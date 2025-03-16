CHP: 4 milyon elektrik abonesi ABD'nin ‘müşterisi’ oldu
10:45 16.03.2025 (güncellendi: 11:26 16.03.2025)
© AAElektrik fatura
© AA
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Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaşayanlara hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin, ABD'li şirkete satıldığı açıklandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika’nın müşterisi yapıldığını tespit ettik" dedi.
CHP Zonguldak Milletvekili ve Elektrik Mühendisi Deniz Yavuzyılmaz, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 4 milyon aboneye hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin ABD'li bir şirkete satıldığını duyurdu.
Milletvekili Yavuzyılmaz, "Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika’nın müşterisi yapıldığını tespit ettik" diyerek websitesinde Rekabet Kurulu Kararları'nın satışı gösteren ekran görüntülerini paylaştı.
© Fotoğraf : CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya4 milyon elektrik abonesi ABD'nin ‘müşterisi’ olduğu açıklandı
© Fotoğraf : CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, açıklamasında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin önce İngiliz yatırım fonu Actis’e satıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"İngiliz Actis de dağıtım şirketini 2024 yılında Amerikan General Atlantic şirketine sattı. Rekabet Kurumu da bu satışı 6 Şubat 2025’te onayladı. Böylelikle 4 milyon elektrik abonesi, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere’nin ve son olarak da Amerika'nın müşterisi yapıldı."
AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-13 !— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 13, 2025
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika’nın müşterisi yapıldığını tespit ettik.
Peki nasıl? ⬇️
AK Parti marifetiyle yapılan özelleştirmeler kapsamında;
❌… pic.twitter.com/MDF7yGjJ87