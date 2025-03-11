Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aydın ve Denizli Valiliği’nden susuz tarım için karar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
SGK hileli boşanmaları takibe aldı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:32
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeynel Abidin Ergen: ‘4-5 bin lira ikramiye, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamıyor'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnsanlar ilk defa ne Zaman ve nasıl İsim kullanmaya başladı ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zekayla ilgili düzenlemeler yolda
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
16:13
7 dk
SESLİ HABER
İstanbul'daki taksi ücretleri şaşırttı: Taksi yerine uçağa binebiliyorsunuz
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusyasız Avrupa güvenliğinden bahsetmek imkansız
17:11
1 dk
SESLİ HABER
Musk ve Rubio, Polonya Dışişleri Bakanı ile atıştı: ‘Sessiz ol küçük adam’
17:18
3 dk
SESLİ HABER
Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 40'a varan zam
17:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de gözaltına alınan terörist, Moskova’daki terör saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü deterjan markasına 2.2 milyon ceza: Bakanlık ‘Tek yıkamada çıkar’ iddiasını çürüttü
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yetim maaşında hile yapanlardan aylıklar faizi ile geri alınacak
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Karahantepe'ye koruma projesi: Tarihi miras daha güçlü korunacak
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
19:11
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
‘Türkiye-Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşması imzalanması Rum Kesimi’nin kabusu olur’
19:44
46 dk
SESLİ HABER
Meteoroloji duyurdu: Mevsim normalleri üzerinde sıcaklık geliyor
22:55
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
23:09
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin şiddet haritası
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
5199 Sayılı kanun gölgesinde zulüm
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
İsimler, anlamları ve öyküleri
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Katliamın arkasında uluslararası istihbarat örgütleri var
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
16:18
3 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
16:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: İstanbul’da çöl tozu etkili olacak
17:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dogu-perincek-hatay-halkimizi-uyariyoruz-diyerek-konustu-israili-davet-eden-unsurlari-araniza-1094397952.html
Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'
Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'
Sputnik Türkiye
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T16:39+0300
2025-03-11T16:39+0300
poli̇ti̇ka
doğu perinçek
pyd
sdg
i̇srail
hatay
suriye
vatan partisi
abdullah öcalan
alevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0a/1068089816_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_376c0add7e07cc7244488c192f77d56e.jpg
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki olayların sorumlusunun en başta İsrail ve ABD olduğunu vurgulayarak "PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması, ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa 'demir yumruk' seçeneği gündeme girer" cümlesini kaydetti.Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin de Perinçek, şunları kaydetti:Doğu Perinçek, "Özellikle Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkımızı uyarıyoruz, İsrail'i davet eden bu unsurları aranıza sokmayın ve bunlara kesinlikle fırsat vermeyin" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/rusya-2021den-beri-ilk-kez-agit-genel-sekreterini-agirladi-lavrovdan-sinirliogluna-tesekkur-ve-1094395853.html
i̇srail
hatay
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0a/1068089816_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_6078a659d5924b31fbbdb4f0d3c87110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
doğu perinçek, pyd, sdg, i̇srail, hatay, suriye, vatan partisi, abdullah öcalan, alevi
doğu perinçek, pyd, sdg, i̇srail, hatay, suriye, vatan partisi, abdullah öcalan, alevi

Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'

16:39 11.03.2025
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA
Abone ol
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkını uyardığını belirterek İsrail'i davet eden unsurlara fırsat vermeyin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki olayların sorumlusunun en başta İsrail ve ABD olduğunu vurgulayarak "PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması, ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa 'demir yumruk' seçeneği gündeme girer" cümlesini kaydetti.
Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin de Perinçek, şunları kaydetti:

Gelinen durumda, Suriye yönetimi dahil herkesin, Suriye'de bağımsızlık ve barış için birleşme cephesinde yer almak dışında bir çözümleri bulunmuyor. Nitekim yaşanan süreç, Suriye'nin Şara yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını taşıyan örgütü anlaşma yapmaya zorlamıştır. Bu anlaşma, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla buluşmaktadır. SDG içinde yer alan PYD/YPG, Suriye ordusuyla bütünleşmeye imza atmıştır. Ancak bu bütünleşmenin, YPG'nin silahlı gücünün dağıtılması yönünde yürütülmesi sürecin doğasına uygun olur. Ateşkes yeterli sayılamaz. Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu içinde özerk birimlerin oluşmasına kesinlikle izin verilemez. PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa, demir yumruk seçeneği gündeme girer.

Doğu Perinçek, "Özellikle Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkımızı uyarıyoruz, İsrail'i davet eden bu unsurları aranıza sokmayın ve bunlara kesinlikle fırsat vermeyin" diye konuştu.
lavrov sinirlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
DÜNYA
Rusya, 2021'den beri ilk kez AGİT Genel Sekreteri'ni ağırladı: Lavrov'dan Sinirlioğlu'na teşekkür ve destek
15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала