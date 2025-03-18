Çevreye Dost Heykeller sergisi: 'Çöpleri her zaman atık olarak düşünmeyin'

© AA / Rabia Sapmaz Nazan Köse ise "Kağıt ve diğer temiz atıklar oldukça maliyetli ürünler ve bunlar yeniden dönüştürülmeli. Dönüştürülmeden heba olmaları hem ülkemize hem de çevremize büyük zararlar verdiği için biz böyle bir yola çıktık" şeklinde konuştu.