https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/altindan-rekor-ustune-rekor-geliyor-trumpin-ticaret-politikalari-ve-abd-enflasyon-verileri-1094501273.html

Altından rekor üstüne rekor geliyor: Trump’ın ticaret politikaları ve ABD enflasyon verileri piyasaları sarstı

Altından rekor üstüne rekor geliyor: Trump’ın ticaret politikaları ve ABD enflasyon verileri piyasaları sarstı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın sert gümrük tarifesi politikaları ve ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi, altının rekor seviyeye yükselmesine neden oldu. Küresel... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T08:24+0300

2025-03-14T08:24+0300

2025-03-14T08:24+0300

ekonomi̇

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Altındaki bu yükselişin temel nedenleri arasında, ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi ve Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni ticaret vergileri getirme kararı yer alıyor.ABD’de toptan enflasyonun duraksadığına işaret eden son veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini artırdı. Bu durum, tahvil getirilerinin düşmesine neden olurken, yatırımcıları altına yöneltti.ABD tahvil getirileri yükseldi, hisse senetleri düştüAltın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise ABD Hazine tahvillerindeki hareketlilik oldu. 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, borsada satış dalgası yaşandı.Perşembe günü, S&P 500 endeksi son iki yıl içinde ilk kez %10’luk bir düzeltme yaşadı ve Şubat ayındaki zirveden bu yana 5 trilyon dolarlık piyasa değeri kayboldu. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar altına ve devlet tahvillerine yöneldi.Trump’ın gümrük vergileri piyasaları sarstıABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi, piyasalardaki risk algısını artırdı.Trump, Avrupa’dan ithal edilen şarap, şampanya ve diğer alkollü içeceklere %200 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bununla birlikte, çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılmayacağını ve 2 Nisan itibarıyla küresel ticaret ortaklarına yönelik ek vergilerin devreye alınacağını duyurdu.Bu gelişmeler, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği korkusunu doğurdu ve yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini hızlandırdı.Bankalar altın fiyatlarında yeni zirveler bekliyorKüresel yatırım bankaları, altının yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.Bu tahminler, altının önümüzdeki aylarda da değer kazanmaya devam edebileceğini gösteriyor.Altın, haftalık yüzde 2.7 kazançla işlem görüyorSingapur saatiyle 09:45 itibarıyla spot altın 2.988,09 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.Altın yükselmeye devam edecek mi?Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, küresel ekonomik belirsizlikler ve Trump’ın ticaret politikaları altının fiyatını etkilemeye devam edecek. Eğer küresel piyasalardaki belirsizlik sürerse, altın fiyatları yeni rekorlara ulaşabilir.

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