Modern dönemin rahatsızlığı 'dijital istifçilik' psikolojik sorunların habercisi mi? Siz de dijital istifçi misiniz?

Kişilerin gerekli gereksiz fotoğraf, video, ses kaydı ve e-posta gibi birçok dijital verisini saklaması ve silememesiyle kendini gösteren psikolojik rahatsızlığa “dijital istifçilik” denmekte. Dispozofobi, yani bir diğer adıyla biriktiricilik bozukluğunun alt tiplerinden biri olarak sınıflanmakta.

Birçok kişi herhangi bir eşyayı ya da dijital bir veriyi daha sonra ihtiyacı olabilme ihtimaliyle saklamak isteyebilir. Ancak, bu biriktirme ve saklama durumu kişinin ve çevresindekilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek boyutta olduğu zaman bunu psikolojik bozukluk sınıflandırmasının içine alabiliriz.

Dijital istifçilik, normal istifçilik gibi, günlük yaşamda yoğun bir karmaşa ve depolama sorununa yol açabilir. Genellikle bu karmaşaya rağmen depolama isteğinin devam etmesi, kişilerin bu verilerle güçlü duyusal bağ kurmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan klinik gözlem ve araştırmalarda sevdiklerinin kaybı ve ölümü gibi ruhsal bağlamda travma yaratan olaylar sonrasında bu gibi kompulsif eylemlerin ortaya çıktığı söylenebilmektedir.