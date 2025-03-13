https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/usta-oyuncu-kadir-inanirin-son-hali-paylasildi-gorenler-taniyamadi-1094488594.html
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı: Görenler tanıyamadı
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı: Görenler tanıyamadı
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Kadir İnanır, Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu geçirdiği operasyonun ardından tedavisine devam ediyor. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T18:20+0300
2025-03-13T18:20+0300
2025-03-13T18:20+0300
türki̇ye
kadir i̇nanır
fotoğraf
yeşilçam
aktör
hastane
özel hastane
tedavi
ayakta tedavi
fizik tedavi
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SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek güncel durumu hakkında bilgi verdi.Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Kadir İnanır'ın gülümser hali dikkat çekerken, sevenleri sanatçının kilo kaybettiğini belirtti. Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/kadir-inanir-yeniden-hastaneye-kaldirildi-1084319757.html
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kadir i̇nanır, fotoğraf, yeşilçam, aktör, hastane, özel hastane, tedavi, ayakta tedavi , fizik tedavi
kadir i̇nanır, fotoğraf, yeşilçam, aktör, hastane, özel hastane, tedavi, ayakta tedavi , fizik tedavi
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı: Görenler tanıyamadı
Usta oyuncu Kadir İnanır, Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu geçirdiği operasyonun ardından tedavisine devam ediyor. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, İnanır'ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumunun her geçen gün iyileştiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafında sevenleri, İnanır'ın oldukça kilo verdiğini belirtti.
SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek güncel durumu hakkında bilgi verdi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Kadir İnanır'ın gülümser hali dikkat çekerken, sevenleri sanatçının kilo kaybettiğini belirtti. Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.