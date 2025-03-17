Nesli tehlike altında alan vaşak Tunceli'nin karlı ormanlarında görüntülendi
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Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince görüntülendi.
Tunceli'nin ormanlık alanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri nesli tehlike altında olan vaşakla karşılaşınca drone yardımıyla yırtıcı canlıyı görüntülediler.
© AA / DKMP İl MüdürlüğüYaban hayatı varlığıyla dikkati çeken Tunceli'de, kurt, bozayı, yaban keçisi, porsuk, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve su samuru gibi canlı türleri bulunuyor.
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© AA / DKMP İl Müdürlüğü
Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken Tunceli'de, kurt, bozayı, yaban keçisi, porsuk, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve su samuru gibi canlı türleri bulunuyor.
© AA / DKMP İl MüdürlüğüBölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ile karşılaştı.
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© AA / DKMP İl Müdürlüğü
Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ile karşılaştı.
© AA / DKMP İl MüdürlüğüNesli tehlike altında alan vaşak, DKMP personeli Azat Özel, Onur Sarıhan ve Murat Özel’in çalışması sonucu dron yardımıyla kayıt altına alındı.
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© AA / DKMP İl Müdürlüğü
Nesli tehlike altında alan vaşak, DKMP personeli Azat Özel, Onur Sarıhan ve Murat Özel’in çalışması sonucu dron yardımıyla kayıt altına alındı.
Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak drone ile görüntülendi
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Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak drone ile görüntülendi
© AA / DKMP İl MüdürlüğüDKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyor.
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© AA / DKMP İl Müdürlüğü
DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyor.