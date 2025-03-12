Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?

Türkiye
Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin şiddet haritası
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
5199 Sayılı kanun gölgesinde zulüm
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
İsimler, anlamları ve öyküleri
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Katliamın arkasında uluslararası istihbarat örgütleri var
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
16:18
3 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
16:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: İstanbul’da çöl tozu etkili olacak
17:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Mart ayında erken yaz havası: Sıcaklıklar yükseliyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de emekli olmak: Avrupa ile aramızdaki uçurum
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan Çetesi davasında 112 detayı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/trumpin-yuzde-25lik-celik-ve-aluminyum-vergisi-resmen-yururluge-girdi-kuresel-ticareti-nasil-1094413802.html
Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?
Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla istisnasız olarak yürürlüğe girdi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T08:09+0300
2025-03-12T08:09+0300
ekonomi̇
donald trump
abd
çelik
başkan
avrupa birliği
çelik
vergi
alüminyum
alüminyum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103528/29/1035282997_151:0:1410:708_1920x0_80_0_0_0a38dc024fcf9d5ce2766a5271e8bdab.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı karar doğrultusunda, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, yaptığı açıklamada, bu vergilerin Kanada dahil tüm ticaret ortaklarını kapsadığını belirterek, "Daha önceki icra emirleri uyarınca çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla devreye girdi" dedi.Trump: Vergiler yatırımları teşvik edecekBaşkan Donald Trump, Business Roundtable toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap ederek, yüksek tarifelerin ABD’de üretimi artıracağını öne sürdü.Trump, yüksek vergi politikalarının sanayi sektörünü güçlendireceğini savunarak, fabrikaların ABD’ye geri dönmesini sağlayacağını ifade etti.ABD ekonomisine maliyet yaratabilirTrump, uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ülke ekonomisine maliyet getireceğini de kabul etti.Ancak Trump, uzun vadede bu politikanın ABD sanayisini canlandırarak ekonomik kazanımlar sağlayacağını savundu.Çelik ve alüminyum vergisi küresel ticareti nasıl etkileyecek?🔹 ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri olan Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği bu karara sert tepki gösterdi.🔹 ABD’li sanayiciler, çelik ve alüminyum fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükselteceğinden endişe duyuyor.🔹 Çin ve Avrupa ülkeleri, bu vergilere karşı misilleme yapabileceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/eft-deyip-gecmeyin-banka-transferlerini-diger-secenegi-ile-yapanlar-dikkat-herkese-tek-tek-vergi-1094413397.html
abd
çelik
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103528/29/1035282997_308:0:1252:708_1920x0_80_0_0_23b4589c2f3e3a501b3e55e12b670a4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, çelik, başkan, avrupa birliği, çelik, vergi, alüminyum, alüminyum
donald trump, abd, çelik, başkan, avrupa birliği, çelik, vergi, alüminyum, alüminyum

Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?

08:09 12.03.2025
© Fotoğraf : FlickrDemir
Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Fotoğraf : Flickr
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla istisnasız olarak yürürlüğe girdi. Verginin, ABD ekonomisine maliyet yaratacağı kabul edilse de, Trump bunun yatırımları artıracağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı karar doğrultusunda, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, yaptığı açıklamada, bu vergilerin Kanada dahil tüm ticaret ortaklarını kapsadığını belirterek, "Daha önceki icra emirleri uyarınca çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla devreye girdi" dedi.

Trump: Vergiler yatırımları teşvik edecek

Başkan Donald Trump, Business Roundtable toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap ederek, yüksek tarifelerin ABD’de üretimi artıracağını öne sürdü.
"Ne kadar yüksek olursa, şirketlerin burada yatırım yapma olasılığı o kadar artar. En büyük kazanç, işletmelerin ABD’ye taşınması ve yeni iş imkânları yaratmasıdır."
Trump, yüksek vergi politikalarının sanayi sektörünü güçlendireceğini savunarak, fabrikaların ABD’ye geri dönmesini sağlayacağını ifade etti.

ABD ekonomisine maliyet yaratabilir

Trump, uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ülke ekonomisine maliyet getireceğini de kabul etti.
"Gümrük vergileri bu ülkeye çok para kaybettirecektir."
Ancak Trump, uzun vadede bu politikanın ABD sanayisini canlandırarak ekonomik kazanımlar sağlayacağını savundu.

Çelik ve alüminyum vergisi küresel ticareti nasıl etkileyecek?

🔹 ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri olan Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği bu karara sert tepki gösterdi.
🔹 ABD’li sanayiciler, çelik ve alüminyum fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükselteceğinden endişe duyuyor.
🔹 Çin ve Avrupa ülkeleri, bu vergilere karşı misilleme yapabileceklerini belirtti.
banka hesabı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
EKONOMİ
EFT deyip geçmeyin, banka transferlerini 'diğer' seçeneği ile yapanlar dikkat: Herkese tek tek vergi cezası geliyor
08:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала