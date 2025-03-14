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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Konut kredili satışlarda büyük artışla rekor geldi: Faizler düşerken talep neden patladı? Kredi çekmek mantıklı mı?
Konut kredili satışlarda büyük artışla rekor geldi: Faizler düşerken talep neden patladı? Kredi çekmek mantıklı mı?
Sputnik Türkiye
Konut satışlarında rekor artış! Şubat ayında ipotekli satışlar %285 arttı, faiz oranları %2,68’e kadar geriledi. Ev almayı düşünenler için güncel kredi faiz oranları, aylık ödeme tabloları ve tüm detaylar burada!
2025-03-14T07:54+0300
2025-03-14T07:54+0300
konut
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Gayrimenkul sektörü, 2024 yılına hızlı başladı. TÜİK verilerine göre, şubat ayı konut satışları son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 112 bin 818 konutun satıldığı şubat ayında, ipotekli satışlar yüzde 90,1 artarak 16 bin 778’e yükseldi.Ocak ayında yüzde 182,8 olan artış oranı, şubatta yüzde 285,3’e çıkarak konut piyasasında dikkat çekici bir ivme yakalandığını gösterdi.Faiz oranları düşüşe geçtiYeni yıl itibarıyla tüm kredi türlerinde olduğu gibi konut kredisi faizlerinde de küçük çaplı düşüşler yaşanıyor. 2024 yılına yüzde 3,05 seviyesinde başlayan konut kredisi faizleri, şu anda yüzde 2,68’e kadar geriledi. Ancak, bu oranlar hala yüksek görülüyor.Peki, bu faiz oranlarıyla kredi çeken biri aylık ne kadar ödeme yapıyor?2 milyon TL kredi çeken biri ne kadar ödüyor?Güncel faiz oranlarıyla 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir tüketici, 120 ay vadede aylık yaklaşık 56 bin TL ödeme yapıyor.Kira artışları göz önüne alındığında, şu anda 30 bin TL kira ödeyen bir kişi, önümüzdeki dönemde kira zamlarıyla birlikte 45 bin TL ödemek zorunda kalabilir. Bu nedenle, kirada oturmak yerine krediyle ev sahibi olmak daha cazip hale geliyor.Kredili satışlar neden artıyor?Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kredili satışlardaki yükselişin arkasında konut fiyatlarındaki yatay seyir ve kira artışlarının yatırımcıları harekete geçirmesi olduğunu belirtiyor.En çok ikinci el konutlara kredi çekildiİpotekli satışların büyük bölümü ikinci el konutlardan oluşuyor. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle sıfır konut fiyatlarının daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durum, ikinci el konutlara olan ilgiyi artırıyor.Konut fiyatları artacak mı?Uzmanlara göre, konut kredi faiz oranlarının düşmeye devam etmesi ve KKM’den çıkan paranın alternatif yatırımlara yönelmesi, konut talebini artıracak.Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir. Özellikle mevcut faiz seviyelerinin düşmesiyle birlikte krediye erişimin kolaylaşması, konut piyasasında talebin daha da artmasına neden olabilir.Konut kredisi faizleri daha da düşecek mi?Uzmanlar, faizlerin tamamen düşmeyeceğini ancak kademeli olarak gerilemeye devam edeceğini öngörüyor. Yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 2 seviyelerine inmesi bekleniyor.Konut almak isteyenler için faiz oranları önemli bir faktör olsa da, kira artışları ve gelecekteki fiyat artış beklentisi yatırımcıları harekete geçirmeye devam ediyor.
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konut satışları, ipotekli konut satışları, konut kredisi faiz oranları, şubat 2025 konut satış verileri, konut kredisi hesaplama, 2 milyon tl konut kredisi aylık ödeme, faizler düşecek mi, konut fiyatları artacak mı, kira fiyatları ne kadar arttı, yatırım amaçlı konut alımı, ikinci el konut kredisi, konut kredisi şartları, ev almak mantıklı mı, konut kredisi faiz oranları 2025, konut kredisiyle ev almak, şubat ayında en çok satılan konutlar, amortisman süresi hesaplama, konut piyasası son durum, konut kredisi başvurusu, konut kredisi geri ödeme planı, kredi faizleri ne zaman düşecek, kira fiyatları neden artıyor, inşaat maliyetleri arttı mı, konut kredisi mi kira mı, ev almak için en doğru zaman, kredi çekmeden ev almak mümkün mü, konut piyasasında son gelişmeler

Konut kredili satışlarda büyük artışla rekor geldi: Faizler düşerken talep neden patladı? Kredi çekmek mantıklı mı?

07:54 14.03.2025
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Şubat ayında konut satışları rekor kırdı! İpotekli satışlar yüzde 285 arttı, faizler yüzde 2,68’e kadar geriledi. Kira fiyatları yükselirken, yatırımcılar ve ev almak isteyenler konut kredisine yöneliyor. Peki, 2 milyon TL kredi çeken biri aylık ne kadar ödüyor? Konut fiyatları artacak mı?
Gayrimenkul sektörü, 2024 yılına hızlı başladı. TÜİK verilerine göre, şubat ayı konut satışları son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 112 bin 818 konutun satıldığı şubat ayında, ipotekli satışlar yüzde 90,1 artarak 16 bin 778’e yükseldi.
Ocak ayında yüzde 182,8 olan artış oranı, şubatta yüzde 285,3’e çıkarak konut piyasasında dikkat çekici bir ivme yakalandığını gösterdi.

Faiz oranları düşüşe geçti

Yeni yıl itibarıyla tüm kredi türlerinde olduğu gibi konut kredisi faizlerinde de küçük çaplı düşüşler yaşanıyor. 2024 yılına yüzde 3,05 seviyesinde başlayan konut kredisi faizleri, şu anda yüzde 2,68’e kadar geriledi. Ancak, bu oranlar hala yüksek görülüyor.
Peki, bu faiz oranlarıyla kredi çeken biri aylık ne kadar ödeme yapıyor?

2 milyon TL kredi çeken biri ne kadar ödüyor?

Güncel faiz oranlarıyla 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir tüketici, 120 ay vadede aylık yaklaşık 56 bin TL ödeme yapıyor.
Kira artışları göz önüne alındığında, şu anda 30 bin TL kira ödeyen bir kişi, önümüzdeki dönemde kira zamlarıyla birlikte 45 bin TL ödemek zorunda kalabilir. Bu nedenle, kirada oturmak yerine krediyle ev sahibi olmak daha cazip hale geliyor.

Kredili satışlar neden artıyor?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kredili satışlardaki yükselişin arkasında konut fiyatlarındaki yatay seyir ve kira artışlarının yatırımcıları harekete geçirmesi olduğunu belirtiyor.
Satılık konut fiyatlarındaki artış yüzde 20’de kalırken, kira fiyatları yüzde 45 yükseldi.
Türkiye genelinde amortisman süresi 14 yıla kadar düştü, bu da konutu yatırım açısından cazip hale getirdi.
İnşaat maliyetlerinin yükselmesi, gelecekte konut fiyatlarının daha da artacağı beklentisini güçlendirdi.

En çok ikinci el konutlara kredi çekildi

İpotekli satışların büyük bölümü ikinci el konutlardan oluşuyor. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle sıfır konut fiyatlarının daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durum, ikinci el konutlara olan ilgiyi artırıyor.

Konut fiyatları artacak mı?

Uzmanlara göre, konut kredi faiz oranlarının düşmeye devam etmesi ve KKM’den çıkan paranın alternatif yatırımlara yönelmesi, konut talebini artıracak.
Bu durum, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir. Özellikle mevcut faiz seviyelerinin düşmesiyle birlikte krediye erişimin kolaylaşması, konut piyasasında talebin daha da artmasına neden olabilir.

Konut kredisi faizleri daha da düşecek mi?

Uzmanlar, faizlerin tamamen düşmeyeceğini ancak kademeli olarak gerilemeye devam edeceğini öngörüyor. Yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 2 seviyelerine inmesi bekleniyor.
Konut almak isteyenler için faiz oranları önemli bir faktör olsa da, kira artışları ve gelecekteki fiyat artış beklentisi yatırımcıları harekete geçirmeye devam ediyor.
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