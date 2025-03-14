Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi bekleniyor

"Asıl soru şu; İstanbul Üniversitesi’nin raporu ne yönde olacak? İşletme Fakültesi ne tür bir işlem yapacak? YÖK, Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde rapor vermişti. YÖK’ün raporunda Ekrem İmamoğlu’nun geçiş yaptığı tarihte Amerikan Girne Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı belirtiliyordu. İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığı, hazırlanan raporun yarın veya en geç pazartesi günü gereğinin yapılması için İşletme Fakültesi’ne gönderileceği söyleniyor. İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor."