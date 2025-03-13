https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/israil-suriyenin-baskenti-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1094485971.html
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-13T17:14+0300
2025-03-13T17:14+0300
2025-03-13T17:14+0300
poli̇ti̇ka
i̇srail
suriye
şam
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu
israel katz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_450d9b3fca4c2ef947fc0f2a8c5a36b5.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri, hava kuvvetlerinin Şam'da Filistin İslami Cihad Örgütü'ne ait olduğunu öne sürdüğü komuta merkezine istihbarata dayalı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu komuta merkezinin Filistin İslami Cihad Örgütü'nün İsrail'e karşı 'terörist' faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek için kullanıldığı iddia edildi.İsrail ordusu açıklamasında, “İsrail ordusu terör örgütlerinin Suriye topraklarına yerleşmesine ve İsrail'e karşı faaliyet göstermesine izin vermeyecek ve böyle bir yapılanmaya güçlü bir şekilde karşılık verecektir. İsrail ordusu, Filistinli terör örgütlerine karşı gereken her yerde harekete geçmeye devam edecek ve İsrail vatandaşlarını korumak için faaliyetlerini sürdürecektir" cümleleri yer aldı. İsrail uçaklarının yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldığı belirtilirken saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyuldu. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi yaralandığı ifade edilirken ölü sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.Savunma Bakanı Israel Katz İsrail'in Şam'ı vurduğunu doğrulayarak şu cümleleri dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/lavrovdan-ateskes-aciklamasi-rusyanin-ukraynada-surdurulebilir-ve-kalici-barisa-ihtiyaci-var-1094484398.html
i̇srail
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/17/1071473263_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_1869b05976c6cbe747babdf23423c623.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, suriye, şam, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), ortadoğu, israel katz
i̇srail, suriye, şam, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), ortadoğu, israel katz
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, hava kuvvetlerinin Şam'da Filistin İslami Cihad Örgütü'ne ait olduğunu öne sürdüğü komuta merkezine istihbarata dayalı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu komuta merkezinin Filistin İslami Cihad Örgütü'nün İsrail'e karşı 'terörist' faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek için kullanıldığı iddia edildi.
İsrail ordusu açıklamasında, “İsrail ordusu terör örgütlerinin Suriye topraklarına yerleşmesine ve İsrail'e karşı faaliyet göstermesine izin vermeyecek ve böyle bir yapılanmaya güçlü bir şekilde karşılık verecektir. İsrail ordusu, Filistinli terör örgütlerine karşı gereken her yerde harekete geçmeye devam edecek ve İsrail vatandaşlarını korumak için faaliyetlerini sürdürecektir" cümleleri yer aldı.
İsrail uçaklarının yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldığı belirtilirken saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyuldu. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi yaralandığı ifade edilirken ölü sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Savunma Bakanı Israel Katz İsrail'in Şam'ı vurduğunu doğrulayarak şu cümleleri dile getirdi:
İsrail karşıtı İslami terörizm ne Şam'da ne de başka bir yerde dokunulmaz olmayacak. İsrail'e karşı terör faaliyetlerinin düzenlendiği her yerde radikal İslamcı lider Colani, hava kuvvetleri uçaklarını terör hedeflerinin üzerinde uçarken ve bu hedefleri vururken bulacak. Suriye'nin İsrail Devleti için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceğiz