https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abdulkadir-selvi-ekrem-imamoglunun-diplomasinin-iptal-edilmesi-bekleniyor-1094504144.html
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi bekleniyor
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilme olasılığına karşı bir yazı ele aldı. Selvi "İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T09:53+0300
2025-03-14T09:53+0300
2025-03-14T09:53+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
hürriyet
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul üniversitesi
diploma
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili gelişmeler hızlandı. İstanbul Üniversitesi’nin bugün raporunu tamamlayıp, İşletme Fakültesi’ne göndermesi bekleniyor." dedi. Selvi sürece dair gelişmeleri şu şekilde özetledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/ekrem-imamoglu-bursada-konustu-millet-seni-evine-yollatacak-1094487745.html
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abdulkadir selvi, hürriyet, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul üniversitesi, diploma
abdulkadir selvi, hürriyet, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul üniversitesi, diploma
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi bekleniyor
Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilme olasılığına karşı bir yazı ele aldı. Selvi "İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili gelişmeler hızlandı. İstanbul Üniversitesi’nin bugün raporunu tamamlayıp, İşletme Fakültesi’ne göndermesi bekleniyor." dedi.
Selvi sürece dair gelişmeleri şu şekilde özetledi:
"Asıl soru şu; İstanbul Üniversitesi’nin raporu ne yönde olacak? İşletme Fakültesi ne tür bir işlem yapacak? YÖK, Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde rapor vermişti. YÖK’ün raporunda Ekrem İmamoğlu’nun geçiş yaptığı tarihte Amerikan Girne Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı belirtiliyordu. İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığı, hazırlanan raporun yarın veya en geç pazartesi günü gereğinin yapılması için İşletme Fakültesi’ne gönderileceği söyleniyor. İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor."