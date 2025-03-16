https://anlatilaninotesi.com.tr/20250316/4-milyon-elektrik-abonesi-abdnin-musterisi-oldugu-aciklandi-1094553069.html

CHP: 4 milyon elektrik abonesi ABD'nin ‘müşterisi’ oldu

CHP: 4 milyon elektrik abonesi ABD'nin ‘müşterisi’ oldu

Sputnik Türkiye

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaşayanlara hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin, ABD'li şirkete satıldığı açıklandı. CHP Zonguldak Milletvekili... 16.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-16T10:45+0300

2025-03-16T10:45+0300

2025-03-16T11:26+0300

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chp

rekabet kurumu

deniz yavuzyılmaz

abd

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CHP Zonguldak Milletvekili ve Elektrik Mühendisi Deniz Yavuzyılmaz, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaklaşık 4 milyon aboneye hizmet veren elektrik dağıtım şirketinin ABD'li bir şirkete satıldığını duyurdu. Milletvekili Yavuzyılmaz, "Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika’nın müşterisi yapıldığını tespit ettik" diyerek websitesinde Rekabet Kurulu Kararları'nın satışı gösteren ekran görüntülerini paylaştı. Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, açıklamasında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin önce İngiliz yatırım fonu Actis’e satıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/ibb-baskani-imamoglu-trabzonda-konustu-simdi-diplomama-goz-koydular-diplomama-1094549738.html

türki̇ye

abd

bursa

balıkesir

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chp, rekabet kurumu, deniz yavuzyılmaz, abd, bursa, balıkesir