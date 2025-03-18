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İspanya'da pembe bir göl: Laguna Salada de Torrevieja
İspanya'da pembe bir göl: Laguna Salada de Torrevieja
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın en büyük tuz göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölde bulunan mikroskobik bir alg... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, i̇spanya, pembe göl, göl, laguna salada de torrevieja, alicante

İspanya'da pembe bir göl: Laguna Salada de Torrevieja

13:32 18.03.2025
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Avrupa'nın en büyük tuz göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölde bulunan mikroskobik bir alg çeşidinden dolayı suların rengi pembeye dönüyor.
© AA / Ayşegül Kurt

Avrupa'nın en büyük ve en tuzlu göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle diğer göllerden biraz farklı.

Avrupa&#x27;nın en büyük ve en tuzlu göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle diğer göllerden biraz farklı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ayşegül Kurt

Avrupa'nın en büyük ve en tuzlu göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle diğer göllerden biraz farklı.

© AA / Ayşegül Kurt

Bu pembe göl, toplamda bin 400 hektarlık bir alanı kapsıyor.

Bu pembe göl, toplamda bin 400 hektarlık bir alanı kapsıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ayşegül Kurt

Bu pembe göl, toplamda bin 400 hektarlık bir alanı kapsıyor.

© AA / Ayşegül Kurt

İspanya'nın Alicante bölgesinde bulunan Laguna Salada de Torrevieja'da sıcaklıkların artması nedeniyle su rengi pembeye dönüyor.

İspanya&#x27;nın Alicante bölgesinde bulunan Laguna Salada de Torrevieja&#x27;da sıcaklıkların artması nedeniyle su rengi pembeye dönüyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ayşegül Kurt

İspanya'nın Alicante bölgesinde bulunan Laguna Salada de Torrevieja'da sıcaklıkların artması nedeniyle su rengi pembeye dönüyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Göl, pembe rengini içerisindeki "dunaliella salina" adı verilen mikroskobik bir alg çeşidinin çoğalmasıyla alıyor.

Göl, pembe rengini içerisindeki &quot;dunaliella salina&quot; adı verilen mikroskobik bir alg çeşidinin çoğalmasıyla alıyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ayşegül Kurt

Göl, pembe rengini içerisindeki "dunaliella salina" adı verilen mikroskobik bir alg çeşidinin çoğalmasıyla alıyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Torrevieja'daki şehir merkezinden yaklaşık 20 dakika süren bir yolculukla ulaşılan pembe göl, turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Torrevieja&#x27;daki şehir merkezinden yaklaşık 20 dakika süren bir yolculukla ulaşılan pembe göl, turistlerin büyük ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ayşegül Kurt

Torrevieja'daki şehir merkezinden yaklaşık 20 dakika süren bir yolculukla ulaşılan pembe göl, turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

© AA / Ayşegül Kurt

Pembe gölü ziyareti için en uygun dönem Haziran ila Ekim ayları arasıdır.

Pembe gölü ziyareti için en uygun dönem Haziran ila Ekim ayları arasıdır. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ayşegül Kurt

Pembe gölü ziyareti için en uygun dönem Haziran ila Ekim ayları arasıdır.

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