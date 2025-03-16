Özgür Özel: 'Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır'

"Ülkemizde huzur ve barışın tesisi için Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Her ne kadar kendisi gündeme getirmese de bu katkının etkin şekilde yerine getirilebilmesi için Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de sonlandırılması gereklidir.

Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır."