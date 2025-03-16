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Ülke genelinde yağış beklenmiyor: Rüzgara dikkat
Ülke genelinde yağış beklenmiyor: Rüzgara dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise şiddetli rüzgarın etkili... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T09:49+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara BölgesiBursa 31°C, Edirne 27°C, İstanbul 24°C , Kocaeli 30°CEge BölgesiAfyon 26°C, Denizli 30°C, İzmir 28°C, Muğla 24°CAkdeniz BölgesiAdana 30°C, Antalya 26°C, Hatay 30°C, Mersin 26°Cİç Anadolu BölgesiAnkara 27°C, Eskişehir 26°C, Konya 28°C, Nevşehir 26°CKaradeniz Bölgesi Bolu 27°C, Düzce 30°C, Sinop 26°C, Zonguldak 28°C, Artvin 24°C, Samsun 28°C, Trabzon 24°CDoğu Anadolu BölgesiErzurum 17°C, Kars 18°C, Malatya 25°C, Van 11°CGüneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C, Siirt 26°C, Şanlıurfa 29°C
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meteoroloji, hava durumu, hava, sıcak hava, hava sıcaklığı
meteoroloji, hava durumu, hava, sıcak hava, hava sıcaklığı

Ülke genelinde yağış beklenmiyor: Rüzgara dikkat

09:49 16.03.2025
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© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de ise şiddetli rüzgarın etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi

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Ege Bölgesi

Afyon 26°C, Denizli 30°C, İzmir 28°C, Muğla 24°C

Akdeniz Bölgesi

Adana 30°C, Antalya 26°C, Hatay 30°C, Mersin 26°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara 27°C, Eskişehir 26°C, Konya 28°C, Nevşehir 26°C

Karadeniz Bölgesi

Bolu 27°C, Düzce 30°C, Sinop 26°C, Zonguldak 28°C, Artvin 24°C, Samsun 28°C, Trabzon 24°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum 17°C, Kars 18°C, Malatya 25°C, Van 11°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C, Siirt 26°C, Şanlıurfa 29°C
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