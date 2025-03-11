https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/tffden-yabanci-hakem-konusunda-resmi-aciklama-geldi-1094384310.html

TFF'den yabancı hakem konusunda resmi açıklama geldi

TFF'den yabancı hakem konusunda resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakemle ilgili henüz bir karar alınmadığını söyledi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T11:39+0300

2025-03-11T11:39+0300

2025-03-11T11:39+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

i̇brahim hacıosmanoğlu

fenerbahçe

galatasaray

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakemle ilgili çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.TFF'nin yabancı hakem kararıHacıosmanoğlu, henüz bir karar alınmadığını belirtirken değerlendirme yapılacağını belirtti.Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." dedi.'Kulüplere göre karar almayız'Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), i̇brahim hacıosmanoğlu, fenerbahçe, galatasaray, hakem