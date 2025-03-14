https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/unlu-sanatci-john-lennon-anisina-para-basildi-degeri-267-bin-tl-olarak-belirlendi--1094523549.html
Ünlü sanatçı John Lennon anısına para basıldı: Değeri 267 bin TL olarak belirlendi
Ünlü sanatçı John Lennon anısına para basıldı: Değeri 267 bin TL olarak belirlendi
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85. doğum günü anısına özel bir hatıra parası bastı. Müzik Efsaneleri serisinin parçası olan madeni para... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T17:48+0300
2025-03-14T17:48+0300
2025-03-14T17:48+0300
dünya
john lennon
para
şarkıcı
i̇ngiltere
i̇ngiltere merkez bankası
i̇ngiltere merkez bankası (boe)
darphane
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
kraliyet darphanesi
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Efsanevi Beatles üyesi John Lennon için 85. doğum günü anısına özel bir madeni para bastırıldı.Müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan Lennon’ın simgesel figürü, Darphane’nin 'Müzik Efsaneleri' serisi kapsamında madeni parada ölümsüzleştirildi. Tasarımcı Henry Gray tarafından çizilen madeni parada, Lennon’ın yan profili yer alırken, portrenin sağ tarafında ise sanatçının 1971'de yayınlanan ve barış mesajıyla hafızalara kazınan Imagine adlı şarkısının isminin bulunduğu belirtildi. Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. En uygun fiyatlı seçenek olan 2 gramlık madeni para 18.50 sterline (yaklaşık 770 Türk Lirası) satılacakken, 90 gramlık bir versiyonu ise 6 bin 420 sterlin (yaklaşık 267 bin TL) fiyat etiketiyle koleksiyonerlere sunulacak.
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john lennon, para, şarkıcı, i̇ngiltere, i̇ngiltere merkez bankası, i̇ngiltere merkez bankası (boe), darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, kraliyet darphanesi
john lennon, para, şarkıcı, i̇ngiltere, i̇ngiltere merkez bankası, i̇ngiltere merkez bankası (boe), darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, kraliyet darphanesi
Ünlü sanatçı John Lennon anısına para basıldı: Değeri 267 bin TL olarak belirlendi
İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85. doğum günü anısına özel bir hatıra parası bastı. Müzik Efsaneleri serisinin parçası olan madeni para, Lennon’ın 1974’te çekilmiş ikonik bir portresini taşıdı. Beatles ve Lennon hayranları madeni paraları pazartesiden itibaren web sitesinden satın alabilecek.
Efsanevi Beatles üyesi John Lennon için 85. doğum günü anısına özel bir madeni para bastırıldı.
Müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan Lennon’ın simgesel figürü, Darphane’nin 'Müzik Efsaneleri' serisi kapsamında madeni parada ölümsüzleştirildi. Tasarımcı Henry Gray tarafından çizilen madeni parada, Lennon’ın yan profili yer alırken, portrenin sağ tarafında ise sanatçının 1971'de yayınlanan ve barış mesajıyla hafızalara kazınan Imagine adlı şarkısının isminin bulunduğu belirtildi.
Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. En uygun fiyatlı seçenek olan 2 gramlık madeni para 18.50 sterline (yaklaşık 770 Türk Lirası) satılacakken, 90 gramlık bir versiyonu ise 6 bin 420 sterlin (yaklaşık 267 bin TL) fiyat etiketiyle koleksiyonerlere sunulacak.