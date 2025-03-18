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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/gazzede-ateskes-bozuldu-israil-gazze-seridine-saldirdi-1094598072.html
Gazze'de ateşkes bozuldu: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı
Gazze'de ateşkes bozuldu: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine büyük saldırılar düzenliyor. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T03:36+0300
2025-03-18T03:40+0300
i̇srail- filistin çatışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1094598072.jpg?1742258420
İsrail ordusu, Hamas'a karşı askeri operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.
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Gazze'de ateşkes bozuldu: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı

03:36 18.03.2025 (güncellendi: 03:40 18.03.2025)
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Ayrıntılar geliyor
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine büyük saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu, Hamas'a karşı askeri operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.
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