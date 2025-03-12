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Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?
Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla istisnasız olarak yürürlüğe girdi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T08:09+0300
2025-03-12T08:09+0300
2025-03-12T08:09+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı karar doğrultusunda, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, yaptığı açıklamada, bu vergilerin Kanada dahil tüm ticaret ortaklarını kapsadığını belirterek, "Daha önceki icra emirleri uyarınca çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla devreye girdi" dedi.Trump: Vergiler yatırımları teşvik edecekBaşkan Donald Trump, Business Roundtable toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap ederek, yüksek tarifelerin ABD’de üretimi artıracağını öne sürdü.Trump, yüksek vergi politikalarının sanayi sektörünü güçlendireceğini savunarak, fabrikaların ABD’ye geri dönmesini sağlayacağını ifade etti.ABD ekonomisine maliyet yaratabilirTrump, uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ülke ekonomisine maliyet getireceğini de kabul etti.Ancak Trump, uzun vadede bu politikanın ABD sanayisini canlandırarak ekonomik kazanımlar sağlayacağını savundu.Çelik ve alüminyum vergisi küresel ticareti nasıl etkileyecek?🔹 ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri olan Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği bu karara sert tepki gösterdi.🔹 ABD’li sanayiciler, çelik ve alüminyum fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükselteceğinden endişe duyuyor.🔹 Çin ve Avrupa ülkeleri, bu vergilere karşı misilleme yapabileceklerini belirtti.
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donald trump, abd, çelik, başkan, avrupa birliği, çelik, vergi, alüminyum, alüminyum
donald trump, abd, çelik, başkan, avrupa birliği, çelik, vergi, alüminyum, alüminyum
Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?
ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla istisnasız olarak yürürlüğe girdi. Verginin, ABD ekonomisine maliyet yaratacağı kabul edilse de, Trump bunun yatırımları artıracağını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı karar doğrultusunda, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, yaptığı açıklamada, bu vergilerin Kanada dahil tüm ticaret ortaklarını kapsadığını belirterek, "Daha önceki icra emirleri uyarınca çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla devreye girdi" dedi.
Trump: Vergiler yatırımları teşvik edecek
Başkan Donald Trump, Business Roundtable toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap ederek, yüksek tarifelerin ABD’de üretimi artıracağını öne sürdü.
"Ne kadar yüksek olursa, şirketlerin burada yatırım yapma olasılığı o kadar artar. En büyük kazanç, işletmelerin ABD’ye taşınması ve yeni iş imkânları yaratmasıdır."
Trump, yüksek vergi politikalarının sanayi sektörünü güçlendireceğini savunarak, fabrikaların ABD’ye geri dönmesini sağlayacağını ifade etti.
ABD ekonomisine maliyet yaratabilir
Trump, uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ülke ekonomisine maliyet getireceğini de kabul etti.
"Gümrük vergileri bu ülkeye çok para kaybettirecektir."
Ancak Trump, uzun vadede bu politikanın ABD sanayisini canlandırarak ekonomik kazanımlar sağlayacağını savundu.
Çelik ve alüminyum vergisi küresel ticareti nasıl etkileyecek?
🔹 ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri olan Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği bu karara sert tepki gösterdi.
🔹 ABD’li sanayiciler, çelik ve alüminyum fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükselteceğinden endişe duyuyor.
🔹 Çin ve Avrupa ülkeleri, bu vergilere karşı misilleme yapabileceklerini belirtti.