https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/duzcede-200-kilogramlik-agirlikla-sosyal-deney-seyit-onbasinin-kahramanligi-hatirlatildi-1094573168.html

Düzce'de 200 kilogramlık ağırlıkla sosyal deney: Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı hatırlatıldı

Düzce'de 200 kilogramlık ağırlıkla sosyal deney: Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı hatırlatıldı

Sputnik Türkiye

Düzce'de, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deneyde, vatandaşlar kent... 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T09:30+0300

2025-03-17T09:30+0300

2025-03-17T09:30+0300

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Düzce'de 200 kilogramlık ağırlıkla sosyal deney yapıldı. Yardım etmek isteyenler Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını yaşayarak anmış oldu.Düzce'de Seyit Onbaşı için sosyal deneyDüzce Belediyesinin açıklamasına göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal deney yapıldı.Bu çerçevede, Anıtpark Meydanı'na Çanakkale cephesinde kahramanca çarpışan, kaldırdığı top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen yaklaşık 200 kilogramlık bir ağırlık bırakıldı.Belediye çalışanları meydandan geçen vatandaşlardan ağırlığı kaldırmak için yardım istedi. Ağırlığın kaç kilogram olduğunu tahmin etmeleri istenen vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırarak namluya sürdüğü hatırlatıldı.Vatandaşlar, kurdukları empatiyle Seyit Onbaşı'nın gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bir kez daha hatırlayarak duygusal anlar yaşadı.

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