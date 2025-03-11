https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dogu-perincek-hatay-halkimizi-uyariyoruz-diyerek-konustu-israili-davet-eden-unsurlari-araniza-1094397952.html

Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'

Doğu Perinçek, 'Hatay halkımızı uyarıyoruz' diyerek konuştu: 'İsrail'i davet eden unsurları aranıza sokmayın'

Sputnik Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T16:39+0300

2025-03-11T16:39+0300

2025-03-11T16:39+0300

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i̇srail

hatay

suriye

vatan partisi

abdullah öcalan

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Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'deki olayların sorumlusunun en başta İsrail ve ABD olduğunu vurgulayarak "PYD/YPG'nin Öcalan'ın çağrısına uyması, ikinci İsrail planına darbe indirecektir. Eğer uymazsa 'demir yumruk' seçeneği gündeme girer" cümlesini kaydetti.Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin de Perinçek, şunları kaydetti:Doğu Perinçek, "Özellikle Alevi kitlesini İsrail planı kapsamında ateşe süren tertiplerde rol alan sahte sol örgütlerin mensuplarını ve Hatay halkımızı uyarıyoruz, İsrail'i davet eden bu unsurları aranıza sokmayın ve bunlara kesinlikle fırsat vermeyin" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/rusya-2021den-beri-ilk-kez-agit-genel-sekreterini-agirladi-lavrovdan-sinirliogluna-tesekkur-ve-1094395853.html

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