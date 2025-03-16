https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/ozgur-ozel-demirtas-ozgurlugune-kavusmalidir-1094555108.html
Özgür Özel: 'Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır'
Özgür Özel: 'Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması gerektiğini vurgulayarak "Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de... 16.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-16T12:10+0300
2025-03-16T12:10+0300
2025-03-16T12:10+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
adalet bakanlığı
selahattin demirtaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendi websitesinde yayımlanan “Korkma! Barış” başlıklı yazısıyla ilgili Cumhuriyet gazetesine değerlendirme yaptı. Özel değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/ibb-baskani-imamoglu-trabzonda-konustu-simdi-diplomama-goz-koydular-diplomama-1094549738.html
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özgür özel, chp, adalet bakanlığı, selahattin demirtaş
özgür özel, chp, adalet bakanlığı, selahattin demirtaş
Özgür Özel: 'Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır'
CHP lideri Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması gerektiğini vurgulayarak "Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de sonlandırılması gereklidir. Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendi websitesinde yayımlanan “Korkma! Barış” başlıklı yazısıyla ilgili Cumhuriyet gazetesine değerlendirme yaptı.
Özel değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde huzur ve barışın tesisi için Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır. Her ne kadar kendisi gündeme getirmese de bu katkının etkin şekilde yerine getirilebilmesi için Demirtaş’ın yaşadığı mağduriyetin de sonlandırılması gereklidir.
Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır."