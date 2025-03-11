https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izmirin-pembe-misafirleri-flamingolar-gediz-deltasini-renklendirdi-1094386671.html
İzmir'in pembe misafirleri: Flamingolar, Gediz Deltası'nı renklendirdi
İzmir'in pembe misafirleri: Flamingolar, Gediz Deltası'nı renklendirdi
Sputnik Türkiye
İzmir’de bulunan Gediz Deltası, göçmen kuşların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bölgeye gelen flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve kuş... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T12:34+0300
2025-03-11T12:34+0300
2025-03-11T12:34+0300
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türkiye
i̇zmir
gediz deltası
unesco
flamingo
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gediz deltası, flamingo izmir, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sulak alanlar, unesco dünya mirası
gediz deltası, flamingo izmir, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sulak alanlar, unesco dünya mirası
İzmir'in pembe misafirleri: Flamingolar, Gediz Deltası'nı renklendirdi
İzmir’de bulunan Gediz Deltası, göçmen kuşların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bölgeye gelen flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti.
© AA / Alper Tüydeş
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gediz Deltası, 'Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri' olarak birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gediz Deltası, 'Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri' olarak birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
© AA / Alper Tüydeş
Flamingolar ise bu bölgenin simgesel türlerinden biri olarak biliniyor.
Flamingolar ise bu bölgenin simgesel türlerinden biri olarak biliniyor.
© AA / Alper Tüydeş
Özellikle kış aylarında deltada yoğun olarak görülen flamingolar, burada beslenip dinlenerek göç yollarına devam ediyor.
Özellikle kış aylarında deltada yoğun olarak görülen flamingolar, burada beslenip dinlenerek göç yollarına devam ediyor.
© AA / Alper Tüydeş
Türkiye'deki en büyük flamingo kolonilerinden biri Gediz Deltası'nda bulunuyor.
Türkiye'deki en büyük flamingo kolonilerinden biri Gediz Deltası'nda bulunuyor.
© AA / Alper Tüydeş
Yıl boyunca burada yaşayan flamingoların yanında göç dönemlerinde deltada büyük sürüler halinde görülüyor.
Yıl boyunca burada yaşayan flamingoların yanında göç dönemlerinde deltada büyük sürüler halinde görülüyor.
© AA / Alper Tüydeş
Gediz Deltası'ndaki sığ sularda beslenen flamingoların temel besin kaynağı tuzcul planktonlar, küçük kabuklular ve algler.
Gediz Deltası'ndaki sığ sularda beslenen flamingoların temel besin kaynağı tuzcul planktonlar, küçük kabuklular ve algler.
© AA / Alper Tüydeş
Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.
Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.
© AA / Alper Tüydeş
Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.
Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.