https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/artos-daginda-mahsur-kaldilar-ekipler-harekete-gecti-1094620499.html

Artos Dağı'nda mahsur kaldılar: Ekipler harekete geçti

Artos Dağı'nda mahsur kaldılar: Ekipler harekete geçti

Sputnik Türkiye

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, iniş sırasında zor anlar yaşadı. 3 bin 100 metre irtifada bir dağcının ayağını kırması üzerine... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T15:59+0300

2025-03-18T15:59+0300

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afad

umke

dağ

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Gevaş ilçesinde Artos Dağı’na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Ekipten bir dağcının düşerek ayağını kırmasıyla birlikte grup, bölgede mahsur kaldı.Hava koşulları ve zorlu arazi şartları nedeniyle iniş yapamayan dağcılar, yetkililere ihbarda bulunarak yardım talep etti.İhbarın ardından, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

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