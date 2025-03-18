https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/faydasiyla-one-cikiyor-yanlis-kullanimi-zehre-donusuyor-retinolu-kimler-kullanamaz-serumlar-nasil-1094609077.html

Faydasıyla öne çıkıyor yanlış kullanımı zehre dönüşüyor: Retinolü kimler kullanamaz? Serumlar nasıl kombinlenir?

Faydasıyla öne çıkıyor yanlış kullanımı zehre dönüşüyor: Retinolü kimler kullanamaz? Serumlar nasıl kombinlenir?

Sputnik Türkiye

Leke, akne, kırışıklık tedavisine kadar geniş bir yelpazede kullanılan retinolü uygularken nelere dikkat edilmeli? Hangi serumlar birbiri ile kullanılmalı?

2025-03-18T15:07+0300

2025-03-18T15:07+0300

2025-03-18T15:07+0300

sağlik

cilt bakımı

cilt

retinol

aha serum

bha serum

cilt serumu

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Günümüzde cilt bakımında sıkça tercih edilen kimyasal asitler, doğru kullanıldığında akne tedavisinden kırışıklıkların giderilmesine kadar birçok fayda sağlayabiliyor. Ancak yanlış kullanım sonucu cilt tahrişi, kızarıklık ve güneş hassasiyeti gibi etkilerle de karşılaşmak mümkün. Peki, AHA, BHA ve retinol gibi asit içerikli cilt serumları nasıl kullanılmalı, hangi noktalara dikkat edilmeli? Dermatolog Prof. Dr. Başak Yalçın, kimyasal asitlerin etkilerini, kullanım kurallarını ve sık yapılan hataları Sputnik’e anlattı.‘Kimyasal asit içeren cilt serumlarının bazıları akne tedavisinde kullanılır’Prof. Dr. Başak Yalçın, kimyasal asitlerin bazılarının akne tedavisinde destekleyici rol oynayan nitelikte olduğunu belirtirken kullanım amaçlarını “Ana amaç deri yaşlanmasına ait kırışıklık, leke, deride kabalaşması gibi bulguları düzeltmek ve yeni kolajen üretimini tetikleyerek deri yaşlanması ile mücadele etmektir. Ayrıca hormonlara bağlı gelişen lekelenmelerde kullanılır. Bunlara ek olarak kimyasal asitlerin bazıları hafif akne tedavisinde de destekleyici olarak kullanılabilen ajanlardır” sözleriyle sıraladı.‘İnce çizgiler ve kırışıklıkları gidermek, cildi nemlendirmek, lekelerle mücadele etmeyi amaçlıyor’Yalçın, asitlerin belli türleri olduğunu ve bunların etkilerini şöyle sıraladı:“Deri yüzeyine uygulanan asit içerikli ürünlerin başlıcaları alfa hidroksi asitler (AHA), beta hidroksi asitler (BHA), retinoik asit ve askorbik asittir. AHA’lardan en sık kullanılanlar glikolik asit (meyve asidi) ve laktik asittir. Bunun dışında malik asit, tartarik asit ve sitrik asit de bu grupta yer alır. Hepsinin kullanım amacı benzerdir. Bu etkiler; deride eksfoliasyon yaparak ölü ve kuru deriyi uzaklaştırmak, ince çizgiler ve kırışıklıkları gidermek, deriyi nemlendirmek, lekelerle mücadele etmek ve yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında da kolajen üretimini desteklemektir.”‘Yüksek konsantrasyonlar evde kullanılmaya uygun değil’Prof. Dr. Başak Yalçın, yüksek konsantrasyonlu asitlerin evde kullanılmasının uygun olmadığını, sadece kimyasal peeling olarak klinik şartlarında kullanılması gerektiğini “Yüksek konsantrasyonlar şiddetli tahriş edici etki gösterir ve yüzeysel yanıklara neden olabilir. Ev ürünü olarak kullanılan formlar da tahrişi en aza indirmek için düşük konsantrasyonlarda ve uzun aralıklarla kullanılmaya başlanıp zamanlar sıklığı ve konsantrasyonları artırılır. Güneş hassasiyetine neden olabilirler. Bu nedenle geceleri uygulamak ve gündüz de mutlaka güneşten koruyucular kullanmak gerekir” sözleriyle anlattı.Retinol nasıl kullanılır? Nelere dikkat edilmelidir?Prof. Dr. Başak Yalçın, bir A vitamini türevi olan retinoik asit ya da retinolün kullanım amaçlarını ve yan etkilerini şöyle sıraladı:“Retinol hafif-orta şiddetteki güneş hasarlarında, ince kırışıklıkların ve lekelerin giderilmesinde, yüzeyel akne skarlarında ve derinin genel yapısının düzenlenmesinde faydalıdır. Hafif akne tedavisinde de destekleyici olarak kullanılabilir. Yan etki olarak deride tahriş, kızarıklık kuruluk, kepeklenme ve güneş hassasiyetine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka gece kullanılmalı ve gündüz güneşten koruyucu kullanılmalıdır. Bu yan etkilerin en yoğun olarak görüldüğü dönem 2. hafta civarıdır. Bundan sonraki süreçte bu yan etkiler azalır. Bu nedenle düşük konsantrasyonda ve seyrek aralıklarla uygulanmaya başlanıp deri tolere eder hale gelince sıklığı ve konsantrasyonu artırılmalıdır. Ayrıca bu ajan uygulanmadan önce derinin nemlendirilmesi daha kolay tolere edilmeyi sağlar.”Kimler retinol kullanamaz?❌Hamile veya emzirme döneminde olanlar❌Gül hastalığı (rozasea) olanlar❌Cildi aşırı hassas veya egzamalı olanlar ❌Cilt bariyeri hasar görmüş olanlar❌Kimyasal peeling veya lazer tedavisi yaptıranlar❌Aktif akne tedavisi görenler❌Doğrudan güneş ışığına maruz kalarak çalışanlar‘AHA, BHA ve retinol birbiri ile kombine edilmez’Prof. Dr. Başak Yalçın, AHA, BHA ve retinol birbiri ile kombine edilemeyeceğini yani üst üste kullanılamayacağını belirterek “Bilinçsiz kimyasal cilt serumu kullanılmamalıdır. Bunlar deriyi tahriş etme özelliği olan ürünlerdir. Ama farklı günlerde farklı bir ajan kullanılabilir. Cilt tedavisinde kimyasal cilt serumu kullanırken dikkat edilmemesi gereken en önemli nokta; güneş hassasiyeti yapabileceği için mutlaka gece uygulanmalı, gündüz ise güneşten koruyucu kullanılmalıdır. Kimyasal asitleri kullanırken sık yapılan hatalar gündüz kullanmak, güneşten koruyucu kullanmadan kullanmak, başlangıçta yüksek konsantrasyonda ve gereğinden sık kullanmaktır. Ayrıca kızarık cilde sahip olanlar ya da rozasealı hastalar bu asitleri kullanmak için uygun kişiler değildir. Çünkü bu ajanların yanlış kullanımda cildi tahriş edici, kurutucu, kızarıklık yapıcı, güneş hassasiyeti ve lekeyi artırıcı yan etkileri vardır. Kızarık cilde sahip kişilerde bu yan etkiler daha da sık görülür” dedi.Retinol hangi ürünlerle birlikte kullanılmaz?❌C vitamini❌Salisilik asit❌Glikolik asit❌Azelaik asitRetinol hangi ürünlerle kullanılır?✔️Kolajen serum✔️Hyaluronik asit✔️Niacinamide

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/harvarddan-genc-kalmanin-siri-icin-4-basit-uyari-geldi-cildinize-en-cok-zarar-veren-aliskanliklar-1093326533.html

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2025

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