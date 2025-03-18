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İspanya'da pembe bir göl: Laguna Salada de Torrevieja
İspanya'da pembe bir göl: Laguna Salada de Torrevieja
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın en büyük tuz göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölde bulunan mikroskobik bir alg... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T13:32+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, i̇spanya, pembe göl, göl, laguna salada de torrevieja, alicante
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, i̇spanya, pembe göl, göl, laguna salada de torrevieja, alicante
İspanya'da pembe bir göl: Laguna Salada de Torrevieja
Avrupa'nın en büyük tuz göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Gölde bulunan mikroskobik bir alg çeşidinden dolayı suların rengi pembeye dönüyor.
© AA / Ayşegül Kurt
Avrupa'nın en büyük ve en tuzlu göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle diğer göllerden biraz farklı.
Avrupa'nın en büyük ve en tuzlu göllerinden biri olan Laguna Salada de Torrevieja, pembe rengiyle diğer göllerden biraz farklı.
© AA / Ayşegül Kurt
Bu pembe göl, toplamda bin 400 hektarlık bir alanı kapsıyor.
Bu pembe göl, toplamda bin 400 hektarlık bir alanı kapsıyor.
© AA / Ayşegül Kurt
İspanya'nın Alicante bölgesinde bulunan Laguna Salada de Torrevieja'da sıcaklıkların artması nedeniyle su rengi pembeye dönüyor.
İspanya'nın Alicante bölgesinde bulunan Laguna Salada de Torrevieja'da sıcaklıkların artması nedeniyle su rengi pembeye dönüyor.
© AA / Ayşegül Kurt
Göl, pembe rengini içerisindeki "dunaliella salina" adı verilen mikroskobik bir alg çeşidinin çoğalmasıyla alıyor.
Göl, pembe rengini içerisindeki "dunaliella salina" adı verilen mikroskobik bir alg çeşidinin çoğalmasıyla alıyor.
© AA / Ayşegül Kurt
Torrevieja'daki şehir merkezinden yaklaşık 20 dakika süren bir yolculukla ulaşılan pembe göl, turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Torrevieja'daki şehir merkezinden yaklaşık 20 dakika süren bir yolculukla ulaşılan pembe göl, turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
© AA / Ayşegül Kurt
Pembe gölü ziyareti için en uygun dönem Haziran ila Ekim ayları arasıdır.
Pembe gölü ziyareti için en uygun dönem Haziran ila Ekim ayları arasıdır.