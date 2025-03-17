İmamoğlu'ndan 'sahte diploma' soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Bunların hepsinin Ekrem ağrısı tutmuş'
© AA / Kemal Özdemirİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
© AA / Kemal Özdemir
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İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimle ilgili ziyaret ettiği Erzincan'da hakkındaki 'sahte diploma' soruşturmasıyla ilgili "Her geçen gün yeni bir dava, her sabah yeni bir kumpas peşindiler" dedi. İmamoğlu "Bunların hepsini Ekrem ağrısı tutmuş" ifadesini de kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Erzincan'da Nermi Tombul Caddesi üzerinde bir konuşma yaptı. 'Sahte diploma' soruşturmasına değinen İmamoğlu, diploma konusunda kumpas kurulduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:
"Her geçen gün yeni bir dava, her sabah yeni bir kumpas peşindiler. Anamın ak sütü kadar helal diplomamı 35 yıl sonra iptal etmek için kumpaslar kuruyorlar. Saraydan herkesi arıyorlar. Şimdi de usulsüz ve şekil, şartını bile taşımayan sözüm ona YÖK raporu diye bir raporla kumpaslarına kumpas ekleme peşindeler. Bunların hepsini Ekrem ağrısı tutmuş. Şartları karşılamışım da geçmişim kardeşim. Bunu YÖK de üniversite de fakülte de söylüyor. İnsanları zora düşürüyorlar. Dekan istifa etmek zorunda kalıyor. Rektörü zorluyorlar, onu zorluyorlar, bunu zorluyorlar. Üniversite, toplanması gerekenden iki gün önce toplanmış diye diplomayı iptal edeceklermiş. Allah ıslah etsin."
İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağı ön seçimle ilgili CHP'lileri oy kullanmaya davet etti.
"Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin yarattığı belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız. Değerli dostlar, sandıkta birleşmeye hazır mıyız? Tek bir fire vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerini sandığa davet etmeye, koşmaya hazır mıyız? Onlara kim olduğumuz göstermeye hazır mıyız? Amasız fakatsız partimize sahip çıkmaya, omuz omuza vermeye hazır mıyız? Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz. Ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğiz."