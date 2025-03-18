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Artos Dağı'nda mahsur kaldılar: Ekipler harekete geçti
Artos Dağı'nda mahsur kaldılar: Ekipler harekete geçti
Sputnik Türkiye
Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, iniş sırasında zor anlar yaşadı. 3 bin 100 metre irtifada bir dağcının ayağını kırması üzerine... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T15:59+0300
2025-03-18T15:59+0300
2025-03-18T15:59+0300
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Gevaş ilçesinde Artos Dağı’na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Ekipten bir dağcının düşerek ayağını kırmasıyla birlikte grup, bölgede mahsur kaldı.Hava koşulları ve zorlu arazi şartları nedeniyle iniş yapamayan dağcılar, yetkililere ihbarda bulunarak yardım talep etti.İhbarın ardından, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.
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afad, umke, dağ
Artos Dağı'nda mahsur kaldılar: Ekipler harekete geçti
Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, iniş sırasında zor anlar yaşadı. 3 bin 100 metre irtifada bir dağcının ayağını kırması üzerine ekipler harekete geçti. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek kurtarma operasyonu başlattı.
Gevaş ilçesinde Artos Dağı’na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan sonra dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Ekipten bir dağcının düşerek ayağını kırmasıyla birlikte grup, bölgede mahsur kaldı.
Hava koşulları ve zorlu arazi şartları nedeniyle iniş yapamayan dağcılar, yetkililere ihbarda bulunarak yardım talep etti.
İhbarın ardından, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.