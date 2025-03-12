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Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi
Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi
Sputnik Türkiye
Hindistan’da baharın gelişini ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen geleneksel 'Holi Festivali', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin dört... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, asya, festival, renk festivali
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, asya, festival, renk festivali

Hindistan'da bahar coşkusu: Holi Festivali'yle sokaklar renklendi

15:13 12.03.2025
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Hindistan’da baharın gelişini ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen geleneksel 'Holi Festivali', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin dört bir yanında kutlanan festivalde, insanlar ellerindeki rengarenk toz boyalarla birbirlerini boyayarak neşe dolu anlar yaşadı.
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Holi Festivali, Hindu geleneğinin en eski ve en canlı festivallerinden biri olarak kabul edilir.

Holi Festivali, Hindu geleneğinin en eski ve en canlı festivallerinden biri olarak kabul edilir. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Holi Festivali, Hindu geleneğinin en eski ve en canlı festivallerinden biri olarak kabul edilir.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Her yıl dolunay takvimine göre Mart ayında kutlanan bu gelenek, doğanın uyanışını simgeler.

Her yıl dolunay takvimine göre Mart ayında kutlanan bu gelenek, doğanın uyanışını simgeler. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Her yıl dolunay takvimine göre Mart ayında kutlanan bu gelenek, doğanın uyanışını simgeler.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Festivalin kökeni ise, Hindu mitolojisindeki 'Holika' efsanesine dayanır.

Festivalin kökeni ise, Hindu mitolojisindeki &#x27;Holika&#x27; efsanesine dayanır. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Festivalin kökeni ise, Hindu mitolojisindeki 'Holika' efsanesine dayanır.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Efsaneye göre, kötülüğün sembolü Holika'nın yenilmesi, iyiliğin zaferini temsil ederken, kutlamalar bu zaferin coşkusuyla gerçekleştirilir.

Efsaneye göre, kötülüğün sembolü Holika&#x27;nın yenilmesi, iyiliğin zaferini temsil ederken, kutlamalar bu zaferin coşkusuyla gerçekleştirilir. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Efsaneye göre, kötülüğün sembolü Holika'nın yenilmesi, iyiliğin zaferini temsil ederken, kutlamalar bu zaferin coşkusuyla gerçekleştirilir.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Katılımcılar, birbirlerine parlak renklerde toz fırlatarak baharın gelişini kutlar.

Katılımcılar, birbirlerine parlak renklerde toz fırlatarak baharın gelişini kutlar. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Katılımcılar, birbirlerine parlak renklerde toz fırlatarak baharın gelişini kutlar.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Bangladeş ve Hint diasporasının yoğun olduğu birçok ülkede Holi Festivali kutlanır.

Hindistan&#x27;ın yanı sıra Nepal, Bangladeş ve Hint diasporasının yoğun olduğu birçok ülkede Holi Festivali kutlanır. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Hindistan'ın yanı sıra Nepal, Bangladeş ve Hint diasporasının yoğun olduğu birçok ülkede Holi Festivali kutlanır.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Holi Festivali son yıllarda küresel çapta ilgi görüyor.

Holi Festivali son yıllarda küresel çapta ilgi görüyor. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Holi Festivali son yıllarda küresel çapta ilgi görüyor.

© AA / Amarjeet Kumar Singh

Festival, Vrindavan kentinde, dul kadınlar tarafından kutlandı.

Festival, Vrindavan kentinde, dul kadınlar tarafından kutlandı. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Amarjeet Kumar Singh

Festival, Vrindavan kentinde, dul kadınlar tarafından kutlandı.

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