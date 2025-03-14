https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/unlu-sanatci-john-lennon-anisina-para-basildi-degeri-267-bin-tl-olarak-belirlendi--1094523549.html

Ünlü sanatçı John Lennon anısına para basıldı: Değeri 267 bin TL olarak belirlendi

Ünlü sanatçı John Lennon anısına para basıldı: Değeri 267 bin TL olarak belirlendi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de Kraliyet Darphanesi, John Lennon’ın 85. doğum günü anısına özel bir hatıra parası bastı. Müzik Efsaneleri serisinin parçası olan madeni para... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T17:48+0300

2025-03-14T17:48+0300

2025-03-14T17:48+0300

dünya

john lennon

para

şarkıcı

i̇ngiltere

i̇ngiltere merkez bankası

i̇ngiltere merkez bankası (boe)

darphane

darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

kraliyet darphanesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0e/1094523168_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_2bb5dcb7ff2253b8e6b5b6a5bc2beeab.jpg

Efsanevi Beatles üyesi John Lennon için 85. doğum günü anısına özel bir madeni para bastırıldı.Müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan Lennon’ın simgesel figürü, Darphane’nin 'Müzik Efsaneleri' serisi kapsamında madeni parada ölümsüzleştirildi. Tasarımcı Henry Gray tarafından çizilen madeni parada, Lennon’ın yan profili yer alırken, portrenin sağ tarafında ise sanatçının 1971'de yayınlanan ve barış mesajıyla hafızalara kazınan Imagine adlı şarkısının isminin bulunduğu belirtildi. Madeni paranın altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra farklı renklerde de satışa sunulacağı ifade edildi. En uygun fiyatlı seçenek olan 2 gramlık madeni para 18.50 sterline (yaklaşık 770 Türk Lirası) satılacakken, 90 gramlık bir versiyonu ise 6 bin 420 sterlin (yaklaşık 267 bin TL) fiyat etiketiyle koleksiyonerlere sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20151007/1018220308.html

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

john lennon, para, şarkıcı, i̇ngiltere, i̇ngiltere merkez bankası, i̇ngiltere merkez bankası (boe), darphane, darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, kraliyet darphanesi