Abdulkadir Selvi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek 'para kuleleri' demek, Ekrem İmamoğlu’nun kasası demek
10:25 18.03.2025 (güncellendi: 10:26 18.03.2025)
İBB Başkanı İmamoğlu Trabzon'da konuştu
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin sürece dair değerlendirme yaptı ve "İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiği taktirde cumhurbaşkanı adayı olamayacak." dedi. Selvi 'bu durum İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı devam ettirmesine engel değil' diye de ekledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'na karşı açılan davalar hakkında yazdı ve "Ekrem İmamoğlu’nun şansına da mayınlı araziler düştü. Hakkında açılan davalar var. Diplomasının iptali gündemde. Siyasi yasak aldığı “ahmak davası” ise İstinaf’ta bekliyor" dedi.
"Düğüm üstüne düğüm. Ancak kördüğümü bir hamlede çözecek İskender’in kılıcına sahip değil. Tam aksine düğüm üstüne düğüm atıyor. Çıkmaz sokağa giriyor. Süreç, İmamoğlu’nun diplomasının iptali yönünde ilerliyor. Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçişinde usulsüzlükler tespit edildi. Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından ve Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçişte referans olarak gösterdiği Özalp Tozan, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında YÖK tarafından tanınmadıklarını itiraf etti. 1991 yılında tanınırlık için YÖK’e başvurduklarını ancak YÖK’ün bu talebi reddettiğini açıkladı. Özalp Tozan, YÖK’ün, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 1993 yılında tanıdığını söyledi. Peki Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi’ne ne zaman geçiş yapmış? YÖK’ün denkliğini tanımadığı 1990 yılında."
Selvi İmamoğlu'nun diploma sürecine dair de yorumda bulundu ve şunları söyledi:
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiği taktirde cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Diploması iptal edildiği taktirde Ekrem İmamoğlu’nun ne yapacağı merak konusu oldu. CHP kulislerinde İmamoğlu’nun bu durumda CHP Genel Başkanlığı’na soyunacağı konuşuluyor. İmamoğlu’nun ekibinin, “CHP Genel Başkanı olursanız siyaseten güçlü olursunuz. Böylece hem mücadelenizi daha güçlü bir şekilde sürdürürsünüz hem de diploma için hukuki mücadele verdiğiniz süreçte CHP’nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesini engellersiniz” görüşünü savunduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor. Ayrıca Mansur Yavaş’ın önünün açılacağı hesabı yapılıyor. O nedenle Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olsun ki bunları engellesin, bu arada diploma konusundaki hukuki mücadelesini sürdürsün isteniyor. Bunun altında Ekrem İmamoğlu olmazsa Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın adaylığını engellesin hesabı yatıyor. Ekrem İmamoğlu’nun da B Planı olarak CHP Genel Başkanlığı’nı değerlendirdiği söyleniyor. Ancak diploması iptal edilse de bu durum İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı devam ettirmesine engel değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek, “para kuleleri” demek. Ekrem İmamoğlu’nun kasası demek. Siyasi çalışmalarının finansmanını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gücüyle kurduğu “Eko sistem” sayesinde karşılıyor. Adaylık çalışmalarını sürdürürken kullandığı özel uçağın parası nereden geliyor? “para kuleleri” Ekrem İmamoğlu’nun siyaset yapma tarzının simgesi demek.