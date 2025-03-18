Abdulkadir Selvi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek 'para kuleleri' demek, Ekrem İmamoğlu’nun kasası demek

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiği taktirde cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Diploması iptal edildiği taktirde Ekrem İmamoğlu’nun ne yapacağı merak konusu oldu. CHP kulislerinde İmamoğlu’nun bu durumda CHP Genel Başkanlığı’na soyunacağı konuşuluyor. İmamoğlu’nun ekibinin, “CHP Genel Başkanı olursanız siyaseten güçlü olursunuz. Böylece hem mücadelenizi daha güçlü bir şekilde sürdürürsünüz hem de diploma için hukuki mücadele verdiğiniz süreçte CHP’nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesini engellersiniz” görüşünü savunduğu söyleniyor. Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor. Ayrıca Mansur Yavaş’ın önünün açılacağı hesabı yapılıyor. O nedenle Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olsun ki bunları engellesin, bu arada diploma konusundaki hukuki mücadelesini sürdürsün isteniyor. Bunun altında Ekrem İmamoğlu olmazsa Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın adaylığını engellesin hesabı yatıyor. Ekrem İmamoğlu’nun da B Planı olarak CHP Genel Başkanlığı’nı değerlendirdiği söyleniyor. Ancak diploması iptal edilse de bu durum İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı devam ettirmesine engel değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi demek, “para kuleleri” demek. Ekrem İmamoğlu’nun kasası demek. Siyasi çalışmalarının finansmanını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gücüyle kurduğu “Eko sistem” sayesinde karşılıyor. Adaylık çalışmalarını sürdürürken kullandığı özel uçağın parası nereden geliyor? “para kuleleri” Ekrem İmamoğlu’nun siyaset yapma tarzının simgesi demek.