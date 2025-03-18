Çevreye Dost Heykeller sergisi: 'Çöpleri her zaman atık olarak düşünmeyin'
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Antalya'da, Çevreye Dost Heykeller sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi sanatseverleri bekliyor.
© AA / Rabia SapmazAntalya'da, Çevreye Dost Heykeller sergisi sanatseverlerle buluştu
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© AA / Rabia Sapmaz
Antalya'da, Çevreye Dost Heykeller sergisi sanatseverlerle buluştu
© AA / Rabia SapmazKağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi, Antalya Sanatçılar Derneği Galerisi'nde kapılarını açtı.
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© AA / Rabia Sapmaz
Kağıt hamuru sanatçısı Nazan Uzungöl Köse ve emekli öğretmen eşi Hüseyin Köse'nin eserlerinden oluşan sergi, Antalya Sanatçılar Derneği Galerisi'nde kapılarını açtı.
© AA / Rabia SapmazHüseyin Köse, serginin açılışındaki konuşmasında, 8 senedir bu sanatla uğraştığını ve sergide 30 eserinin yer aldığını söyledi.
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© AA / Rabia Sapmaz
Hüseyin Köse, serginin açılışındaki konuşmasında, 8 senedir bu sanatla uğraştığını ve sergide 30 eserinin yer aldığını söyledi.
© AA / Rabia SapmazHüseyin Köse, "Temiz atıkları biriktiriyoruz. Ahşap, kumaş, taş, metal, kağıt ve bitkilerle çalışıyoruz. Ben daha çok bitki atıklarıyla ve doğadaki ahşap atıklarla sanat ürünleri üretmeye çalışıyorum" dedi.
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© AA / Rabia Sapmaz
Hüseyin Köse, "Temiz atıkları biriktiriyoruz. Ahşap, kumaş, taş, metal, kağıt ve bitkilerle çalışıyoruz. Ben daha çok bitki atıklarıyla ve doğadaki ahşap atıklarla sanat ürünleri üretmeye çalışıyorum" dedi.
© AA / Rabia SapmazKöse, Çocuklarımıza ve gençlerimize mesajımız şudur ki gezdikleri yerlerde, herhangi bir yerde gördükleri nesnelere farklı gözle baksınlar. Çöpleri her zaman bir atık olarak düşünmesinler, geri dönüştürsünler" diye konuştu.
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© AA / Rabia Sapmaz
Köse, Çocuklarımıza ve gençlerimize mesajımız şudur ki gezdikleri yerlerde, herhangi bir yerde gördükleri nesnelere farklı gözle baksınlar. Çöpleri her zaman bir atık olarak düşünmesinler, geri dönüştürsünler" diye konuştu.
© AA / Rabia SapmazNazan Köse ise "Kağıt ve diğer temiz atıklar oldukça maliyetli ürünler ve bunlar yeniden dönüştürülmeli. Dönüştürülmeden heba olmaları hem ülkemize hem de çevremize büyük zararlar verdiği için biz böyle bir yola çıktık" şeklinde konuştu.
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© AA / Rabia Sapmaz
Nazan Köse ise "Kağıt ve diğer temiz atıklar oldukça maliyetli ürünler ve bunlar yeniden dönüştürülmeli. Dönüştürülmeden heba olmaları hem ülkemize hem de çevremize büyük zararlar verdiği için biz böyle bir yola çıktık" şeklinde konuştu.
© AA / Rabia SapmazSergide, atık kağıt hamurları, ahşap, kumaş ve metal atıklarla yapılan 76 heykel sergilendi.
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© AA / Rabia Sapmaz
Sergide, atık kağıt hamurları, ahşap, kumaş ve metal atıklarla yapılan 76 heykel sergilendi.