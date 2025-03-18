https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/zonguldak-valisinden-chplilere-toren-tepkisi-siz-paralel-devlet-misiniz-1094626953.html

Zonguldak Valisi'nden CHP'lilere tören tepkisi: 'Siz paralel devlet misiniz?'

Zonguldak Valisi'nden CHP'lilere tören tepkisi: 'Siz paralel devlet misiniz?'

Sputnik Türkiye

Zonguldak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alternatif... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T18:19+0300

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile alternatif tören düzenleyen CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı arasında tartışma çıktı.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Zonguldak Valiliği önünde alternatif tören düzenlemek istedi. Ancak balkondan kalabalığa seslenen Vali Hacıbektaşoğlu "Siz paralel devlet misiniz? Sizin paralel hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada resmi tören yapıldı. Ayıp, ayıp, ayıp! Siz nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Ne uyarıdan, ne ikazdan, ne de insanlıktan anlıyorsunuz!" dedi. Şafak Gazetesi'nin haberine göre törenin ses sisteminin fişi çekildi.Valilik binası önünde düzenlenen alternatif çelenk töreninde çıkan tartışmada CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Vali Hacıbektaşoğlu’na yönelik, “Sayın Valim size saygımız var” açıklamasında bulundu. CHP İl Başkanı Devrim Dural ise olayla ilgili olarak konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ileteceklerini ve duruma göre bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231120/zonguldak-valiliginden-karadeniz-eregli-ilcesinde-egitime-ara-karari-1077592683.html

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