https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/resmi-gazetede-yayimlandi-kesme-altin-satmak-yasaklandi-elinde-kesme-altin-olanlar-ne-yapacak-1094536211.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesme altın satmak yasaklandı. Elinde kesme altın olanlar ne yapacak?

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesme altın satmak yasaklandı. Elinde kesme altın olanlar ne yapacak?

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete kararına göre, kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T10:41+0300

2025-03-15T10:41+0300

2025-03-15T10:41+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

kesme altın

altın

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak. Peki çekme altını olanlar ne yapacak?Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.Elinde kesme altını olanlar ne yapacak?Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.Bakan Şimşek uyarmıştıHazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatmıştı. Bakan Mehmet Şimşek konuyla ilgili şunları söylemişti:

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, kesme altın, altın, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek