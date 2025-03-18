https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/gazzede-ateskes-bozuldu-israil-gazze-seridine-saldirdi-1094598072.html
Gazze'de ateşkes bozuldu: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı
Gazze'de ateşkes bozuldu: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine büyük saldırılar düzenliyor. 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T03:36+0300
2025-03-18T03:36+0300
2025-03-18T03:40+0300
i̇srail- filistin çatışması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1094598072.jpg?1742258420
İsrail ordusu, Hamas'a karşı askeri operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gazze'de ateşkes bozuldu: İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı
03:36 18.03.2025 (güncellendi: 03:40 18.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine büyük saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu, Hamas'a karşı askeri operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldığını duyurdu.