https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/angela-merkel-zelenskiy-avrupa-birligi-olmadan-catismayi-sona-erdiremez-1094545748.html
Angela Merkel: Zelenskiy, Avrupa Birliği olmadan çatışmayı sona erdiremez
Angela Merkel: Zelenskiy, Avrupa Birliği olmadan çatışmayı sona erdiremez
Sputnik Türkiye
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda, Vladimir Zelenskiy'in ülkedeki çatışmayı sona erdirme konusunda müttefiklerine... 15.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-15T17:20+0300
2025-03-15T17:20+0300
2025-03-15T17:20+0300
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Diplomasi zamanı geldiğinde, karar vermesi gereken sadece Zelenskiy değil, destekçileriyle birlikte Ukrayna" ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği'nin de Kiev için risk aldığını belirtti.Eski Şansölye bu hafta Ukrayna sorununa diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulunurken, Alman politikacılar arasında tartışılan askeri harcamaların artırılmasına da destek verdi.'Rusya'nın çıkarları dikkate alınmalı'Eski Almanya Şansölyesi Merkel verdiği röportajda, Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma çağrısında bulunarak, “Rusya'nın çıkarları hakkında akıl yürütmek kesinlikle gereklidir” ifadelerini kullandı.Merkel, Kuzey Akım-2 projesine yönelik eleştirileri de reddederek, tüm kararların yalnızca alındıkları dönemin bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Merkel açıklamasına, “O zamanı hatırlamanızı tavsiye ederim. Farklı bir bakış açısına sahip olanlara, o dönemde yanlış karar verdiğimizi söylememelerini öneriyorum. En azından ben kendi adıma bunu kabul etmiyorum” diye ekledi.Eski Şansölye, Ukrayna sorununun çözümünde diplomasinin ön planda olması gerektiğini savunmuş ve ayrıca Alman politikacılar tarafından tartışılan askeri harcamaların artırılması yönünde destek vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/zelenskiy-ukrayna-birliklerinin-kursk-bolgesinde-kusatildigini-kabul-etmedi-1094545298.html
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avrupa, angela merkel, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, avrupa birliği, berliner zeitung, kuzey akım-2, rusya
avrupa, angela merkel, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, avrupa birliği, berliner zeitung, kuzey akım-2, rusya
Angela Merkel: Zelenskiy, Avrupa Birliği olmadan çatışmayı sona erdiremez
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berliner Zeitung'a verdiği röportajda, Vladimir Zelenskiy'in ülkedeki çatışmayı sona erdirme konusunda müttefiklerine danışmadan karar veremeyeceğini vurguladı.
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Diplomasi zamanı geldiğinde, karar vermesi gereken sadece Zelenskiy değil, destekçileriyle birlikte Ukrayna" ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği'nin de Kiev için risk aldığını belirtti.
Eski Şansölye bu hafta Ukrayna sorununa diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulunurken, Alman politikacılar arasında tartışılan askeri harcamaların artırılmasına da destek verdi.
'Rusya'nın çıkarları dikkate alınmalı'
Eski Almanya Şansölyesi Merkel verdiği röportajda, Rusya'nın çıkarlarını dikkate alma çağrısında bulunarak, “Rusya'nın çıkarları hakkında akıl yürütmek kesinlikle gereklidir” ifadelerini kullandı.
Merkel, Kuzey Akım-2 projesine yönelik eleştirileri de reddederek, tüm kararların yalnızca alındıkları dönemin bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Merkel açıklamasına, “O zamanı hatırlamanızı tavsiye ederim. Farklı bir bakış açısına sahip olanlara, o dönemde yanlış karar verdiğimizi söylememelerini öneriyorum. En azından ben kendi adıma bunu kabul etmiyorum” diye ekledi.
Eski Şansölye, Ukrayna sorununun çözümünde diplomasinin ön planda olması gerektiğini savunmuş ve ayrıca Alman politikacılar tarafından tartışılan askeri harcamaların artırılması yönünde destek vermişti.