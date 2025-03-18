https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/trump-kennedy-suikastiyla-ilgili-tum-belgeleri-bugun-aciklayacak-yaklasik-80-bin-sayfa-1094597497.html

Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri bugün açıklayacak: Yaklaşık 80 bin sayfa

Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri bugün açıklayacak: Yaklaşık 80 bin sayfa

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeleri sansürsüz olarak bugün açıklayacağını duyurdu. Trump'ın muazzam miktarda olduğunu söylediği... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T02:25+0300

2025-03-18T02:25+0300

2025-03-18T02:26+0300

dünya

donald trump

john f. kennedy

jfk

suikast

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ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin paylaşılacağını açıkladı. Tarih bilgisi de veren Trump, bugün, yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgelerin tamamının açıklanacağını belirtti. "İnsanlar bunu on yıllardır bekliyor" diyen Donald Tump, gazetecilere açıklamasında şunları söyledi:Trump, 23 Ocak'ta, Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/pentagon-yemende-ezici-olumcul-guc-diyor-husiler-daha-agir-ve-rahatsiz-edici-misilleme-1094596994.html

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donald trump, john f. kennedy, jfk, suikast