https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/tffden-yabanci-hakem-konusunda-resmi-aciklama-geldi-1094384310.html
TFF'den yabancı hakem konusunda resmi açıklama geldi
TFF'den yabancı hakem konusunda resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyledi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T11:39+0300
2025-03-11T11:39+0300
2025-03-11T11:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
i̇brahim hacıosmanoğlu
fenerbahçe
galatasaray
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakemle ilgili çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.TFF'nin yabancı hakem kararıHacıosmanoğlu, henüz bir karar alınmadığını belirtirken değerlendirme yapılacağını belirtti.Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." dedi.'Kulüplere göre karar almayız'Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), i̇brahim hacıosmanoğlu, fenerbahçe, galatasaray, hakem
türkiye futbol federasyonu (tff), i̇brahim hacıosmanoğlu, fenerbahçe, galatasaray, hakem
TFF'den yabancı hakem konusunda resmi açıklama geldi
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakemle ilgili çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.
TFF'nin yabancı hakem kararı
Hacıosmanoğlu, henüz bir karar alınmadığını belirtirken değerlendirme yapılacağını belirtti.
Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." dedi.
'Kulüplere göre karar almayız'
Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.