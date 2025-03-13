https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/osmanli-torunu-unlu-yazar-kenize-murad-cia-muhbiri-miydi-1094467911.html

Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize Murad CIA muhbiri miydi?

Osmanlı torunu ünlü yazar Kenize Murad CIA muhbiri miydi?

Sputnik Türkiye

İngiliz The Times gazetesi V. Murad’ın torunu ünlü romancı Kenize Murad’ın 1973 yılında CIA için çalıştığını gösteren bir belge yayımladı. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T11:24+0300

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Habere göre Osmanlı’nın 33’üncü padişahı V. Murad’ın torunu olan ve Fransa’da yaşayan yazar Kenize Murad’ın, 1973 yılında CIA tarafından ‘UNPOLO/1’ kod adıyla muhbir olarak görevlendirildiği iddia edildi. Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz iddianın doğruluğuna dair bir yazı kaleme aldı.Kenize Murad kimdir?Kenize Murad, V. Murad’ın kızı Hatice Sultan’ın kızı Selma Rauf Hanım Sultan’ın kızı olarak 1939 yılında Paris’te dünyaya geldi. Casusluk teklif edildiKenize Murad'a, Amerikalı bir diplomat tarafından Çinli diplomatlar ve Yakındoğu hedefleri üzerinde casusluk yapması teklif edildi ve bunu kabul etti. Ancak Murad bu tekliften bir ay sonra muhbirlik yapmaktan vazgeçtiğini bildiren bir mektubu CIA’ye yolladı ve vazgeçtiğini bildirdi.CIA'in iddiası: 1979'a kadar sürdüThe Times ise eriştiği belgelere dayandırarak Murad’ın CIA ile ilişiğinin 1979’a kadar sürdüğü iddiasında.Muhbirlik teklifini ilk başta kabul etmiş gibi yaptığını, bundaki amacının daha sonra CIA’nin sol görüşlü gazetecileri nasıl işe almaya çalıştığına dair bir öykü yazmak için malzeme toplamak olduğunu anlatan Murad, daha sonra korktuğu gerekçesiyle bu fikirden vazgeçtiğini belirterek şunları söylemiş:Gazete Murad’ın CIA’ye çalıştığına dair belgenin, 1979’da İran’daki ihtilal sırasında Tahran’daki ABD elçiliğinde bulunduğunu ve kâğıt öğütücüsüne atılan belgenin, İranlı halı dokumacıları tarafından bir araya getirildiğini yazdı.Murad, CIA’nin kendisini neden 1979’a kadar 6 yıl çalışmış gibi kaydettiğini anlamadığını, bunun bürokratik bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini tahmin ettiğini söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abdli-gazeteci-carlson-ukrayna-bagimsiz-degil-hukumetini-cia-kurdu-1094379008.html

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