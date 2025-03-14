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Altından rekor üstüne rekor geliyor: Trump’ın ticaret politikaları ve ABD enflasyon verileri piyasaları sarstı
Altından rekor üstüne rekor geliyor: Trump’ın ticaret politikaları ve ABD enflasyon verileri piyasaları sarstı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın sert gümrük tarifesi politikaları ve ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi, altının rekor seviyeye yükselmesine neden oldu. Küresel... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T08:24+0300
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Altındaki bu yükselişin temel nedenleri arasında, ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi ve Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni ticaret vergileri getirme kararı yer alıyor.ABD’de toptan enflasyonun duraksadığına işaret eden son veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini artırdı. Bu durum, tahvil getirilerinin düşmesine neden olurken, yatırımcıları altına yöneltti.ABD tahvil getirileri yükseldi, hisse senetleri düştüAltın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise ABD Hazine tahvillerindeki hareketlilik oldu. 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, borsada satış dalgası yaşandı.Perşembe günü, S&amp;P 500 endeksi son iki yıl içinde ilk kez %10’luk bir düzeltme yaşadı ve Şubat ayındaki zirveden bu yana 5 trilyon dolarlık piyasa değeri kayboldu. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar altına ve devlet tahvillerine yöneldi.Trump’ın gümrük vergileri piyasaları sarstıABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi, piyasalardaki risk algısını artırdı.Trump, Avrupa’dan ithal edilen şarap, şampanya ve diğer alkollü içeceklere %200 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bununla birlikte, çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılmayacağını ve 2 Nisan itibarıyla küresel ticaret ortaklarına yönelik ek vergilerin devreye alınacağını duyurdu.Bu gelişmeler, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği korkusunu doğurdu ve yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini hızlandırdı.Bankalar altın fiyatlarında yeni zirveler bekliyorKüresel yatırım bankaları, altının yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.Bu tahminler, altının önümüzdeki aylarda da değer kazanmaya devam edebileceğini gösteriyor.Altın, haftalık yüzde 2.7 kazançla işlem görüyorSingapur saatiyle 09:45 itibarıyla spot altın 2.988,09 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.Altın yükselmeye devam edecek mi?Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, küresel ekonomik belirsizlikler ve Trump’ın ticaret politikaları altının fiyatını etkilemeye devam edecek. Eğer küresel piyasalardaki belirsizlik sürerse, altın fiyatları yeni rekorlara ulaşabilir.
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altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın, donald trump, abd, singapur, merkez bankası, fed, s&p
altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın, donald trump, abd, singapur, merkez bankası, fed, s&p

Altından rekor üstüne rekor geliyor: Trump’ın ticaret politikaları ve ABD enflasyon verileri piyasaları sarstı

08:24 14.03.2025
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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ABD Başkanı Trump’ın sert gümrük tarifesi politikaları ve ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi, altının rekor seviyeye yükselmesine neden oldu. Küresel ekonomiye dair büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, külçe altının ons fiyatı 2.990,21 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altındaki bu yükselişin temel nedenleri arasında, ABD enflasyon verilerinin zayıf gelmesi ve Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni ticaret vergileri getirme kararı yer alıyor.
ABD’de toptan enflasyonun duraksadığına işaret eden son veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği beklentisini artırdı. Bu durum, tahvil getirilerinin düşmesine neden olurken, yatırımcıları altına yöneltti.

ABD tahvil getirileri yükseldi, hisse senetleri düştü

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör ise ABD Hazine tahvillerindeki hareketlilik oldu. 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri ayın en yüksek seviyelerine ulaşırken, borsada satış dalgası yaşandı.
Perşembe günü, S&P 500 endeksi son iki yıl içinde ilk kez %10’luk bir düzeltme yaşadı ve Şubat ayındaki zirveden bu yana 5 trilyon dolarlık piyasa değeri kayboldu. Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar altına ve devlet tahvillerine yöneldi.

Trump’ın gümrük vergileri piyasaları sarstı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi, piyasalardaki risk algısını artırdı.
Trump, Avrupa’dan ithal edilen şarap, şampanya ve diğer alkollü içeceklere %200 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bununla birlikte, çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılmayacağını ve 2 Nisan itibarıyla küresel ticaret ortaklarına yönelik ek vergilerin devreye alınacağını duyurdu.
Bu gelişmeler, küresel ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği korkusunu doğurdu ve yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini hızlandırdı.

Bankalar altın fiyatlarında yeni zirveler bekliyor

Küresel yatırım bankaları, altının yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.
Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte 3 bin 500 dolara çıkabileceğini tahmin ediyor.
BNP Paribas, altının ortalama fiyat tahminini 3 bin doların üzerine çıkardı.
Bu tahminler, altının önümüzdeki aylarda da değer kazanmaya devam edebileceğini gösteriyor.

Altın, haftalık yüzde 2.7 kazançla işlem görüyor

Singapur saatiyle 09:45 itibarıyla spot altın 2.988,09 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
Haftalık bazda yüzde 2.7’lik kazanç kaydeden altın, yatırımcıların güvenli liman tercihini yansıtıyor.
Gümüş, önceki üç seansta yüzde 5 yükseldikten sonra hafif bir gerileme yaşadı.
Platin ve paladyum fiyatları ise yükselmeye devam ediyor.

Altın yükselmeye devam edecek mi?

Uzmanlara göre, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası, küresel ekonomik belirsizlikler ve Trump’ın ticaret politikaları altının fiyatını etkilemeye devam edecek. Eğer küresel piyasalardaki belirsizlik sürerse, altın fiyatları yeni rekorlara ulaşabilir.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
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