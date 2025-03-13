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TurkNet’e siber saldırı sonrası firmadan açıklama geldi: Kullanıcıların kişisel verileri çalındı
TurkNet’e siber saldırı sonrası firmadan açıklama geldi: Kullanıcıların kişisel verileri çalındı
Sputnik Türkiye
TurkNet'e 11 Mart'ta siber saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili şirketten ilk açıklama geldi. İlk bilgilere göre bazı kullanıcıların kişisel verileri çalındı... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T14:36+0300
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TurkNet, kuruma ait veri tabanına yapılan siber saldırıda müşterilerin bir kısmının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirterek, saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığını bildirdi.TurkNet'ten yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu günden bu yana güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetişimi en önemli öncelik olarak gördüğü kaydedildi.Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırıların, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef aldığı belirtilen açıklamada, TurkNet'e yönelik de benzer bir siber saldırının yapıldığının 11 Mart'ta tespit edildiği aktarıldı.'Bazı müşterilerin kişisel bilgileri çalındı'Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:'Mevcut parolalar güvenle kullanılabilir'Açıklamada, yaşanan saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı.Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.Ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numaraları çalındıŞirketten gelen açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:'Finansal bilgilere güvende'
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turknet, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, hack, hackleme, türk hackerlar, hacker, kişisel veri, kişisel veriler
turknet, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, hack, hackleme, türk hackerlar, hacker, kişisel veri, kişisel veriler

TurkNet’e siber saldırı sonrası firmadan açıklama geldi: Kullanıcıların kişisel verileri çalındı

14:36 13.03.2025 (güncellendi: 15:36 13.03.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHack - Siber saldırı
Hack - Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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TurkNet'e 11 Mart'ta siber saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili şirketten ilk açıklama geldi. İlk bilgilere göre bazı kullanıcıların kişisel verileri çalındı. Aynı açıklamada finansal bilgilerin ve parolaların güvende olduğu duyuruldu.
TurkNet, kuruma ait veri tabanına yapılan siber saldırıda müşterilerin bir kısmının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirterek, saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığını bildirdi.
TurkNet'ten yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu günden bu yana güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetişimi en önemli öncelik olarak gördüğü kaydedildi.
Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırıların, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef aldığı belirtilen açıklamada, TurkNet'e yönelik de benzer bir siber saldırının yapıldığının 11 Mart'ta tespit edildiği aktarıldı.

'Bazı müşterilerin kişisel bilgileri çalındı'

Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır."

'Mevcut parolalar güvenle kullanılabilir'

Açıklamada, yaşanan saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı.
Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

Ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numaraları çalındı

Şirketten gelen açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyunun bilgisine, TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir. TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır. "

'Finansal bilgilere güvende'

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir. Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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