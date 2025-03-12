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Ramazan ayında ayçiçek yağı fiyatları uçtu: Yüzde 25 zam geldi, zeytinyağıyla yarışıyor
Ramazan ayında ayçiçek yağı fiyatları uçtu: Yüzde 25 zam geldi, zeytinyağıyla yarışıyor
Sputnik Türkiye
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte temel gıda ürünlerine yönelik talep arttı. Ancak en çok tüketilen ürünlerden biri olan ayçiçek yağında fiyatlar adeta... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T08:16+0300
2025-03-12T08:16+0300
ekonomi̇
i̇stanbul perder
alo 175
tl
et
ayçiçek yağı
yağ
yağ
yağ
zeytinyağı
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Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar temel gıda ürünlerine yönelirken, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Piyasada en düşük fiyatlı 5 litrelik ayçiçek yağı 305 TL olurken, bazı markalarda fiyatlar 379 TL’ye kadar yükseldi.Özellikle son birkaç hafta içinde yaşanan bu artışın üretim maliyetlerinden değil, fırsatçılardan kaynaklandığı iddia ediliyor. Döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarında ciddi bir değişiklik olmamasına rağmen fiyatların yükselmesi, yetkililerin dikkatini çekti.Bakanlıklar Fahiş Fiyat Denetimlerini ArtırdıTicaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca fahiş fiyat artışlarına karşı denetimleri sıklaştırdı.Bazı marketler, fiyatları sabitleyerek tüketicilere destek olmaya çalışırken, İstanbul PERDER (İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) de Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.Bu kapsamda;🔹 Kıyma 379 TL, kuşbaşı ise 399 TL’den satılacak.🔹 Bazı temel gıda ürünlerinde %25’e varan indirimler uygulanacak.Zincir marketlerden ramazan kampanyasıRamazan ayına özel bazı zincir marketler, 100 temel üründe fiyatları geçen yılın Mart ayındaki seviyeye çekme kararı aldı.Ancak diğer büyük zincir marketlerden henüz bir indirim açıklaması gelmedi. Tüketiciler, özellikle fiyatlarını sabitleyen veya indirim yapan marketleri tercih ederek fırsatçılara karşı tepki gösterebilir.Tüketicilere kritik uyarı: Etiketlerdeki fiyat değişim tarihine dikkat edinTüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ramazan ayında fırsatçılara karşı vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:"Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde fırsatçılık her zaman oluyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fiyat etiketlerindeki değişim tarihine mutlaka dikkat etsin. Eğer yeni bir fiyat etiketi konulmuşsa ve fiyat yüksekse, alternatif markalara yönelsinler."Ağaoğlu, ayrıca tüketicilerin haksız fiyat artışı yapan marketleri şikayet etme hakları olduğunu belirtti.Fahiş fiyat görenler nereye şikayet etmeli?📌 ALO 175 Tüketici Hattı: Vatandaşlar, 7/24 hizmet veren bu hat üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet edebilir.📌 Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu: Ticaret Bakanlığı’na bağlı bu kurul, haksız zamları inceleyerek işletmelere yaptırım uygulayabiliyor.Fiyatlar yüzde 25 arttı: İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları🔹 Ramazan öncesi 250-280 TL bandında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı, şimdi 350 TL seviyesine yükseldi.🔹 Bazı markalarda fiyatlar 380 TL’ye kadar çıktı.🔹 Kişiler, fiyat etiketi değişim tarihlerine dikkat ederek daha uygun fiyatlı ürünleri tercih etmeli.
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i̇stanbul perder, alo 175, tl, et, ayçiçek yağı, yağ, yağ, yağ, zeytinyağı
i̇stanbul perder, alo 175, tl, et, ayçiçek yağı, yağ, yağ, yağ, zeytinyağı

Ramazan ayında ayçiçek yağı fiyatları uçtu: Yüzde 25 zam geldi, zeytinyağıyla yarışıyor

08:16 12.03.2025
© AAAyçiçek yağı
Ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte temel gıda ürünlerine yönelik talep arttı. Ancak en çok tüketilen ürünlerden biri olan ayçiçek yağında fiyatlar adeta fırladı. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 305 TL’den başlarken, bazı markalarda 379 TL’ye kadar çıktı. İşte fiyat artışlarının nedeni ve tüketicilerin dikkat etmesi gerekenler…
Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar temel gıda ürünlerine yönelirken, ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Piyasada en düşük fiyatlı 5 litrelik ayçiçek yağı 305 TL olurken, bazı markalarda fiyatlar 379 TL’ye kadar yükseldi.
Özellikle son birkaç hafta içinde yaşanan bu artışın üretim maliyetlerinden değil, fırsatçılardan kaynaklandığı iddia ediliyor. Döviz kuru ve akaryakıt fiyatlarında ciddi bir değişiklik olmamasına rağmen fiyatların yükselmesi, yetkililerin dikkatini çekti.

Bakanlıklar Fahiş Fiyat Denetimlerini Artırdı

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca fahiş fiyat artışlarına karşı denetimleri sıklaştırdı.
Bazı marketler, fiyatları sabitleyerek tüketicilere destek olmaya çalışırken, İstanbul PERDER (İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) de Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.
Bu kapsamda;
🔹 Kıyma 379 TL, kuşbaşı ise 399 TL’den satılacak.
🔹 Bazı temel gıda ürünlerinde %25’e varan indirimler uygulanacak.

Zincir marketlerden ramazan kampanyası

Ramazan ayına özel bazı zincir marketler, 100 temel üründe fiyatları geçen yılın Mart ayındaki seviyeye çekme kararı aldı.
Ancak diğer büyük zincir marketlerden henüz bir indirim açıklaması gelmedi. Tüketiciler, özellikle fiyatlarını sabitleyen veya indirim yapan marketleri tercih ederek fırsatçılara karşı tepki gösterebilir.

Tüketicilere kritik uyarı: Etiketlerdeki fiyat değişim tarihine dikkat edin

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ramazan ayında fırsatçılara karşı vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde fırsatçılık her zaman oluyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fiyat etiketlerindeki değişim tarihine mutlaka dikkat etsin. Eğer yeni bir fiyat etiketi konulmuşsa ve fiyat yüksekse, alternatif markalara yönelsinler."
Ağaoğlu, ayrıca tüketicilerin haksız fiyat artışı yapan marketleri şikayet etme hakları olduğunu belirtti.

Fahiş fiyat görenler nereye şikayet etmeli?

📌 ALO 175 Tüketici Hattı: Vatandaşlar, 7/24 hizmet veren bu hat üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri şikayet edebilir.
📌 Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu: Ticaret Bakanlığı’na bağlı bu kurul, haksız zamları inceleyerek işletmelere yaptırım uygulayabiliyor.

Fiyatlar yüzde 25 arttı: İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları

🔹 Ramazan öncesi 250-280 TL bandında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı, şimdi 350 TL seviyesine yükseldi.
🔹 Bazı markalarda fiyatlar 380 TL’ye kadar çıktı.
🔹 Kişiler, fiyat etiketi değişim tarihlerine dikkat ederek daha uygun fiyatlı ürünleri tercih etmeli.
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