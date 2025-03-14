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2025'in ilk Ay Tutulması görenleri büyüledi: 'Kanlı Ay' gökyüzünde yükseldi
2025'in ilk Ay Tutulması görenleri büyüledi: 'Kanlı Ay' gökyüzünde yükseldi
Sputnik Türkiye
13 Mart gecesi gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den gözlemlenemese de eşsiz bir gökyüzü şöleni sundu. 2025 yılında sadece iki kez gerçekleşecek olan bu... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T16:20+0300
2025-03-14T16:20+0300
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fotoğraf
fotoğraf
kanlı ay tutulması
ay tutulması
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kanlı ay tutulması, ay tutulması
фото, fotoğraf, fotoğraf, kanlı ay tutulması, ay tutulması
2025'in ilk Ay Tutulması görenleri büyüledi: 'Kanlı Ay' gökyüzünde yükseldi
13 Mart gecesi gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den gözlemlenemese de eşsiz bir gökyüzü şöleni sundu. 2025 yılında sadece iki kez gerçekleşecek olan bu doğa olayının ilki dün gece gözlemlendi, bir sonraki ise Eylül ayında gerçekleşecek. Tutulmanın en iyi gözlem noktaları Kuzey ve Güney Amerika oldu.
© AA / Mert Alper Dervış
Kırmızı renginden dolayı “
Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, Kanada'nın Toronto kentinde tutulma sırasında görüntülendi.
Kırmızı renginden dolayı “
Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, Kanada'nın Toronto kentinde tutulma sırasında görüntülendi. © AA / Celal Güneş
Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Ay’a doğrudan ulaşan güneş ışığını keser.
Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Ay’a doğrudan ulaşan güneş ışığını keser.
© AA / Daniel Cardenas
Ancak Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerek kırılır ve Ay’ın yüzeyine yansır.
Ancak Güneş ışınları Dünya atmosferinden geçerek kırılır ve Ay’ın yüzeyine yansır.
© AA / Daniel Cardenas
Kırmızı ve turuncu dalga boyları daha fazla kırıldığı için Ay, bakır tonlarında bir renge bürünür. Bu durum halk arasında
'Kanlı Ay' olarak adlandırılır.
Kırmızı ve turuncu dalga boyları daha fazla kırıldığı için Ay, bakır tonlarında bir renge bürünür. Bu durum halk arasında
'Kanlı Ay' olarak adlandırılır. © AA / Mert Alper Dervış
Bilim insanlarına göre tam Ay tutulmaları oldukça nadir gerçekleşir ve her biri farklı bir astronomik ve astrolojik anlam taşır.
Bilim insanlarına göre tam Ay tutulmaları oldukça nadir gerçekleşir ve her biri farklı bir astronomik ve astrolojik anlam taşır.
© AP Photo / Marco Ugarte
Kanlı Ay Tutulması, Kuzey ve Güney Amerika'dan net bir şekilde gözlemlendi.
Kanlı Ay Tutulması, Kuzey ve Güney Amerika'dan net bir şekilde gözlemlendi.