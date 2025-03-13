https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/israil-suriyenin-baskenti-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1094485971.html

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi. 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T17:14+0300

2025-03-13T17:14+0300

2025-03-13T17:14+0300

poli̇ti̇ka

i̇srail

suriye

şam

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

ortadoğu

israel katz

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İsrail Savunma Kuvvetleri, hava kuvvetlerinin Şam'da Filistin İslami Cihad Örgütü'ne ait olduğunu öne sürdüğü komuta merkezine istihbarata dayalı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu komuta merkezinin Filistin İslami Cihad Örgütü'nün İsrail'e karşı 'terörist' faaliyetleri planlamak ve yönlendirmek için kullanıldığı iddia edildi.İsrail ordusu açıklamasında, “İsrail ordusu terör örgütlerinin Suriye topraklarına yerleşmesine ve İsrail'e karşı faaliyet göstermesine izin vermeyecek ve böyle bir yapılanmaya güçlü bir şekilde karşılık verecektir. İsrail ordusu, Filistinli terör örgütlerine karşı gereken her yerde harekete geçmeye devam edecek ve İsrail vatandaşlarını korumak için faaliyetlerini sürdürecektir" cümleleri yer aldı. İsrail uçaklarının yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldığı belirtilirken saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyuldu. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi yaralandığı ifade edilirken ölü sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.Savunma Bakanı Israel Katz İsrail'in Şam'ı vurduğunu doğrulayarak şu cümleleri dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/lavrovdan-ateskes-aciklamasi-rusyanin-ukraynada-surdurulebilir-ve-kalici-barisa-ihtiyaci-var-1094484398.html

i̇srail

suriye

şam

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i̇srail, suriye, şam, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), ortadoğu, israel katz