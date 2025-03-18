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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/trump-kennedy-suikastiyla-ilgili-tum-belgeleri-bugun-aciklayacak-yaklasik-80-bin-sayfa-1094597497.html
Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri bugün açıklayacak: Yaklaşık 80 bin sayfa
Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri bugün açıklayacak: Yaklaşık 80 bin sayfa
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri sansürsüz olarak bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın muazzam miktarda olduğunu söylediği... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T02:25+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin paylaşılacağını açıkladı. Tarih bilgisi de veren Trump, bugün, yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgelerin tamamının açıklanacağını belirtti. "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor" diyen Donald Tump, gazetecilere açıklamasında şunları söyledi:Trump, 23 Ocak'ta, Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/pentagon-yemende-ezici-olumcul-guc-diyor-husiler-daha-agir-ve-rahatsiz-edici-misilleme-1094596994.html
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donald trump, john f. kennedy, jfk, suikast

Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri bugün açıklayacak: Yaklaşık 80 bin sayfa

02:25 18.03.2025 (güncellendi: 02:26 18.03.2025)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AP Photo
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ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri sansürsüz olarak bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın muazzam miktarda olduğunu söylediği belgeler yaklaşık 80 bin sayfadan oluşuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin paylaşılacağını açıkladı.
Tarih bilgisi de veren Trump, bugün, yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgelerin tamamının açıklanacağını belirtti.
"İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor" diyen Donald Tump, gazetecilere açıklamasında şunları söyledi:

"Muazzam miktarda belgemiz var. Çok fazla okunacak şey var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız."

Trump, 23 Ocak'ta, Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.
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