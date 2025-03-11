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İzmir'in pembe misafirleri: Flamingolar, Gediz Deltası'nı renklendirdi
İzmir'in pembe misafirleri: Flamingolar, Gediz Deltası'nı renklendirdi
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İzmir’de bulunan Gediz Deltası, göçmen kuşların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bölgeye gelen flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve kuş... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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gediz deltası, flamingo izmir, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sulak alanlar, unesco dünya mirası
gediz deltası, flamingo izmir, kuş gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, sulak alanlar, unesco dünya mirası

İzmir'in pembe misafirleri: Flamingolar, Gediz Deltası'nı renklendirdi

12:34 11.03.2025
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İzmir’de bulunan Gediz Deltası, göçmen kuşların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Bölgeye gelen flamingolar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekti.
© AA / Alper Tüydeş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gediz Deltası, 'Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri' olarak birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi&#x27;nde yer alan Gediz Deltası, &#x27;Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri&#x27; olarak birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Alper Tüydeş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gediz Deltası, 'Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından biri' olarak birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

© AA / Alper Tüydeş

Flamingolar ise bu bölgenin simgesel türlerinden biri olarak biliniyor.

Flamingolar ise bu bölgenin simgesel türlerinden biri olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Alper Tüydeş

Flamingolar ise bu bölgenin simgesel türlerinden biri olarak biliniyor.

© AA / Alper Tüydeş

Özellikle kış aylarında deltada yoğun olarak görülen flamingolar, burada beslenip dinlenerek göç yollarına devam ediyor.

Özellikle kış aylarında deltada yoğun olarak görülen flamingolar, burada beslenip dinlenerek göç yollarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Alper Tüydeş

Özellikle kış aylarında deltada yoğun olarak görülen flamingolar, burada beslenip dinlenerek göç yollarına devam ediyor.

© AA / Alper Tüydeş

Türkiye'deki en büyük flamingo kolonilerinden biri Gediz Deltası'nda bulunuyor.

Türkiye&#x27;deki en büyük flamingo kolonilerinden biri Gediz Deltası&#x27;nda bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Alper Tüydeş

Türkiye'deki en büyük flamingo kolonilerinden biri Gediz Deltası'nda bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Yıl boyunca burada yaşayan flamingoların yanında göç dönemlerinde deltada büyük sürüler halinde görülüyor.

Yıl boyunca burada yaşayan flamingoların yanında göç dönemlerinde deltada büyük sürüler halinde görülüyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Alper Tüydeş

Yıl boyunca burada yaşayan flamingoların yanında göç dönemlerinde deltada büyük sürüler halinde görülüyor.

© AA / Alper Tüydeş

Gediz Deltası'ndaki sığ sularda beslenen flamingoların temel besin kaynağı tuzcul planktonlar, küçük kabuklular ve algler.

Gediz Deltası&#x27;ndaki sığ sularda beslenen flamingoların temel besin kaynağı tuzcul planktonlar, küçük kabuklular ve algler. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Alper Tüydeş

Gediz Deltası'ndaki sığ sularda beslenen flamingoların temel besin kaynağı tuzcul planktonlar, küçük kabuklular ve algler.

© AA / Alper Tüydeş

Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.

Gediz Deltası&#x27;nda flamingolar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Alper Tüydeş

Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.

© AA / Alper Tüydeş

Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.

Gediz Deltası&#x27;nda flamingolar görüntülendi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Alper Tüydeş

Gediz Deltası'nda flamingolar görüntülendi.

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