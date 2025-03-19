Avrupa'nın 'Hazırlık 2030' adlı bülteninde Türkiye detayı: 'Müşterek Güvenlik ve Savunma Politikası alanında ortak'
© AFP 2023 / OZAN KOSETürkiye - Avrupa Birliği (AB)
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Avrupa Komisyonu, Avrupa Savunması için Müşterek Beyaz Bülten - Hazırlık 2030 ve Avrupa'nın Yeniden Silahlanması Planı/Hazırlık 2030'un bir parçası olarak savunma yeteneklerinde yatırım artışını teşvik etmek üzere AB üye devletlerine mali kaldıraçlar sağlayan 'iddialı' bir savunma paketini sundu.
Söz konusu raporda Avrupa Komisyonu'na atfen, Avrupa'nın Yeniden Silahlanması Planı/Hazırlık 2030'un Avrupa savunma yeteneklerinin yeni mali araçlarla güçlendirileceği öne sürülürken Beyaz Bülten'in de savunmaya yönelik yeni bir yaklaşımın çerçevesini çizdiği ve yatırım ihtiyaçlarını belirlediği ifade edildi.
Müşterek Beyaz Bülten'de Türkiye detayı
Söz konusu raporda Türkiye'ye ilişkin detaylar da yer aldı.
23 sayfadan oluşan Bülten'in 'Ortalıklılar Aracılığıyla Geliştirilmiş Güvenlik' adlı 8'inci başlığında ye alan detayda Türkiye'den 'Avrupa Birliği'ne katılım için aday ülke' ve 'Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası alanında uzun süreli bir ortak' ibareleri kullanılırken, "AB, Nisan 2024 tarihli Avrupa Konseyi kararları doğrultusunda, Türkiye'nin AB için önem arz eden tüm konularda işbirliği yolunda ilerlemeye yönelik eşit taahhüdüne dayalı olarak, tüm ortak çıkar alanlarında karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık geliştirmek üzere yapıcı bir şekilde angaje olmaya devam edecektir" cümlesi yer aldı.
Avrupa Birliği'nin her türlü tehdidi etkili bir şekilde ele almak için uluslararası örgütler ve ortak ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışması gerektiğini yönünde tavsiye verilen metinde şu cümleler yer aldı:
Ortaklarla işbirliği, tedarikçilerin çeşitlendirilmesi ve bağımlılıkların azaltılması da dahil olmak üzere Avrupa savunması ve Avrupa savunma sanayisinin karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelinmesinde de kilit öneme sahiptir. AB'nin barış, güvenlik ve savunma alanlarındaki geniş ortaklıkları önemli bir güç ve direnç kaynağıdır. AB, uluslararası işbirliğini teşvik etme ve her düzeyde etkin çok taraflılığı güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Yetenek geliştirme ve inovasyon alanları da dâhil olmak üzere geniş bir yelpazedeki güvenlik sorunlarını ele almak üzere dünya genelindeki ikili, bölgesel ve çok taraflı ortaklarla özel ortaklıklarımızı karşılıklı fayda sağlayacak şekilde daha da genişletecek ve geliştireceğiz.
von der Leyen'den 4 temel öncelik
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, karşı karşıya olduğu tehditlere cevap verebilmesi için savunmada 2030 hedeflerini belirlediğini dile getirerek, somut askeri ihtiyaçlarla ilgili hızlı ve büyük adımlar atılması gerektiği mesajını verdi.
Sözlerine, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhak söylemlerini sürdürdüğü Grönland ile ilgili başlayan von der Leyen, "Grönland halkının tamamına ve Danimarka'nın tamamına şunu açıkça belirtmek istiyorum. Avrupa her zaman egemenlik ve toprak bütünlüğünden yana olacaktır" dedi.
"Avrupa öne çıkmaya hazır. Kaçınılmaz olan değişimi kontrol altına almaya hazırız" diyen von der Leyen, '2030 Hazırlığı' olarak nitelediği 'güvenilir caydırıcılık sağlamanın, yeniden silahlanma ve yetenek geliştirme' stratejisinden söz etti.
Ursula von der Leyen, "2030 Hazırlığı, stratejik bir avantaj olan bir savunma sanayisi üssüne sahip olmak anlamına gelir. Ancak '2030 Hazırlığı' olmak için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. İşte AB'nin devreye girdiği yer burası. Açık olmak gerekirse üye ülkeler, doktrinden konuşlandırmaya kadar kendi birliklerinin sorumluluğunu ve silahlı kuvvetlerinin gereksinimlerinin tanımlanmasını her zaman elinde tutacak. Avrupa düzeyinde ihtiyaç duyulan çok şey var. Yarın '2030 Hazırlığı' için bir yol haritası sunacağız" diye konuştu.
Yeni stratejinin 4 temel önceliği olduğunu belirten von der Leyen, şunları anlattı:
İlk ve en önemli öncelik savunma harcamalarındaki artıştır. Hepimiz savunmaya çok uzun süredir yetersiz yatırım yapıldığını biliyoruz. Üye devletlerin savunma harcamaları 2021'den bu yana yüzde 31'den fazla arttı. Bu daha iyi ancak yeterli değil. Yine de ABD, Rusya ve Çin'inkinden çok daha düşük. Avrupa savunmasını yeniden inşa etmek, hem kamu hem de özel sektör için uzun vadeli büyük yatırımlar gerektirecektir. Bu nedenle Komisyon, Avrupa savunmasına 800 milyar avroluk yatırım yapma planını ortaya koydu. Bu, üye devletler için 150 milyar avroyu hızla serbest bırakabilecek 'SAFE' adlı yeni bir araç içeriyor. Bu, daha iyi, daha hızlı ve daha fazla Avrupa satın almamıza yardımcı olacak ve ortak tedarikleri kolaylaştıracak.
Von der Leyen, ikinci unsurun yetenek açıklarını kapatmak olduğunu aktararak, "Bu, altyapı ve askeri hareketlilik gibi temellerle başlar. 2030 yılına kadar, birliklerin ve askeri teçhizatın hızlı bir şekilde taşınmasını kolaylaştıran, AB çapında işleyen bir kara koridorları, havaalanları ve limanlar ağına ihtiyacımız var. Aynı zamanda, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, mühimmat ve füzelere yatırım yapmamız gerekiyor. Avrupa'nın her türlü insansız sistemi ve bunların arkasındaki gelişmiş yazılım ve sensörleri geliştirmesi gerekiyor. Aynısı siber veya askeri yapay zeka veya kuantum hesaplama için de geçerlidir" düşüncesini dile getirdi.
Avrupa savunması için üçüncü önceliğin Ukrayna'ya desteği artırmak olduğunun altını çizen von der Leyen, "Ukrayna'nın gücüne yatırım yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Ursula von der Leyen, "Ancak yapabileceğimiz çok daha fazla şey var. Bunu gerçeğe dönüştürmek için, AB ve üye ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteğini koordine etmek üzere Ukrayna ile ortak bir Görev Gücü kuracağız. Ukrayna da bizi destekleyebilir. Aslında, Ukrayna'nın savunma sanayisinin dönüşümünden öğrenebileceğimiz çok şey var. Endüstriyel tabanının yenilikçiliği, hızı ve ölçeği dikkate değer. Bu nedenle, Ukrayna'nın Avrupa savunma ekipmanı pazarına entegrasyonunu hızlandırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Son önceliğin Avrupa'nın savunma sanayisi tabanını güçlendirmek olduğunu bildiren von der Leyen, "Birçok rekabetçi ve dünya lideri savunma şirketimiz var. İnovasyonun ön saflarında yeni teknolojiler geliştiren birçok KOBİ var. Ancak endüstriyel tabanımız hala yapısal zayıflıklara sahip. Henüz üye ülkelerin ihtiyaç duyduğu miktarlarda ve hızda savunma sistemleri ve ekipmanları üretemiyor. Yerel pazarlara hitap eden baskın ulusal oyuncularla çok parçalı kalmaya devam ediyor. Gelgiti tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu, Avrupa'ya yatırımla başlıyor. Bugün savunma yatırımlarının çoğu Avrupa dışına gidiyor" görüşünü paylaştı.