'ABD, Ukrayna ile kaynak anlaşmasından vazgeçmiyor'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile bir maden anlaşması imzalamaktan vazgeçmediğini ancak şimdi barışı sağlamaya odaklandığını söyledi.
Ukrayna ile nadir toprak elementleri hususunda anlaşmanın ABD yönetiminin gündeminden çıkıp çıkmadığını sorusuna yanıt veren Leavitt açıklamasında, "Şu anda uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyoruz" dedi.

'ABD Ukrayna'nın nükleer santral işletmesine yardım etmeye hazır'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin elektrik ve nükleer santrallerin yönetiminde Kiev'e yardım etmeye hazır olduğunu ve ABD'nin Ukrayna'nın enerji tesislerine sahip olmasının bu altyapıyı korumanın en iyi yolu olacağını söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerinin durumunu da ele aldı. ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanındaki uzmanlığı, bu planlara büyük destek sağlayabilir. Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapıyı korumak için en iyi savunma olacaktır ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek sağlayacaktır" dedi.
Trump ve Zelenskiy kavga etti: 'Saygısızlık ediyorsun' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
DÜNYA
Ukrayna basını: Trump ve Zelenskiy havada ve denizde uygulanacak ateşkesin detaylarını görüştü
21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала