https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dogu-perincek-hatay-halkimizi-uyariyoruz-diyerek-konustu-israili-davet-eden-unsurlari-araniza-1094397952.html
Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'
Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T16:39+0300
2025-03-11T16:39+0300
2025-03-11T16:39+0300
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Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki olayların sorumlusunun en başta İsrail ve ABD olduğunu vurgulayarak "PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması, ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa 'demir yumruk' seçeneği gündeme girer" cümlesini kaydetti.Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin de Perinçek, şunları kaydetti:Doğu Perinçek, "Özellikle Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkımızı uyarıyoruz, İsrail'i davet eden bu unsurları aranıza sokmayın ve bunlara kesinlikle fırsat vermeyin" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/rusya-2021den-beri-ilk-kez-agit-genel-sekreterini-agirladi-lavrovdan-sinirliogluna-tesekkur-ve-1094395853.html
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doğu perinçek, pyd, sdg, i̇srail, hatay, suriye, vatan partisi, abdullah öcalan, alevi
doğu perinçek, pyd, sdg, i̇srail, hatay, suriye, vatan partisi, abdullah öcalan, alevi
Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkını uyardığını belirterek İsrail'i davet eden unsurlara fırsat vermeyin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki olayların sorumlusunun en başta İsrail ve ABD olduğunu vurgulayarak "PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması, ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa 'demir yumruk' seçeneği gündeme girer" cümlesini kaydetti.
Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin de Perinçek, şunları kaydetti:
Gelinen durumda, Suriye yönetimi dahil herkesin, Suriye'de bağımsızlık ve barış için birleşme cephesinde yer almak dışında bir çözümleri bulunmuyor. Nitekim yaşanan süreç, Suriye'nin Şara yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını taşıyan örgütü anlaşma yapmaya zorlamıştır. Bu anlaşma, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla buluşmaktadır. SDG içinde yer alan PYD/YPG, Suriye ordusuyla bütünleşmeye imza atmıştır. Ancak bu bütünleşmenin, YPG'nin silahlı gücünün dağıtılması yönünde yürütülmesi sürecin doğasına uygun olur. Ateşkes yeterli sayılamaz. Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu içinde özerk birimlerin oluşmasına kesinlikle izin verilemez. PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa, demir yumruk seçeneği gündeme girer.
Doğu Perinçek, "Özellikle Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkımızı uyarıyoruz, İsrail'i davet eden bu unsurları aranıza sokmayın ve bunlara kesinlikle fırsat vermeyin" diye konuştu.