https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/trumpin-yuzde-25lik-celik-ve-aluminyum-vergisi-resmen-yururluge-girdi-kuresel-ticareti-nasil-1094413802.html

Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?

Trump’ın yüzde 25’lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi: Küresel ticareti nasıl etkileyecek?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla istisnasız olarak yürürlüğe girdi... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T08:09+0300

2025-03-12T08:09+0300

2025-03-12T08:09+0300

ekonomi̇

donald trump

abd

çelik

başkan

avrupa birliği

çelik

vergi

alüminyum

alüminyum

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ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı karar doğrultusunda, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, yaptığı açıklamada, bu vergilerin Kanada dahil tüm ticaret ortaklarını kapsadığını belirterek, "Daha önceki icra emirleri uyarınca çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla devreye girdi" dedi.Trump: Vergiler yatırımları teşvik edecekBaşkan Donald Trump, Business Roundtable toplantısında iş dünyası temsilcilerine hitap ederek, yüksek tarifelerin ABD’de üretimi artıracağını öne sürdü.Trump, yüksek vergi politikalarının sanayi sektörünü güçlendireceğini savunarak, fabrikaların ABD’ye geri dönmesini sağlayacağını ifade etti.ABD ekonomisine maliyet yaratabilirTrump, uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin ülke ekonomisine maliyet getireceğini de kabul etti.Ancak Trump, uzun vadede bu politikanın ABD sanayisini canlandırarak ekonomik kazanımlar sağlayacağını savundu.Çelik ve alüminyum vergisi küresel ticareti nasıl etkileyecek?🔹 ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri olan Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği bu karara sert tepki gösterdi.🔹 ABD’li sanayiciler, çelik ve alüminyum fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükselteceğinden endişe duyuyor.🔹 Çin ve Avrupa ülkeleri, bu vergilere karşı misilleme yapabileceklerini belirtti.

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donald trump, abd, çelik, başkan, avrupa birliği, çelik, vergi, alüminyum, alüminyum