https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/turknete-siber-saldiri-sonrasi-firmadan-aciklama-geldi-kullanicilarin-kisisel-bilgileri-calindi-1094479182.html

TurkNet’e siber saldırı sonrası firmadan açıklama geldi: Kullanıcıların kişisel verileri çalındı

TurkNet’e siber saldırı sonrası firmadan açıklama geldi: Kullanıcıların kişisel verileri çalındı

Sputnik Türkiye

TurkNet'e 11 Mart'ta siber saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili şirketten ilk açıklama geldi. İlk bilgilere göre bazı kullanıcıların kişisel verileri çalındı... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T14:36+0300

2025-03-13T14:36+0300

2025-03-13T15:36+0300

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TurkNet, kuruma ait veri tabanına yapılan siber saldırıda müşterilerin bir kısmının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirterek, saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığını bildirdi.TurkNet'ten yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu günden bu yana güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetişimi en önemli öncelik olarak gördüğü kaydedildi.Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırıların, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef aldığı belirtilen açıklamada, TurkNet'e yönelik de benzer bir siber saldırının yapıldığının 11 Mart'ta tespit edildiği aktarıldı.'Bazı müşterilerin kişisel bilgileri çalındı'Açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:'Mevcut parolalar güvenle kullanılabilir'Açıklamada, yaşanan saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı.Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmaların ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilen açıklamada, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır. An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.Ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numaraları çalındıŞirketten gelen açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:'Finansal bilgilere güvende'

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turknet, bilgi teknolojileri (bt), türkiye, hack, hackleme, türk hackerlar, hacker, kişisel veri, kişisel veriler