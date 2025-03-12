Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi

Hindistan’da baharın gelişini ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen geleneksel 'Holi Festivali', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin dört bir yanında kutlanan festivalde, insanlar ellerindeki rengarenk toz boyalarla birbirlerini boyayarak neşe dolu anlar yaşadı.