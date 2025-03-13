https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/usta-oyuncu-kadir-inanirin-son-hali-paylasildi-gorenler-taniyamadi-1094488594.html

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı: Görenler tanıyamadı

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı: Görenler tanıyamadı

Sputnik Türkiye

Usta oyuncu Kadir İnanır, Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu geçirdiği operasyonun ardından tedavisine devam ediyor. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T18:20+0300

2025-03-13T18:20+0300

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türki̇ye

kadir i̇nanır

fotoğraf

yeşilçam

aktör

hastane

özel hastane

tedavi

ayakta tedavi

fizik tedavi

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SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek güncel durumu hakkında bilgi verdi.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Kadir İnanır'ın gülümser hali dikkat çekerken, sevenleri sanatçının kilo kaybettiğini belirtti. Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html

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kadir i̇nanır, fotoğraf, yeşilçam, aktör, hastane, özel hastane, tedavi, ayakta tedavi , fizik tedavi