https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/manisada-bahar-havasi-gediz-ovasi-acan-ciceklerle-renklendi-1094481417.html
Manisa'da bahar havası: Gediz Ovası, açan çiçeklerle renklendi
Manisa'da bahar havası: Gediz Ovası, açan çiçeklerle renklendi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gediz Ovası'ndaki ağaçlar, açan çiçeklerle renklendi. Havaların ısınmasıyla birlikte gelen bahar havasında... 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T15:14+0300
2025-03-13T15:14+0300
2025-03-13T15:14+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
gediz ovası
bahar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094480563_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3cc77f69a890f0f057317d4f2523f5c6.jpg
gediz ovası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094480563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bfda74fc19cbdc6ea11a3df64eeef4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, gediz ovası, bahar
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, gediz ovası, bahar
Manisa'da bahar havası: Gediz Ovası, açan çiçeklerle renklendi
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gediz Ovası'ndaki ağaçlar, açan çiçeklerle renklendi. Havaların ısınmasıyla birlikte gelen bahar havasında papatyalar açtı, meyve ağaçları uyandı.
© AA / Kamil Tekmen
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gediz Ovası'ndaki ağaçlar, açan çiçeklerle renklendi.
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Gediz Ovası'ndaki ağaçlar, açan çiçeklerle renklendi.
© AA / Kamil Tekmen
Manisa'da havaların ısınmasıyla meyve ağaçları uyanmaya başladı.
Manisa'da havaların ısınmasıyla meyve ağaçları uyanmaya başladı.
© AA / Kamil Tekmen
Gediz Nehri'nin suladığı ovada erik, kiraz, şeftali ve badem ağaçları pembe, beyaz ve eflatun renklerde çiçek açtı.
Gediz Nehri'nin suladığı ovada erik, kiraz, şeftali ve badem ağaçları pembe, beyaz ve eflatun renklerde çiçek açtı.
© AA / Kamil Tekmen
Ağaçların çeşitli renklerdeki çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.
Ağaçların çeşitli renklerdeki çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.
© AA / Kamil Tekmen
Ovada onlarca dönüm üzerinde de papatyalar açtı.
Ovada onlarca dönüm üzerinde de papatyalar açtı.
© AA / Kamil Tekmen
Ovada onlarca dönüm üzerinde de papatyalar açtı.
Ovada onlarca dönüm üzerinde de papatyalar açtı.