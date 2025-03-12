https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/1094434219.html
Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi
Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi
Sputnik Türkiye
Hindistan’da baharın gelişini ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen geleneksel 'Holi Festivali', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin dört... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T15:13+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, asya, festival, renk festivali
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, asya, festival, renk festivali
Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi
Hindistan’da baharın gelişini ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen geleneksel 'Holi Festivali', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin dört bir yanında kutlanan festivalde, insanlar ellerindeki rengarenk toz boyalarla birbirlerini boyayarak neşe dolu anlar yaşadı.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Holi Festivali, Hindu geleneğinin en eski ve en canlı festivallerinden biri olarak kabul edilir.
Holi Festivali, Hindu geleneğinin en eski ve en canlı festivallerinden biri olarak kabul edilir.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Her yıl dolunay takvimine göre Mart ayında kutlanan bu gelenek, doğanın uyanışını simgeler.
Her yıl dolunay takvimine göre Mart ayında kutlanan bu gelenek, doğanın uyanışını simgeler.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Festivalin kökeni ise, Hindu mitolojisindeki 'Holika' efsanesine dayanır.
Festivalin kökeni ise, Hindu mitolojisindeki 'Holika' efsanesine dayanır.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Efsaneye göre, kötülüğün sembolü Holika'nın yenilmesi, iyiliğin zaferini temsil ederken, kutlamalar bu zaferin coşkusuyla gerçekleştirilir.
Efsaneye göre, kötülüğün sembolü Holika'nın yenilmesi, iyiliğin zaferini temsil ederken, kutlamalar bu zaferin coşkusuyla gerçekleştirilir.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Katılımcılar, birbirlerine parlak renklerde toz fırlatarak baharın gelişini kutlar.
Katılımcılar, birbirlerine parlak renklerde toz fırlatarak baharın gelişini kutlar.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Bangladeş ve Hint diasporasının yoğun olduğu birçok ülkede Holi Festivali kutlanır.
Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Bangladeş ve Hint diasporasının yoğun olduğu birçok ülkede Holi Festivali kutlanır.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Holi Festivali son yıllarda küresel çapta ilgi görüyor.
Holi Festivali son yıllarda küresel çapta ilgi görüyor.
© AA / Amarjeet Kumar Singh
Festival, Vrindavan kentinde, dul kadınlar tarafından kutlandı.
Festival, Vrindavan kentinde, dul kadınlar tarafından kutlandı.