https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/beyaz-saray-trumpin-zelenskiy-ile-gerceklestirdigi-telefon-gorusmesine-dair-ayrintilari-paylasti-1094667876.html
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Ukrayna'nın... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T21:27+0300
2025-03-19T21:27+0300
2025-03-19T21:42+0300
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Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada öne çıkan açıklamalar şöyle:Daha önce, Beyaz Saray lideri Donald Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda, Kiev rejiminin lideri ile Moskova ve Kiev'in müzakere pozisyonlarının yakınlaşması konusunda yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Trump, Zelenskiy'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtmişti.Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki akşam ABD'li mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Basın Servisi, iki liderin Ukrayna sorununun çözümünü ele aldığını ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgilerini dile getirdiğini bildirmişti. Putin, çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı olarak kaçınması fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat verdiğini ifade etmişti.'ABD, Ukrayna ile kaynak anlaşmasından vazgeçmiyor'Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile bir maden anlaşması imzalamaktan vazgeçmediğini ancak şimdi barışı sağlamaya odaklandığını söyledi.Ukrayna ile nadir toprak elementleri hususunda anlaşmanın ABD yönetiminin gündeminden çıkıp çıkmadığını sorusuna yanıt veren Leavitt açıklamasında, "Şu anda uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyoruz" dedi.'ABD Ukrayna'nın nükleer santral işletmesine yardım etmeye hazır'Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin elektrik ve nükleer santrallerin yönetiminde Kiev'e yardım etmeye hazır olduğunu ve ABD'nin Ukrayna'nın enerji tesislerine sahip olmasının bu altyapıyı korumanın en iyi yolu olacağını söyledi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerinin durumunu da ele aldı. ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanındaki uzmanlığı, bu planlara büyük destek sağlayabilir. Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapıyı korumak için en iyi savunma olacaktır ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek sağlayacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ukrayna-basini-trump-ve-zelenskiy-havada-ve-denizde-uygulanacak-ateskesin-detaylarini-gorustu-1094667673.html
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abd, donald trump, ukrayna, truth social, kiev, amerika, vladimir zelenskiy, beyaz saray
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı
21:27 19.03.2025 (güncellendi: 21:42 19.03.2025)
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Ukrayna'nın güvenliği için yeni öneriler sunduğunu belirtti.
Beyaz Saray, Trump'ın Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair ayrıntıları paylaştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada öne çıkan açıklamalar şöyle:
ABD, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerini yönetmesine yardımcı olmaya hazırdır. Bu santrallerin gelecekte Amerika'nın mülkiyetinde olması, hem en iyi koruma sağlayacak hem de Ukrayna'nın enerji altyapısına destek olacaktır.
Beyaz Saray yönetimi, ateşkesin tesis edilmesi ve genişletilmesine ilişkin teknik konular üzerinde çalışmaya yönlendirilecektir.
Ulusal güvenlik uzmanlarından, Ukrayna konusunda atılacak adımların detaylarını mümkün olan en kısa sürede belirlemeleri istenmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri, Kiev'e istihbarat bilgisi sağlamaya devam edecektir.
Daha önce, Beyaz Saray lideri Donald Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda, Kiev rejiminin lideri ile Moskova ve Kiev'in müzakere pozisyonlarının yakınlaşması konusunda yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Trump, Zelenskiy'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtmişti.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki akşam ABD'li mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Basın Servisi, iki liderin Ukrayna sorununun çözümünü ele aldığını ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik karşılıklı ilgilerini dile getirdiğini bildirmişti. Putin, çatışmanın taraflarının 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı olarak kaçınması fikrine olumlu yanıt vererek orduya bu yönde talimat verdiğini ifade etmişti.
'ABD, Ukrayna ile kaynak anlaşmasından vazgeçmiyor'
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Ukrayna ile bir maden anlaşması imzalamaktan vazgeçmediğini ancak şimdi barışı sağlamaya odaklandığını söyledi.
Ukrayna ile nadir toprak elementleri hususunda anlaşmanın ABD yönetiminin gündeminden çıkıp çıkmadığını sorusuna yanıt veren Leavitt açıklamasında, "Şu anda uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklanıyoruz" dedi.
'ABD Ukrayna'nın nükleer santral işletmesine yardım etmeye hazır'
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Zelenskiy'e ABD'nin elektrik ve nükleer santrallerin yönetiminde Kiev'e yardım etmeye hazır olduğunu ve ABD'nin Ukrayna'nın enerji tesislerine sahip olmasının bu altyapıyı korumanın en iyi yolu olacağını söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, Ukrayna'nın elektrik ve nükleer santrallerinin durumunu da ele aldı. ABD'nin elektrik ve kamu hizmetleri alanındaki uzmanlığı, bu planlara büyük destek sağlayabilir. Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapıyı korumak için en iyi savunma olacaktır ve Ukrayna'nın enerji altyapısına destek sağlayacaktır" dedi.