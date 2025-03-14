https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/istanbulda-buyuk-su-kesintisi-hangi-ilcelerde-sular-kesilecek-ne-zaman-gelecek-1094499375.html

İstanbul’da büyük su kesintisi: Hangi İlçelerde sular kesilecek? Ne zaman gelecek?

İstanbul’da büyük su kesintisi: Hangi İlçelerde sular kesilecek? Ne zaman gelecek?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 14 Mart’ta su kesintisi yaşanacak! İSKİ, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt, Kartal ve diğer ilçelerdeki su kesintisi detaylarını açıkladı. Sular ne zaman gelecek? Hangi mahalleler etkilenecek? Güncel İSKİ duyuruları

2025-03-14T07:17+0300

2025-03-14T07:17+0300

2025-03-14T07:20+0300

türki̇ye

fevzi çakmak

i̇stanbul

avrupa yakası

bakırköy

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

kartal

su kesintisi

su

su

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İSKİ, 14 Mart 2025 tarihinde İstanbul genelinde bazı ilçelerde şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İSKİ, su kesintisinin etkileyeceği mahalleleri ve suyun ne zaman geleceğini açıkladı.Su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler1. KüçükçekmeceKesintiden etkilenecek mahalleler: Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Beşyol, Kemalpaşa, Yeşilova, Tevfikbey, Cennet, Yeni Mahalle, Kanarya, Sultan Murat2. BakırköyKesintiden etkilenecek mahalleler: Yeşilköy3. BaşakşehirKesintiden etkilenecek mahalleler: Kayabaşı4. GüngörenKesintiden etkilenecek mahalleler: Güneştepe, Gençosman, Merkez5. KartalKesintiden etkilenecek mahalleler: Soğanlık, Orta, Hürriyet, Cumhuriyet, Gümüşpınar6. EsenyurtKesintiden etkilenecek mahalleler: Sultaniye, Süleymaniye, Ardıçlı, Balıkyolu, Yenikent7. BeykozKesintiden etkilenecek mahalleler: Anadolu Kavağı8. BeyoğluKesintiden etkilenecek mahalleler: ÖrnektepeİSKİ’den kesinti hakkında açıklamaİSKİ, arızaların giderilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını duyurdu. Su kesintisi yaşayan vatandaşların, İSKİ’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden anlık güncellemeleri takip edebilecekleri belirtildi.Sular ne zaman gelecek?Yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde yaşanan su kesintilerinin büyük bir kısmının 14 Mart 2025 günü akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Ancak, çalışmaların seyrine bağlı olarak suyun daha erken veya geç saatlerde verilme ihtimali bulunuyor.Su kesintileri ile ilgili güncellemeleri takip etmek için İSKİ’nin resmi duyurularını inceleyebilir ve kesinti sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz.

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türki̇ye

i̇stanbul

avrupa yakası

bakırköy

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