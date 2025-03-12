https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/genelkurmay-baskani-gerasimov-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-planlari-basarisiz-oldu-1094450597.html

Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki planları başarısız oldu

Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki planları başarısız oldu

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Devlet Başkanı Putin'e Kursk bölgesinde kurtarılan bölgeler hakkında verdiği raporda, Ukrayna ordusunun... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T22:40+0300

2025-03-12T22:40+0300

2025-03-12T23:29+0300

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Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Vasiliy Gerasimov, Kiev rejiminin Kursk bölgesinde bir köprübaşı oluşturma ve Rus birliklerinin diğer yönlerdeki ilerleyişini durdurma planlarının başarısız olduğunu söyledi.Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk Askeri Grubu’nun kontrol noktalarından birini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Düşmanın Kursk Bölgesinde bir köprübaşı oluşturma, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin diğer yönlerde ilerlemesini durdurma, Rus birliklerini Donbass'tan geri çekme planları tamamen başarısız oldu” dedi.'Rus ordusu Kursk'ta bin 100 kilometrekareden fazla alanı özgürleştirdi'Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sunduğu raporda Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kursk sınır bölgesinde bin 100 kilometrekareden fazla alanı özgürleştirdiğini söyledi.Gerasimov raporda, "Kuzey birlikler grubunun alt birimi, Kursk bölgesi topraklarında düşmanı yok etme operasyonunu sürdürüyor. Saldırı operasyonları esnasında toplamda bin 100 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı ki bu daha önce düşman tarafından işgal edilen alanın yüzde 86'sından fazlasına tekabül ediyor” dedi.'Kursk Bölgesi'nde Ukrayna ordusu 67 bin kişi kaybetti'Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun Kursk sınır bölgesindeki kayıplarının 67 bin kişiyi aştığını söyledi.Gerasimov Kursk Grubu'nun kontrol noktasındaki bir toplantı sırasında yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'Kiev Kursk bölgesinde bir köprübaşı oluşturmak istedi'Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan Vladimir Putin'e Kiev'in Kursk bölgesinde bir köprübaşı oluşturmak ve durumu bir pazarlık kozu haline getirmek istediğini dile getirdi.Gerasimov, “Kiev rejimi Kursk bölgesinde sözde stratejik bir köprübaşı oluşturarak bunu daha sonra Rusya ile olası müzakerelerde bir pazarlık kozu olarak kullanmayı amaçlıyordu” dedi.'Kursk'ta Ukrayna ordusu izole edildi ve imhası devam ediyor'Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sunduğu raporda Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusu grubunun izole edildiğini ve sistematik olarak imha edilmeye edildiğini söyledi.Açıklamasında Gerasimov, "Şu anda Kursk topraklarındaki düşmanı yok etme operasyonu devam ediyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri grubu izole edildi, sistematik imhası devam ediyor" dedi.'Ukrayna ordusu teslim olmaya devam ediyor'Gerasimov, Ukrayna ordusu askerlerinin aktif olarak teslim olmaya devam ettiği belirterek Rus askerlerinin 430 Ukrayna askerini esir aldığını söyledi.Gerasimov Putin'e verdiği raporda, “Ukraynalı askerler, daha fazla direnmenin faydasız olduğunu görerek aktif bir şekilde teslim olmaya başladı. 430 militan yakalandı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/trump-rusyanin-ukraynada-ateskese-iliskin-onerimizi-kabul-etmesini-bekliyoruz-1094448958.html

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