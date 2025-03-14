https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/disisleri-bakani-fidan-suriyede-otonomi-veya-ozerklik-arayisina-iliskin-bir-taviz-oldugunu-1094530007.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriye'de hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T22:12+0300

2025-03-14T22:12+0300

2025-03-14T22:12+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

suriye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

ahmed hüseyin el-şara

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Başak Şengül’ün sorularını yanıtladı.Dışişleri Bakanı Fidan, Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz. Bu, çağdaş ve iyi bir şey de değil. Bizim coğrafyamızda hiç iyi değil" cümlesini kaydetti.Hiç kimsenin kendisini azınlık hissetmeden, eşit imkanlarla daha büyük bir refahın özel bir parçası olduğunu hissetmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Bizim coğrafyamızda bir grubu otonom yaparsanız, o geri kalan refahtan istifade edemez” diyerek, “Suriye’de yönetimin de böyle bir anlayışı yok. Oradaki Kürtlerin talebinin de ben bu yönde olduğunu düşünmüyorum” açıklamasında bulundu.Bakan Fidan konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:‘Daha provokasyon uyarısı yapmıştık’Bir süre önce Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin de değerlendirmede bulunan Fidan, bu hususta daha önce uyarı yaptıklarını belirterek provokasyonların ilk ve son olmayacağını dile getirdi.Fidan konuşmasının bu kısmında şu cümleleri dile getirdi:Yeni yönetimin rövanşist bir tavra girmediğini belirten Fidan, “Aklı selim, makul bir yaklaşım sergileyince bu sefer umduğunu bulamayan bazı çevreler provokasyonu kendileri örgütlediler. Bu provokasyonunun arkasında Şara yönetiminin bunların sorumlularının bulunacağı ve bu saldırıların hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğine ilişkin yaklaşımı da oldukça önemliydi” dedi.‘Umarız bu çağrıya örgüt kulak verir’İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini vurgulayan Fidan, “Bu mevcut gerçeklerle de örtüşen bir konu. Umarız bu çağrıya örgüt kulak verir. Biz devlet olarak bunu zaten yıllardır söylüyoruz” dedi.Bakan Fidan konuşmasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/disisleri-bakani-fidan-pkkypg-suriye-ve-tum-bolge-icin-deas-gibi-buyuk-bir-tehdit-1093701463.html

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türkiye, suriye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ahmed hüseyin el-şara