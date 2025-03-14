2025'in ilk Ay Tutulması görenleri büyüledi: 'Kanlı Ay' gökyüzünde yükseldi

13 Mart gecesi gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den gözlemlenemese de eşsiz bir gökyüzü şöleni sundu. 2025 yılında sadece iki kez gerçekleşecek olan bu doğa olayının ilki dün gece gözlemlendi, bir sonraki ise Eylül ayında gerçekleşecek. Tutulmanın en iyi gözlem noktaları Kuzey ve Güney Amerika oldu.