https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/putin-trump-gorusmesi-son-telefon-konusmasindan-bu-yana-neler-degisti-1094621784.html

Putin-Trump görüşmesi: Son telefon konuşmasından bu yana neler değişti?

Putin-Trump görüşmesi: Son telefon konuşmasından bu yana neler değişti?

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın birkaç ay içinde ikinci doğrudan telefon görüşmesini gerçekleştirmesi bekleniyor. Putin... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T16:23+0300

2025-03-18T16:23+0300

2025-03-18T16:26+0300

ukrayna krizi

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vladimir putin

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Bugün yapılması planlanan görüşme, Moskova ve Washington'un yanı sıra Kiev ile ABD ve Avrupalı destekçileri arasında haftalardır süren yoğun diplomatik temasların ardından gerçekleşecek.Normale dönüşOcak ayında ikinci başkanlık dönemine başlayan Trump, selefi Joe Biden'ın Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olmasına karşılık Rusya'nın diplomatik olarak 'izole edilmesi' yönündeki politikasından ayrılmıştı.Trump yönetimi yetkilileri, Soğuk Savaş dönemindeki tarihi ABD-Sovyet münasebetlerine işaret ederek olgun devlet adamlığının hem müttefiklerle hem de düşmanlarla diyaloğu içerdiğini savunduklarını dile getirmişti.Diplomasinin canlandırılması18 Şubat'ta Rusya ve ABD'den üst düzey diplomatlar iletişimdeki kopukluğunu ele almak üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti. Daha önce karşılıklı kısıtlamalarla engellenen diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme konusunda anlaşmıştılar.Bir hafta sonra Türkiye'de yapılan bir sonraki toplantıda ise ABD'nin Aleksandr Darçiyev'i Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi olarak kabul etmesiyle somut bir ilerleme kaydedilmişti. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanı olan Darçiyev, İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı temsil etmişti.Ukrayna üzerinde artan baskıUzmanlar Trump'ın Rusya ile diplomatik ilişkilerini sıfırlamasının merkezinde, Biden'ın Kiev'e verdiği süresiz destek taahhüdünü devam ettirmeyi reddetmesinin yer aldığının altını çizerek yeni ABD yönetimnini artık Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmek için uzlaşmaya istekli olması gerektiğini vurgulamıştı.Başlangıçta bu değişime direnen Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da 28 Şubat'ta yapılan 'gergin' toplantıda Trump'ın arabuluculuk yaklaşımına açıkça meydan okuyarak Ukrayna heyetinin Oval Ofis'ten ayrılmasına ve ABD yardımı ile istihbarat paylaşımının 'geçici' olarak askıya alınmasına neden olmuştu.Kiev o tarihten bu yana bazı temel taleplerini yumuşatmış bilhassa da müzakerelerin ön koşulu olarak Batı'nın güvenlik garantileri konusundaki ısrarından vazgeçmişti. Geçen hafta Cidde'de yapılan ikili görüşmelerin ardından Zelenskiy 30 günlük koşulsuz bir ateşkesi açıkça onayladığını açıklamıştı.Kursk bozgunuUkrayna'nın müzakere pozisyonu, Rus kuvvetlerinin Ağustos'taki saldırısının ardından Ukrayna birliklerini büyük ölçüde gerilettiği Kursk'ta nedeniyle daha da zayıfladı. Kiev'in 68 binden fazla askerini öldürmesine, yaralamasına ya da esir almasına neden olan saldırı, uluslararası alanda tanınan Rus topraklarını ele geçirerek barış görüşmeleri için koz elde etmeyi amaçlıyordu.Ancak Rusya'nın bir zamanlar Ukrayna askeri operasyonları için çok önemli olan Suca kasabasını kısa süre önce kurtarmasının ardından Kiev, saldırıdaki hedeflerine 'ulaştığını' ilan etti. Ukrayna ordusu, kuvvetlerinin bölgeden düzenli bir şekilde çekildiğini savunarak Rusya ile Amerika'nın 'kuşatma' iddialarını reddediyor.Geçici ateşkes sağlanacak mı?Putin, Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisini desteklediğini ifade etmiş ancak Moskova'nın Kiev'in bu arayı askeri yeniden toparlanma ya da takviye için kullanmasına izin vermeyeceğini vurgulamıştı. Rusya, çatışmaların askıya alınmasının silah sevkiyatının dondurulmasını ve Ukrayna'da zorunlu askerliğin durdurulmasını da içermesi gerektiğinde ısrar etmişti.Batı Avrupalı liderlerin yanı sıra Ukraynalı yetkililer de Putin'in ateşkese karşı çıktığını iddia ederek Trump'ı Rusya'ya karşı askeri yardım ve yaptırımları arttırarak misilleme yapmaya çağırmıştı.Medyada yer alan bazı haberlerde Moskova, özel temsilcisi Steve Witkoff'u Putin'le görüşmek için 'sekiz saat bekleterek' Trump'a saygısızlık ettiği iddiasıyla eleştirildi; ABD Başkanı Trump ise bu iddiayı 'yalan haber' olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/putin-g7ye-neden-buyuk-denir-anlamiyorum-haritada-hicbiri-gorunmuyor-1094621357.html

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