https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/istanbulda-buyuk-su-kesintisi-hangi-ilcelerde-sular-kesilecek-ne-zaman-gelecek-1094499375.html
İstanbul’da büyük su kesintisi: Hangi İlçelerde sular kesilecek? Ne zaman gelecek?
İstanbul’da büyük su kesintisi: Hangi İlçelerde sular kesilecek? Ne zaman gelecek?
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İstanbul’da 14 Mart’ta su kesintisi yaşanacak! İSKİ, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenyurt, Kartal ve diğer ilçelerdeki su kesintisi detaylarını açıkladı. Sular ne zaman gelecek? Hangi mahalleler etkilenecek? Güncel İSKİ duyuruları
2025-03-14T07:17+0300
2025-03-14T07:17+0300
2025-03-14T07:20+0300
türki̇ye
fevzi çakmak
i̇stanbul
avrupa yakası
bakırköy
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
kartal
su kesintisi
su
su
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İSKİ, 14 Mart 2025 tarihinde İstanbul genelinde bazı ilçelerde şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İSKİ, su kesintisinin etkileyeceği mahalleleri ve suyun ne zaman geleceğini açıkladı.Su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler1. KüçükçekmeceKesintiden etkilenecek mahalleler: Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Beşyol, Kemalpaşa, Yeşilova, Tevfikbey, Cennet, Yeni Mahalle, Kanarya, Sultan Murat2. BakırköyKesintiden etkilenecek mahalleler: Yeşilköy3. BaşakşehirKesintiden etkilenecek mahalleler: Kayabaşı4. GüngörenKesintiden etkilenecek mahalleler: Güneştepe, Gençosman, Merkez5. KartalKesintiden etkilenecek mahalleler: Soğanlık, Orta, Hürriyet, Cumhuriyet, Gümüşpınar6. EsenyurtKesintiden etkilenecek mahalleler: Sultaniye, Süleymaniye, Ardıçlı, Balıkyolu, Yenikent7. BeykozKesintiden etkilenecek mahalleler: Anadolu Kavağı8. BeyoğluKesintiden etkilenecek mahalleler: ÖrnektepeİSKİ’den kesinti hakkında açıklamaİSKİ, arızaların giderilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını duyurdu. Su kesintisi yaşayan vatandaşların, İSKİ’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden anlık güncellemeleri takip edebilecekleri belirtildi.Sular ne zaman gelecek?Yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde yaşanan su kesintilerinin büyük bir kısmının 14 Mart 2025 günü akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Ancak, çalışmaların seyrine bağlı olarak suyun daha erken veya geç saatlerde verilme ihtimali bulunuyor.Su kesintileri ile ilgili güncellemeleri takip etmek için İSKİ’nin resmi duyurularını inceleyebilir ve kesinti sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz.
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türki̇ye
i̇stanbul
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İstanbul’da büyük su kesintisi: Hangi İlçelerde sular kesilecek? Ne zaman gelecek?
07:17 14.03.2025 (güncellendi: 07:20 14.03.2025)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yaşanacak su kesintilerine dair detaylı bir duyuru yayımladı. Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Güngören, Kartal, Esenyurt, Beykoz ve Beyoğlu ilçelerinde belirli mahalleleri etkileyen su kesintilerinin arıza kaynaklı olduğu bildirildi.
İSKİ, 14 Mart 2025 tarihinde İstanbul genelinde bazı ilçelerde şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İSKİ, su kesintisinin etkileyeceği mahalleleri ve suyun ne zaman geleceğini açıkladı.
Su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler
1. Küçükçekmece
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Beşyol, Kemalpaşa, Yeşilova, Tevfikbey, Cennet, Yeni Mahalle, Kanarya, Sultan Murat
Sebep:
300 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 19:30
2. Bakırköy
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Yeşilköy
Sebep:
100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 18:00
3. Başakşehir
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Kayabaşı
Sebep:
100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 17:00
4. Güngören
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Güneştepe, Gençosman, Merkez
Sebep:
250 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 17:00
5. Kartal
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Soğanlık, Orta, Hürriyet, Cumhuriyet, Gümüşpınar
Sebep:
500 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 19:00
6. Esenyurt
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Sultaniye, Süleymaniye, Ardıçlı, Balıkyolu, Yenikent
Sebep:
100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 19:00
7. Beykoz
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Anadolu Kavağı
Sebep:
100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 16:00
8. Beyoğlu
Kesintiden etkilenecek mahalleler: Örnektepe
Sebep:
100 mm çaplı şebeke hattı arızası
Tahmini suyun gelme saati:
14 Mart 2025, saat 16:00
İSKİ’den kesinti hakkında açıklama
İSKİ
, arızaların giderilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını
duyurdu. Su kesintisi yaşayan vatandaşların, İSKİ’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden anlık güncellemeleri takip edebilecekleri
belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, İstanbul
genelinde yaşanan su kesintilerinin büyük bir kısmının 14 Mart 2025 günü akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.
Ancak, çalışmaların seyrine bağlı olarak suyun daha erken veya geç saatlerde verilme ihtimali bulunuyor.
Su kesintileri ile ilgili güncellemeleri takip etmek için İSKİ’nin resmi duyurularını inceleyebilir ve kesinti sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz.