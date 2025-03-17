https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/abd---fransa-arasinda-ozgurluk-heykeli-gerilimi-su-anda-almanca-konusmuyorsa-bu-abd-sayesinde-1094595814.html
ABD - Fransa arasında 'Özgürlük Heykeli' gerilimi: 'Şu anda Almanca konuşmuyorsa, bu ABD sayesinde'
ABD - Fransa arasında 'Özgürlük Heykeli' gerilimi: 'Şu anda Almanca konuşmuyorsa, bu ABD sayesinde'
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Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann ABD'nin Özgürlük Heykeli'nin temsil ettiği değerleri kaybettiğini savunarak, Özgürlük Heykeli'nin Fransa'ya geri verilmesi... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T22:32+0300
2025-03-17T22:32+0300
2025-03-17T22:38+0300
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Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann’ın ABD'ye yönelik eleştirileri karşısında ABD'den ilk kez yanıt geldi.Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann, partisinin kongresinde ABD'yi eleştirerek, ülkenin değerler konusundaki tutumunun değiştiğini savundu. Glucksmann, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin. Zalimlerin yanında yer alan, bilimsel özgürlüğü kısıtlayan Amerikalılara bunu söyleyeceğiz" dedi. Fransa'nın 1884'te ABD'ye hediye ettiği Özgürlük Heykeli'nin artık hor görüldüğünü belirten Glucksmann, "Burada, evde gayet iyi olacak" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Özgürlük Heykeli'nin Fransa'ya geri gönderilmeyeceğini söyleyen ABD Sözcüsü Leavitt, Glucksmann’a yanıt olarak “O düşük Fransız siyasetçiye tavsiyem şu olurdu. Fransızlar şu an Almanca konuşmuyorsa tek sebebi Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bize minnettar olmalılar” ifadelerini kullandı.
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abd, özgürlük heykeli, fransa, fransa senatosu, fransa ulusal meclisi, milletvekili, milletvekilleri, abd ordusu, almanya
abd, özgürlük heykeli, fransa, fransa senatosu, fransa ulusal meclisi, milletvekili, milletvekilleri, abd ordusu, almanya
ABD - Fransa arasında 'Özgürlük Heykeli' gerilimi: 'Şu anda Almanca konuşmuyorsa, bu ABD sayesinde'
22:32 17.03.2025 (güncellendi: 22:38 17.03.2025)
Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann ABD'nin Özgürlük Heykeli'nin temsil ettiği değerleri kaybettiğini savunarak, Özgürlük Heykeli'nin Fransa'ya geri verilmesi gerektiğini söylemişti. ABD Sözcüsü Karoline Leavitt ise bugünkü basın toplantısında Fransız siyasetçiye İkinci Dünya Savaşı üzerinden karşılık verdi.
Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann’ın ABD'ye yönelik eleştirileri karşısında ABD'den ilk kez yanıt geldi.
Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann, partisinin kongresinde ABD'yi eleştirerek, ülkenin değerler konusundaki tutumunun değiştiğini savundu. Glucksmann, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin. Zalimlerin yanında yer alan, bilimsel özgürlüğü kısıtlayan Amerikalılara bunu söyleyeceğiz" dedi. Fransa'nın 1884'te ABD'ye hediye ettiği Özgürlük Heykeli'nin artık hor görüldüğünü belirten Glucksmann, "Burada, evde gayet iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Özgürlük Heykeli'nin Fransa'ya geri gönderilmeyeceğini söyleyen ABD Sözcüsü Leavitt, Glucksmann’a yanıt olarak “O düşük Fransız siyasetçiye tavsiyem şu olurdu. Fransızlar şu an Almanca konuşmuyorsa tek sebebi Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bize minnettar olmalılar” ifadelerini kullandı.