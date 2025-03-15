https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/angela-merkel-zelenskiy-avrupa-birligi-olmadan-catismayi-sona-erdiremez-1094545748.html

Angela Merkel: Zelenskiy, Avrupa Birliği olmadan çatışmayı sona erdiremez

Angela Merkel: Zelenskiy, Avrupa Birliği olmadan çatışmayı sona erdiremez

Sputnik Türkiye

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda, Vladimir Zelenskiy'in ülkedeki çatışmayı sona erdirme konusunda müttefiklerine... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T17:20+0300

2025-03-15T17:20+0300

2025-03-15T17:20+0300

ukrayna krizi

avrupa

angela merkel

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kuzey akım-2

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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Diplomasi zamanı geldiğinde, karar vermesi gereken sadece Zelenskiy değil, destekçileriyle birlikte Ukrayna" ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği'nin de Kiev için risk aldığını belirtti.Eski Şansölye bu hafta Ukrayna sorununa diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulunurken, Alman politikacılar arasında tartışılan askeri harcamaların artırılmasına da destek verdi.'Rusya'nın çıkarları dikkate alınmalı'Eski Almanya Şansölyesi Merkel verdiği röportajda, Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma çağrısında bulunarak, “Rusya'nın çıkarları hakkında akıl yürütmek kesinlikle gereklidir” ifadelerini kullandı.Merkel, Kuzey Akım-2 projesine yönelik eleştirileri de reddederek, tüm kararların yalnızca alındıkları dönemin bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Merkel açıklamasına, “O zamanı hatırlamanızı tavsiye ederim. Farklı bir bakış açısına sahip olanlara, o dönemde yanlış karar verdiğimizi söylememelerini öneriyorum. En azından ben kendi adıma bunu kabul etmiyorum” diye ekledi.Eski Şansölye, Ukrayna sorununun çözümünde diplomasinin ön planda olması gerektiğini savunmuş ve ayrıca Alman politikacılar tarafından tartışılan askeri harcamaların artırılması yönünde destek vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/zelenskiy-ukrayna-birliklerinin-kursk-bolgesinde-kusatildigini-kabul-etmedi-1094545298.html

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avrupa, angela merkel, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, avrupa birliği, berliner zeitung, kuzey akım-2, rusya