https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/cumhurbaskani-olmak-icin-basvuru-sartlari-nedir-1094628504.html

Cumhurbaşkanı olmak için başvuru şartları nedir?

Cumhurbaşkanı olmak için başvuru şartları nedir?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, cumhurbaşkanı olmak için gereken şartlar gündeme geldi... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T18:45+0300

2025-03-18T18:45+0300

2025-03-18T18:54+0300

türki̇ye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

cumhurbaşkanı

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cumhurbaşkanı adayı

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sahte diploma

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli anayasal şartlar merak konusu oldu.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesine göre cumhurbaşkanı olabilmek için belirli şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında yaş, eğitim, milletvekili seçilme yeterliliği gibi koşulların olduğu ifade edildi.Cumhurbaşkanı adayı gösterilme şartları nedir?Bir kişi, aşağıdaki yollardan biriyle Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilir:Cumhurbaşkanlığı görev süresi ve adaylıkMilletvekilliği ve CumhurbaşkanlığıBelediye Başkanlığı adaylığı için şartlar nedir?Belediye başkanı olmak veya belediye başkanlığına aday olmak için Türkiye'de yerel seçim mevzuatı ve Belediyeler Kanunu çerçevesinde belirlenmiş bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar, adayların hem yasal hem de idari açıdan uygunluğunu belirler. İşte Belediye Başkanlığı adaylığı için gerekli şartlar:2. Siyasi parti adaylığı veya bağımsız adaylık3. Yerleşim yeri şartı4. Görevde olmama şartı5. Bağımsız adaylar için imza şartıCumhurbaşkanı ve belediye başkanı adaylığına kayyum atanır mı?Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanı adaylığına kayyum atanması söz konusu olmadığı ifade edildi. Kayyum atanması, genellikle belediyeler veya diğer kamu kurumları üzerinde uygulanan bir idari tedbir olarak uygulandığı ve adaylık süreçleriyle doğrudan bir ilgisinin olmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa ve ilgili seçim mevzuatına göre düzenlenir. Adaylar, belirli şartları taşıdıkları takdirde (örneğin, 40 yaşını doldurmuş olmak, yükseköğrenim mezunu olmak, milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olmak) aday olabilirler. Cumhurbaşkanı adaylığına kayyum atanması gibi bir durum söz konusu olmadığı ve adaylık sürecinin tamamen siyasi partiler, milletvekilleri veya seçmenler tarafından başlatıldığı açıklandı.Belediye başkanı adaylığı, yerel seçimlerle ilgili olduğu ve siyasi partiler veya bağımsız adayların, belediye başkanlığı için aday gösterilebileceği açıklandı. Ancak, belediye başkanı adaylığına da kayyum atanması gibi bir uygulama olmadığı genellikle görevden alınan belediye başkanlarının yerine atanan bir idari görevli olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/ekrem-imamoglu-kimdir-1080770993.html

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